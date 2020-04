Auch Kurzarbeit Option für Kinderschutzbund

Der Kinderschutzbund in Schwelm steht im Jahr seines 40. Gründungsjubiläum vor Herausforderungen, so wie es sie in den vergangenen Jahrzehnten noch nie gegeben hat. Der reguläre Betrieb ist im Zeichen der Corona-Pandemie quasi zum Erliegen gekommen. Wie lange kann der Kinderschutzbund die Zeit der Schul- und Kindertagesstättenschließungen und des Versammlungsverbots noch durchstehen? Diese Frage haben wir mit Claudia Flesch, Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds Schwelm, erörtert.

Jubiläumsfeier am Weltkindertag

Eigentlich sollte es ein Bericht über das 40-jährige Jubiläum des Ortsvereins Schwelm werden, das am 20. September, am Weltkindertag, groß im Kinderhaus Blauer Elefant an der Wilhelmstraße gefeiert wird. Doch in diesen seltsamen Zeiten gibt es ganz andere Fragen, die den Mitarbeitern und auch den Kindern und Eltern in den betroffenen Familien unter den Nägeln brennen. Wie beeinträchtigt Corona die Arbeit des Kinderschutzbundes? Was bedeutet das für die Mitarbeiter? Ist Kurzarbeit ein Thema im Verein? Wie viele festangestellte Mitarbeiter hat der Kinderschutzbund? Wie lange kann der Kinderschutzbund die durch Corona verhängten Verhaltensmaßnahmen durchstehen und gibt es große finanzielle Einbußen?

„Das Spendenaufkommen ist quasi zum Erliegen gekommen“, sagt Claudia Flesch. Dennoch ist die Geschäftsführerin weit weg vom Trübsal blasen. Vielmehr freut sie sich über die Kreativität aus den Reihen der Mitarbeiter und Ehrenamtler, die die Krise hervorgebracht hat. Das Virus ist wie aus heiterem Himmel gekommen und hat die Organisationsstrukturen des Vereins gehörig durcheinander gewirbelt. Die Einrichtungen und Projekte sind bis auf Weiteres geschlossen: Das „Brückenprojekt Bunte Elefanten“, Familiencafé und Spielgruppen finden nicht statt. Im Kinderhaus ist die Kindertagespflege sowie die Schul- und Lernhilfe geschlossen. Auch das Internationale Müttercafé ist zu. Elternberatung und Elterncafés werden ausgesetzt. Das Benefiz-Konzert von Smithy, ursprünglich für den 4. April im Ibach-Haus geplant, wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Bereits erworbene Karten werden an den Vorverkaufsstellen zurückgenommen. Selbst die für den 28. März geplante Mitgliederversammlung des Kinderschutzbundes ist auf unbestimmte Zeit in die Zukunft verschoben.

Lokales Heute öffnet wieder die Kleiderstube Der Kinderschutzbund Schwelm öffnet ab Dienstag, 21. April, um 9.30 Uhr wieder seine Kleiderstube an der Hauptstraße 113 – natürlich unter Beachtung aller Abstandsregelungen und Hygienevorschriften. Maximal zwei Kunden dürfen gleichzeitig eintreten. In den vergangenen Wochen haben die Mitarbeiter die Zeit genutzt und den Laden auf Frühling und sommerliche Kleidung umgerüstet. Die Geschäftsstelle ist auch weiterhin telefonisch oder per Mail erreichbar. Telefon: 02336-7040, Mail: info@kinderschutzbund-schwelm.de. In dringenden Fällen bietet der Kinderschutzbund die Möglichkeit einer telefonischen Beratung. Auch die Schulsozialarbeiterinnen sind über ihre Diensthandys erreichbar, der Kontakt kann auch über die Geschäftsstelle vermittelt werden.

Die Arbeit vor Ort hat der Kinderschutzbund dennoch nicht eingestellt – dank der neuen Möglichkeiten, die die moderne Informationstechnik mittlerweile bereit hält. Video-Chats, WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. haben die persönlichen Treffen und Kontakte so gut es eben geht in der Schulsozialarbeit, beim Brückenprojekt und den anderen Beratungsangeboten ersetzt. „In der Kindertagespflege rufen beispielsweise die Erzieher ein- bis zweimal in der Woche die Familien an. Den Spielgruppenkindern werden Bastelangebote vorbeigebracht. Es geht darum, in Kontakt zu bleiben“, sagt Claudia Flesch.

Selbst für die Kleiderstube, die bis zum 19. April geschlossen war, wurde ein unkonventioneller Weg für einen Notbetrieb gefunden. Von den Mitarbeitern werden Kleiderpakete für bestimmte Größen zusammengestellt, die online auf Facebook angeboten werden. Im Hof des Domizils an der Hauptstraße werden die Pakete dann kontaktlos übergeben.

Alle neu gefundenen Wege können die persönlichen Kontakte allerdings nicht eins zu eins ersetzen. „Es gibt schwierige Familien, da kommt man jetzt nicht mehr ran. Häufig fehlt die Eigeninitiative. Der Besuch der Kindertagesstätten hat den Kindern und Eltern sonst den Tag strukturiert“, so Claudia Flesch. Hinzu kämen Spannungen in den Familien, diffuse Ängste wegen der Pandemie. Wegen der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten wisse man nicht immer, was in den Familien abgehe. „Da kommt viel auf die Schulsozialarbeit zu“, ist sich Claudia Flesch sicher, das in der Zeit nach Corona viele zusätzliche Aufgaben auf ihren Verein zukommen.

Keine Probleme gibt es bei der Schul- und Lernhilfe. „Die ist sehr positiv besetzt, da den Kontakt mit den rund 100 Kindern über das Internet zu halten, ist sehr viel einfacher“, berichtet die Geschäftsführerin.

Kurzarbeit nicht ausgeschlossen

Aber auch die rund 100 Mitstreiter des Kinderschutzbunds Schwelm, darunter auch 20 Festangestellte in Teilzeit, machen sich Gedanken über ihre Arbeitsplätze. „Kurzarbeit ist immer wieder ein Thema, aber bis jetzt geht’s noch ohne“, sagt Claudia Flesch. Es gebe zwar Finanzierungszusagen seitens der Geldgeber, aber in den kommenden Wochen werde sich zeigen, wie lange man das noch durchhalten könne. „Die finanzielle Seite ist etwas, was uns parallel zum Kinderschutz in diesen Tagen sorgen bereitet. Das Loch ist da, wie groß es sein wird, ist allerdings noch nicht klar“, sagt Flesch nun doch etwas besorgt. „Bis Mitte des Jahres halten wir noch finanziell durch. Was danach kommt – keine Ahnung.“ Der Kinderschutzbund Schwelm ist durch die Auswirkungen der Corona-Krise in einem Schwebezustand, was die Zukunft des Vereins anbelangt..

Flesch kann der besonderen Situation aber auch etwas Positives abgewinnen. „Unser Netzwerk funktioniert, mit Einschränkungen, weiterhin gut. Das Internet kann die pädagogische Arbeit ergänzen, aber nicht ersetzen. Für uns ist es extrem wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben“, so ihr Resümee nach den ersten Corona-Arbeitswochen.