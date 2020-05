Besser aufklären, statt verbieten

Ich kann für vieles Verständnis haben. Und hinter vielen Vorschlägen steckt sicherlich auch ein guter Ansatz, der durchaus Sinn macht. So ist das auch mit den Steingärten, die in Wohngebieten immer mehr um sich greifen und das Grün an den Straßenrändern verdrängen.





Doch einmal muss Schluss sein mit der Bevormundung der Bürger. Für mich ist der Antrag der Grünen eine kalte Enteignung von Immobilienbesitzern und ein Eingriff in deren persönliches Eigentum. Der Staat mischt sich für meinen Geschmack schon mehr als genug in das Privatleben der Bürger ein. Egal, was man heute tut oder auch nicht tut, gegen irgendeine Bestimmung oder irgendeine Vorschrift verstößt man heutzutage nur allzu leicht.

Spinnt man den Gedanken weiter, dann wird der Eigentümer bestraft, der einen gepflegten Steingarten zur Schau stellt. Wenn aber das Unkraut in der eigenen Parzelle meterhoch wuchert, dann ist das zwar nicht schön anzusehen, aber erlaubt. Aufklären statt verbieten ist aus meiner Sicht der bessere Weg. Das ist zwar anstrengender als Verbote zu erlassen, wirkt aber nachhaltiger.