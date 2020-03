Auftrag für Kluterthöhlen-Vorplatz in Ennepetal vergeben

Eigentlich sollte der Kluterthöhlen-Vorplatz schon im vergangenen Herbst umgestaltet und modernisiert werden. Weil aber bei der Ausschreibung der Arbeiten die Angebote erheblich über dem eingeplanten Kostenrahmen lagen, musste sich die Stadtverwaltung zunächst von der Politik ein höheres Budget absegnen lassen. Inzwischen ist die erneute Ausschreibung erfolgt und der Zuschlag an die Dortmunder Firma Boymann erteilt. Abhängig von der Lieferzeit des vorgesehenen Natursteinpflasters müsse nun der Bauzeitenplan erstellt werden, so Stephan Langhard, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung. Wenn es gut laufe, könne im Mai mit den Arbeiten, die etwa vier Wochen dauern werden, begonnen werden.

Naturstein und modernes Mobiliar

Ende 2019 habe die Politik der Budgeterhöhung zugestimmt, erklärt Stephan Langhard. Nach der neuerlichen Ausschreibung habe die günstigste Firma den Zuschlag erhalten. Nun gehe es daran, die Details zu besprechen. Stadtplaner Ulrich Höhl betont, dass die Mehraufwendungen mit dem Fördergeldgeber abgestimmt seien. Das Projekt wird nämlich aus Landesmitteln im Rahmen des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK) mit einem Satz von 50 Prozent gefördert.

Der Bereich zwischen Fußgängerbrücke und Therapiegebäude wird auf ein Niveau gebracht, gepflastert und modern ausgestattet. Foto: Hartmut Breyer / WP

Schon im September 2018 hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung dem Konzept zugestimmt, dass das von der Stadt beauftragte Büro, die Planungsgruppe Oberhausen, entwickelt hatte. Ein wesentliches Ziel der Umgestaltung ist es, den Eingang zur Höhle viel besser – auch aus der Entfernung – zur Geltung kommen zu lassen. Der Vorplatz selbst soll auf ein Niveau gebracht werden, die bisherige Stufe also entfallen. Das Konzept der Planer, die die Umsetzung auch begleiten werden, sieht auf dem Höhlen-Vorplatz Sitzgelegenheiten für etwa 20 Personen sowie einen Tisch vor, außerdem sind Fahrradbügel und Müllbehälter in passenden Farben und Formen vorgesehen. Für die Beleuchtung werden Lichtmasten mit LED-Leuchten installiert, integrierte Strahler sollen bei Dunkelheit den Höhleneingang und die Felswand besonders in Szene setzen. Zudem wird es eine Teilüberdachung in Form eines Sonnensegels geben.

Klutertberg Konzept soll erarbeitet werden Neben der baulichen Gestaltung des Höhlen-Vorplatzes wollen Stadt, Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG und Arbeitskreis Kluterthöhle gemeinsam ein „Konzept Klutertberg“ erarbeiten. Ziel ist es, die Höhlenbesucher über die geologischen Besonderheiten des Klutertbergs zu informieren sowie das Naturerlebnis und das Umweltbewusstsein für die heimische Natur zu stärken. Die Beteiligten haben für die Erarbeitung eines solchen Entwicklungs- und Maßnahmenkonzepts Fördermittel aus dem Landesprogramm „Vital NRW“ beantragt. Kluterthöhle und Klutertberg sollen dem Antrag zufolge ein attraktiver Teil des Geoparks Ruhrgebiet werden. Außerdem ist der Bereich als regionaler Start- und Zielpunkt (Meilenstein) der Internationalen Gartenausstellung 2027 vorgesehen. Weitere Aspekte sind, die Bedeutung als innenstadtnahes naturorientiertes Erholungsgebiet zu stärken, das Gebiet in das bestehende regionale Radwege- und Wanderwegenetz einzufügen, die Verweildauer der Höhlenbesucher vor Ort zu erhöhen sowie das Info- und Leitsystem zeitgemäß zu erneuern. Grundsätzlich wollen die Projektbeteiligten durch die Gestaltung des Höhlenumfeldes und durch das Gesamtkonzept Klutertberg der herausragenden Bedeutung der Höhle als Nationales Naturmonument gerecht werden. „Die Eigenheit und Schönheit der Kluterthöhle sowie des Naturschutzgebiets Klutertberg sollen langfristig gesichert und deren Schutzgebiet bezogenen Erhaltungsziele weiterentwickelt werden“, heißt es zudem. Nicht zuletzt soll ein Pflege- und Entwicklungskonzept für den Klutertberg diese Ziele langfristig sichern. Als Projektbausteine sind das Erarbeiten von Projektstudien für einen „Erlebnispfad Kluterthöhle“, für einen „AbenteuerKlutertberg-Rundweg“ und für ein „Info- und Leitsystem“ sowie das Erarbeiten einer Machbarkeitsstudie für einen „Aussichtsturm“ vorgesehen. Nach Konkretisierung der Bausteine sollen diese mit den zuständigen Naturschutzbehörden sowie Vertretern des Naturschutzbeirats des EN-Kreises abgestimmt werden.

Einstimmig freigegeben hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung aber im April 2019 zusätzliche Mittel für den Einbau von Natursteinpflaster. Dies kostet etwa 18.000 Euro mehr als ursprünglich eingeplant, bei einer 50-prozentigen Förderung durch das Land muss die Stadt also dafür 9000 Euro mehr aufwenden. Insgesamt hatte die Stadt auf Basis der Kalkulation der Planungsgruppe Oberhausen zunächst 250 000 Euro eingeplant. Der Kostenrahmen wurde nun um 70.000 Euro erhöht, wovon die Hälfte bei der Stadt zu Buche schlägt, die andere Hälfte vom Land kommt.

Noch Zukunftsmusik ist der von der Planungsgruppe Oberhausen eingebrachte Vorschlag, nach dem Abriss des Hauses Ennepetal und dem am selben Standort geplanten Neubau eines Veranstaltungszentrums auch eine neue Brücke zu bauen. Diese sollte dann direkt auf den Höhleneingang zu führen.