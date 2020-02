Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Besseren Sex trotz Impotenz

Schwelm. Impotenz, Erektionsstörungen und erektile Dysfunktionen sind keine Erkrankungen des Alters. Auch junge Männer, zum Beispiel Diabetiker Typ 1, können daran leiden, wie Dr. med. Rudi Abdunnur, Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie im Helios Klinikum in Schwelm, verrät. „Impotenz, Erektionsstörungen und erektile Dysfunktionen haben viele Gründe. Häufig verursachen diese neben den körperlichen Beschwerden auch einen hohen psychosozialen Leidensdruck, was durchaus Auswirkungen auf die Partnerschaft haben kann. Oft ist eine Erektionsstörung ein erstes Anzeichen für eine Gefäßverkalkung.“

Alternative Behandlungsmethoden

Das Klinikum ist deutschlandweit eines der Führenden in der operativen Behandlung von Impotenz und dem Einsatz von modernen Schwellkörperprothesen. Seit den frühen 1980er Jahren werden diese Operationen durchgeführt „Die Zufriedenheitsrate von Betroffenen und deren Partnern nach der Implantation einer Penisprothese ist sehr hoch. Eine Umfrage unter betroffenen Patienten im Helios Klinikum Schwelm ergab, dass sich ihre Lebensqualität maßgeblich verbessert hat“, so Abdunnur.

Doch welche Alternativen gibt es für Betroffene? „Zunächst werden alle konservativen Maßnahmen in Betracht gezogen. Wenn diese nicht zum Erfolg führen, empfehlen wir eine Operation. In der Regel wird zunächst medikamentös behandelt, das heißt mit Potenztabletten. Eine weitere Behandlungsmethode ist die Schwellkörper-Autoinjektionstherapie. Diese wirkt auch, wenn die für eine Erektion notwendigen Nervenbahnen gestört sind. Das kann in Folge eines Unfalls oder bei einer Querschnittslähmung der Fall sein. Dabei wird mit einer sehr dünnen Nadel ein erektionsauslösendes Medikament direkt in die Schwellkörper des Penis gespritzt. Durch die Injektion wird nach kurzer Zeit eine Erektion ausgelöst. Zudem wird die Vakuumtherapie in Betracht gezogen.“ Sollten diese Methoden nicht helfen, verspreche der Einsatz einer Schwellkörperprothese einen Behandlungserfolg.