Altkleider-Sauerei in Ennepetal

Ennepetal. Mit Altkleidern lässt sich richtig viel Geld verdienen. Ein Millionengeschäft, aus dem Jahr für Jahr etwa 150.000 bis 200.000 Euro im Ennepe-Ruhr-Kreis an gemeinnützige Organisationen fließen. Ein Kuchen, von dem auch private Anbieter ein Stück abhaben wollen. Zumindest bis vor ein paar Wochen, denn im Zuge der Corona-Krise ist der internationale Markt für Altkleider zusammengebrochen, der Preis in den Keller gerauscht. Das Bindeglied zwischen diesem globalen Preisverfall und Ärger am Ennepetaler Containerstandort Rahlenbecke ist die Firma Eurocycle – ein deutschlandweit gerichtserprobtes Entsorgungsunternehmen mit Sitz im hessischen Eschborn.

Die Geschäfte der Eurocycle GmbH führt Jakob Nowakowski, der bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Viktor Nowakowski – Geschäftsführer der Deutschen Textil Recycling-Werke GmbH – aktiv ist. Immer wieder mussten sich die Brüder wegen illegaler Sammlungen und illegal aufgestellter Container verantworten, bekamen Verbote und Verfügungen insbesondere von hessischen Regierungspräsidenten. Seit geraumer Zeit sind sie nun auch im Ennepe-Ruhr-Kreis aktiv.

„Das Unternehmen ist zertifiziert, und es gibt andernorts Urteile, nach denen Eurocycle in den betreffenden Kommunen Altkleider sammeln darf“, sagt Hans-Günther Adrian, Pressesprecher der Stadt Ennepetal auf Nachfrage dieser Zeitung. Folge: Die städtischen Juristen empfahlen, Eurocycle zu gestatten, Altkleidercontainer im Ennepetaler Stadtgebiet aufzustellen, in dem ansonsten ausschließlich eben solche platziert sind, deren Sammlungserlös dem Deutschen Roten Kreuz, der Caritas, den Maltesern sowie der Kolpingsfamilie zu Gute kommt. Der Kontrakt mit der Firma Eurocycle ist nun auf ein Jahr befristet und „auf jederzeitigen Widerruf ausgestellt“, wie Adrian mitteilt.

Anzeige bei der Polizei aufgegeben

Also begann das Team des Jakob Nowakowski, einige Container im Stadtgebiet aufzustellen. Diese sind etwas kleiner, etwas bunter und deutlich leichter als diejenigen, die das lokale Entsorgungsunternehmen AHE für die gemeinnützigen Organisationen im Stadtgebiet aufstellt und deren Inhalt vermarktet. Es verwundert nicht, dass sowohl die AHE als auch das Rote Kreuz und Co. die neue Konkurrenz nicht gern sehen.

„Damit muss man aber zurecht kommen“, sagt AHE-Geschäftsführer Johannes Einig, der mit Blick auf die jüngsten Entwicklungen allerdings ausgesprochen verärgert über Eurocycle ist. Und damit schließt sich der Kreis zur Rahlenbecke. Dort standen nämlich bis vor wenigen Wochen zwei Altkleider-Container der gemeinnützigen Organisationen. „Über Nacht war einer plötzlich verschwunden. An dessen Platz steht seitdem ein Eurocycle-Container“, erzählt Einig. Die AHE hat bereits eine Anzeige bei der Polizei aufgegeben.

Hat Johannes Einig etwa die hessische Konkurrenz in Verdacht, den AHE Container entsorgt zu haben? „Das müssen die Behörden ermitteln“, sagt der AHE-Chef, der Eurocycle aber eine andere Sache deutlich anlastet: „Seit die Corona-Krise eingesetzt hat, leeren sie ihre Container nicht mehr.“ Doch gerade seit dem Lockdown haben die Menschen die Zeit auch dazu genutzt, ihre Kleiderschränke auszumisten. „Wir mussten unsere Abholfrequenz erhöhen, auch an der Rahlenbecke in Ennepetal“, sagt Johannes Einig.

Dort türmten sich neben dem überquellenden Eurocycle-Container zwischenzeitlich auch Altkleider-Säcke, die in diesen nicht mehr hineinpassten. Die Kleider können nicht mehr vermarktet werden, weil die durchweicht und teilweise bereits von Schimmel überzogen sind. Die AHE hat den Müll nun entsorgt – auf dem Deckel der Ennepetaler Allgemeinheit. Denn die Kosten, die durch nicht geleerte Container entstehen, werden auf die Müllgebührt umgelegt. So kommen pro Jahr netto knapp 55.000 Euro an zusätzlichen Entsorgungs- und Reinigungskosten für die Containerstandorte auf Ennepetaler Stadtgebiet zusammen.

Eurocycle reagiert nicht

Eine Stellungnahme der Eurocycle GmbH zu bekommen, ist derweil nicht einfach. Diverse Mobilfunknummern sind nicht mehr aktiv oder gehören zu Menschen im Unternehmen, die laut eigener Aussage keinen Kontakt zum Geschäftsführer herstellen können. Die offizielle Nummer ist eine kostenpflichtige Servicehotline. Die Dame am anderen Ende kann nicht weiterhelfen, die Fragen sollen schriftlich eingereicht werden. Das tat die Redaktion, wollte über Leerungsintervalle und den Verbleib des verschwundenen Containers informiert werden, zudem wissen, wie Eurocycle seine Zukunft in Ennepetal und dem EN-Kreis sieht. Eine Reaktion blieb bislang aus.

Die Ennepetaler – und insbesondere die AHE – werden aber genau darauf nun ein noch wachsameres Auge haben.