Das Gelände ist vom Grünbewuchs freigeräumt, mit dem Bau des neuen Rathauses kann in Schwelm begonnen werden.

Stadt Baustart für Rathaus-Neubau in Schwelm

Schwelm Darum müssen die sieben Linden an der Baustelle des neuen Rathauses in Schwelm in den kommenden Tagen gefällt werden.

Bernd Richter

Schwelm. Darauf haben die Schwelmer lange warten müssen. Auf dem Gelände, auf dem einst die Brauerei Schwelmer ihr Bier gebraut hat, sind nun die Bagger am Zuge. Das Gelände ist bereits vom übrig sprießenden Grün befreit worden. Es stehen Baucontainer für die Arbeiter bereit.

Am Montag lärmte ein Hydraulikhammer beim Zerkleinern von auf dem Gelände gelagerten Betonteilen. An der Schulstraße, längs des Zauns zur Grundstücksgrenze, und am Neumarkt wurden Halteverbotsschilder aufgestellt, die das Abstellen von Fahrzeugen ab sofort verbieten. Alles ein Vorgeschmack auf die Bauarbeiten zum neuen Rathaus.

Auch die Bäume in Höhe der Brauerei oberhalb des Neumarkts müssen dem Projekt in Kürze weichen. Die Stadtgrünabteilung der Technischen Betriebe Schwelm und die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz hatten in der Vergangenheit die gründe für die Baumfällaktion genannt. Aus fachlicher Sicht gebe es keine Möglichkeite, die sieben Linden im Bereich der Baumaßnahme des Rathausneubaues sinnvoll zu erhalten. Zum einen würden sie bei den Ausschachtungsarbeiten mindestens die Hälfte des Wurzelbereichs verlieren, zum anderen könnten sie vor dem neuen Rathaus keine Krone mehr ausbilden.

Erschwerend wäre hinzugekommen, dass die Bäume durch die Nähe zum neu zu errichtenden Gebäude während der Baumaßnahme nur sehr schwer zu schützen sein würden und auch hier erhebliche Vitalitätsschäden zu erwarten sein würden. Für diese Bäume wird es aber Ersatz geben, und zwar im Rahmen der Bepflanzung bei der Neugestaltung des Bereichs oberer Neumarkt.