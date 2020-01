Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Autonome Region

Der Nordirak ist ein autonomes Gebiet mit eigenem Parlament und eigenem Militär. Er wird auch als Autonome Region Kurdistan bezeichnet. Im Westen grenzt die Region an Syrien, im Norden an die Türkei und im Osten an den Iran.

Knapp sechs Millionen Menschen leben im Nordirak. Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges und dem Vormarsch der Terrororganisation Islamischer Staat ist die Region auch Heimat von mehr als zwei Millionen Flüchtlingen.