AfD-Veranstaltung im Haus Ennepetal und Gegen-Demo

Ennepe-Ruhr. Die AfD Ennepe-Ruhr beginnt ihren Kommunalwahlkampf mit einer Veranstaltung im Haus Ennepetal. Das Bündnis ENSSQ ruft zur Gegen-Demo auf.

Die Alternative für Deutschland im Ennepe-Ruhr-Kreis hat ihre Wahlvorschläge und Reservelisten bei den Behörden eingereicht. Der Wahlausschuss des Ennepe-Ruhr-Kreises hat in seiner Sitzung die Vorschläge bereits zugelassen. Damit tritt die AfD EN bei der Kommunalwahl definitiv für den Kreistag an.

Antreten will die AfD auch für Wahl der Stadträte in Witten, Gevelsberg und Herdecke. Der Wahlausschuss in Gevelsberg tagt am kommenden Montag, 3. August.

Zu einer Auftaktveranstaltung im Kommunalwahlkampf trifft sich die AfD am 16. August im Haus Ennepetal. Beginn ist um 14 Uhr. Als Gäste angekündigt Dana Guth, AfD-Landesvorsitzende von Niedersachsen und der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Gottfried Curio.

Das Bündnis „Ennepe-Ruhr stellt sich quer“ ruft zur Gegendemonstration auf. Treffpunkt ist am gleichen Tag um 13 Uhr am Bahnhof Ennepetal.