Aufwendige Rettungsaktion der Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal. Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochmorgen in Ennepetal: Ein Wagen fuhr frontal in einen Stahlträger, der Fahrer wurde schwer verletzt.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Mittwochmorgen gegen 04.23 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer im Fahrzeug eingeklemmten Person, alarmiert. An der Einsatzstelle befand sich ein verunfallter PKW, welcher im Kurvenbereich der Hagener Straße frontal in ein Stahlgeländer gefahren war. Der Fahrer des Fahrzeuges war durch die Wucht des Aufpralles schwer verletzt und im Fahrzeug massiv eingeklemmt. Während der Rettungsdienst die Medizinische Versorgung sicherstellte, wurde der Patient unter großem Aufwand mittels Hydraulischen Rettungsgeräten aus dem PKW befreit. Zeitgleich wurde der Brandschutz durch zwei voneinander unabhängigen Löschmitteln sichergestellt. Im Anschluss wurde der Patient bodengebunden in ein Krankenhaus mit Maximalversorgung transportiert.

Einsatz der Seilwinde

Nach der Rettung des Patienten musste das stark verformte Fahrzeug mit einer Seilwinde aus dem Stahlgeländer gezogen werden. Die Hagener Straße musste für die Dauer des Einsatzes beidseitig gesperrt werden. Die Feuerwehr Ennepetal war mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug, einem Tanklöschfahrzeug, einem Löschfahrzeug, einem Rüstwagen, einem Kommandowagen und einem Einsatzleitwagen, sowie zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort.

Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte der Hauptwache und der Löschgruppe zwei eingesetzt. Die Einsatzstelle wurde um 06.47 Uhr an die Polizei übergeben.