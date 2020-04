Ausflugtipp für Schwelm: Ostern im Wald und auf der Heide

Bange machen in Zeiten von Corona ist verpönt. Vielmehr ist dieser Tage ganz besonders angesagt: „Carpe diem – „nutze den Tag“, wie der Lateiner zu sagen pflegt. Getreu dem Motto, haben wir uns umgeschaut und nachgedacht, was man an einem langen Oster-Wochenende Schönes unternehmen kann und dabei nicht gegen die Bestimmungen verstößt. Wir haben uns auf Schusters Rappen auf den Weg gemacht und beispielhaft einen Spaziergang durch Wald, Wiese und Flur unternommen. Dort bleibt unter freiem Himmel genug Platz, um den Sicherheitsabstand von zwei Metern einhalten zu können. Nachahmung erwünscht!

Einmal Beyenburg und zurück

Viele Wege führen zum Ziel. So ist das auch, wenn das Ziel Beyenburg heißt. Wer es bequem haben will, der nimmt das Auto. Schnell geht es auch mit dem Fahrrad. Doch zum Genuss wird die Strecke für denjenigen, der die Wanderschuhe anzieht und zu Fuß in Richtung Beyenburger Klosterkirche aufbricht. Das ist unser Vorschlag für eine Osterwanderung. Aber denken Sie daran: immer schön Abstand zu anderen Wanderern halten.

Unser Rundkurs beginnt an der Sophienhöhe in Schwelm. Von dort aus geht es durch den Park über die Drosselstraße. Wir überqueren die Winterberger Straße, gehen durch die Feldstraße Richtung Bandwirkerweg. Unsere ausgesuchte Strecke ist gut ausgeschildert, da sie identisch ist mit dem Pilgerweg – wir folgen der blauen Tafel mit dem gelben Muschelsymbol.

Osterspaziergang: Wanderung von Schwelm nach Beyenburg Osterspaziergang- Wanderung von Schwelm nach Beyenburg

Wir lassen den Judenfriedhof rechts liegen, schreiten durch das Tal der Fastenbecke, der Weg Delle führt uns am Feuerlöschteich vorbei zur Beyenburger Straße. Hinter Ostra lenken wir unsere Schritte rechts über den Wanderparkplatz. Dort setzt sich der Pilgerweg parallel der Beyenburger Straße fort – auf dem Skulpturenweg. Holzkünstler haben sich dort verewigt und Baumstümpfe bearbeitet. Wer genau aufpasst, findet links und rechts des Weges einen heulenden Kojoten oder ein Herz aus Holz.

Blick auf Beyenburg mit der Klosterkirche. Foto: Bernd Richter / WP

Wir folgen stellenweise den Wanderweg A3. In der kleinen Siedlung zweigt der Pilgerweg nach links ab. Er führt uns erneut zur Beyenburger Straße. Bevor wir auf die Wupperstraße treffen, nehmen wir in der letzten Rechtskurve den Abzweig links zum Wanderweg (Höhe Bushaltestelle). Rechts vom Weg begleitet uns der Blick auf die Wupper. Schließlich erreichen wir über die Wupperbrücke das Landhaus Bilstein, der Gasthof zu Fuße des Berges. Nun ist es nicht mehr weit zum Kloster und dem Beyenburger Stausee.

Wer den Stausee nicht umrunden möchte, kürzt hier ab und geht wieder zurück in Richtung Landhaus Bilstein. Entweder wählt er für den Rückweg dieselbe Strecke wie auf dem Hinweg oder marschiert auf dem A2 (Ennepetal-Wanderweg) oder er wählt die Treppen hinauf zum Bilstein. Wer sich für diesen Weg entscheidet, sollte allerdings gut zu Fuß und auch trittsicher sein. Nach 66 Höhenmetern oben angelangt, entschädigt die grandiose Aussicht auf Beyenburg und über den Beyenburger Stausee für die Strapazen. Der Aufstieg lohnt auf jeden Fall.

Immer schön Abstand halten

Der Weg führt in Richtung „Hölzerne Klinke“ über die Höhen von Königsfeld zurück nach Schwelm. Bei der Weggabelung nicht in Richtung Friedhof Königsfeld gehen, sondern links Richtung Weberstal/Beyenburger Straße. Durch den Wald erreicht man das Gebiet Am Tannenbaum und mit 347 Metern den höchsten Punkt des Stadtgebiets, der durch einen Mühlstein an einer Sitzbank kenntlich gemacht ist. An einer Wiese geht es längs über den Heerweg zurück zur Beyenburger Straße. Jetzt ist es nicht mehr weit zum Ausgangspunkt unserer Wanderung, der Sophienhöhe. Immer daran denken: Abstand halten.