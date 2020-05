Als Einkaufspatin in Schwelm im Einsatz

Vor einigen Wochen hat die Propstei St. Marien das Projekt der Einkaufspaten ins Leben gerufen. 60 Freiwillige haben sich gemeldet, für Menschen einzukaufen oder Botendienste zu übernehmen, die aufgrund einer Vorerkrankung in aktuellen Corona-Zeiten das Haus nicht verlassen können. Wir haben ein solches Patenpärchen begleitet.

„Hallo Frau Bayerl-Dinardo, ich bin Kathrin Grafe und würde gerne für Sie einkaufen“, meldet sich die junge Frau freundlich am Telefon. Kathrin Grafe ist eine von vielen Einkaufspaten, die sich freiwillig gemeldet haben. Das Projekt wurde kurz nach Verhängen der Quarantäne von der Propstei St. Marien ins Leben gerufen, „und ist großartig angenommen worden“, ergänzt Ehrenamtskoordinatorin Claudia Wittwer. „In Kürze hatte ich 60 Freiwillige zusammen, die gerne Menschen helfen wollten, für die in Zeiten von Corona das Einkaufen oder andere Erledigungen aufgrund von Vorerkrankungen zu gefährlich ist“, erzählt Claudia Wittwer.

Mit einer Postkarten-Aktion machte die Propstei anschließend Werbung bei 2300 Gemeindemitgliedern ab 70 Jahren in Gevelsberg, Ennepetal und Schwelm. „Das Telefon stand nicht mehr still“, erzählt die Ehrenamtskoordinatorin lachend. Mehr als 100 Menschen meldeten sich bei Claudia Wittwer – vor allem um sich zu bedanken, dass an sie gedacht wurde. Viele hatten bereits ein Netzwerk von Helfenden um sich, 20 Patenschaften sind am Ende aus der Aktion hervorgegangen.

„Dabei haben wir uns auch Gedanken gemacht, wie eine Übergabe stattfinden kann, ohne eine Ansteckung zu riskieren. Der Ablauf kann dann so sein: Das Patenpärchen bekommt von mir die Kontaktdaten und sie besprechen dann einen Termin und was besorgt werden soll. Telefonisch kann dann auch die Uhrzeit für die Lieferung vereinbart werden, sodass sie auch einfach vor die Tür gestellt werden und das Geld in einem Umschlag hinterlegt werden kann“, berichtet Claudia Wittwer.

Kontaktlose Übergabe

So ähnlich ist es dann auch bei Kathrin Grafe und Heidi Bayerl-Dinardo abgelaufen. „Meine Schwester ist Sozialarbeiterin in Münster, sie kann mir also nicht immer helfen, hat aber von der Aktion gehört und mich vermittelt“, erzählt die 69-Jährige, die die Hilfe der Einkaufspaten gern in Anspruch nimmt. Nach zwei Schlaganfällen ist sie körperlich eingeschränkt, außerdem leidet sie an Diabetes. „Für mich ist es auch ohne Corona schon schwer, rauszugehen. Jetzt kommt hinzu, dass ich einfach Angst habe mich anzustecken.“ Der erste Botendienst von Patin Katrin Grafe kommt da wie gerufen. „Ich brauche dringend meine Medikamente, könnten Sie für mich zum Arzt und zur Apotheke?“

Hilfe über die Corona-Zeit hinaus

Das kann die 34-Jährige und macht sich gleich auf den Weg. Und warum nimmt sie bei an Aktion teil? „Ich fand die Idee total super und dachte gleich, ich bin noch jung und gehöre zu keiner Risikogruppe, dann kann ich doch auch anderen helfen in dieser Zeit“, sagt Kathrin Grafe. „Wobei ich gleich gedacht habe, dass ich das auch über die Corona-Zeit hinaus machen kann. Ein Rezept holen, einen Brief wegbringen oder eben was einkaufen, das fällt vielen Hilfsbedürftigen ja grundsätzlich schwer. Ich würde meine Unterstützung gerne fortführen“, fügt sie noch hinzu beim Verlassen der Apotheke.

Heidi Bayerl-Dinardo freut sich sehr, als ihre Patin mit den wichtigen Medikamenten wieder vor der Tür steht. „Vielen, vielen Dank, das ging ja schnell“, ruft sie begeistert bei der Übergabe an der Tür – natürlich alles mit Mindestabstand. Kathrin Grafe winkt noch einmal und freut sich schon jetzt auf das nächste Mal, wenn sie wieder helfen kann.

So erreichen Sie die Einkaufspaten

Ehrenamtskoordinatorin Claudia Wittwer vermittelt ehrenamtliche Helfer an Menschen, die das Haus nicht verlassen können.

Benötigen auch Sie Hilfe oder kennen jemanden? Dann melden Sie sich unter Telefon: 02336 9242560 oder per E-Mail an: claudia.wittwer@propstei-marien.de