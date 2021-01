Bündnis für den Sport: Ennepetal will Sportstadt sein

Ennepetal Der Stadtsportverband und die Stadt Ennepetal schließen ein „Bündnis für den Sport“. Es soll Grundlage für die gemeinsame Arbeit sein.

Die Vereinbarung, die zunächst für fünf Jahre getroffen soll die „herausragende Bedeutung“ des Sports in der heutigen Gesellschaft und im Gemeinwesen deutlich machen, die Grundlagen der Zusammenarbeit der beiden Institutionen regeln und Ziele formulieren, die für eine systematische Sportentwicklung in Ennepetal von Bedeutung sind. Der Sportausschuss segnete in seiner jüngsten Sitzung den von den beiden Bündnispartnern erarbeiteten Text einstimmig ab. Das letzte Wort hat nun der Rat.

Der Abschluss des Bündnisses geht auf das Sportentwicklungskonzept zurück, das der Stadtsportverband (SSV), der die Interessen des organisierten Sports in Ennepetal vertritt, in Auftrag gegeben hatte. „Pakte bzw. Bündnisse für den Sport sind in Nordrhein-Westfalen ein anerkanntes und erprobtes politisches Steuerungselement, um den Stellenwert des Sports und dessen Wirkungen für ein friedvolles Zusammenleben in der Öffentlichkeit anzuerkennen und zu fördern“, heißt es in dem Konzept.

Betitelt ist die Vereinbarung nun mit „Sportstadt Ennepetal. Ein Bündnis für den Sport“. In der Präambel heißt es, dass eine aktive und gesunde Lebensführung in Gemeinschaft mit anderen für viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt Ennepetal ein vorrangiges und erstrebenswertes Ziel sei. Mit sportlichen Aktivitäten, die die Lebensfreude und den Lebensmut maßgeblich unterstützen, werde dieses Ziel konkret erreicht. „Viele Menschen in Ennepetal bewegen sich aktiv in ihrer Freizeit bewegen und gehen einer sportlichen Betätigung nach“, heißt es weiter. Mindestens ein Drittel seien in einem der 55 Sportvereine organisiert. Im Vergleich zu anderen Städten dieser Größenordnung liege Ennepetal mit der Anzahl seiner Vereine deutlich über dem Durchschnitt. „Sport hat in der heutigen Gesellschaft und in unserem Gemeinwesen eine herausragende Bedeutung, die sich u.a. in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Kinder- und Jugendförderung, Inklusion, Integration, Erhalt der Eigenständigkeit und Selbstbestimmung im Alter, Förderung der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit, Förderung eines positiven Stadtbildes und einer bürgernahen Stadtentwicklung, Unterstützung positiver Arbeitsmarkteffekte sowie Einbringen in Daseinsvorsorge Bereiche widerspiegelt“, wird in der Präambel betont. Das „Bündnis für den Sport“ werde in Anerkennung dieser gesellschaftlich wichtigen Funktionen geschlossen.

Neben den Grundlagen der Zusammenarbeit legt das Bündnis die Handlungsfelder fest. Dazu zählen die Sportpolitik, die Sportentwicklung, das Feld „Sport und gesunde Lebensführung“, die Förderung zielgruppen- und bedarfsgerechte Sportangebote, der Sport im Kindes- und Jugendalter, der Bereich Schule/Offene Ganztagsschule, der Punkt „Körperliche und sexueller Gewalt im Sport gemeinsam begegnen“, die Sporträume und Sportstätten, der Komplex Sport, Umwelt und Klimaschutz, die Förderung des Sports, die Anerkennung des Ehrenamtes im Sport, die Bildung und Qualifizierung im Sport sowie das Themenfeld Stadtentwicklung und Sport.

In der Schlussbemerkung betonen SSV und Stadt, dass man weitere Partner für die dargestellten Maßnahmen finden wolle. Insbesondere werde angestrebt, Partner aus der Wirtschaft zur Stärkung des Sports im Sinnes des Bündnisses zu finden, um die Arbeit des SSV bestmöglich sicherzustellen und zu unterstützen.

Box: Der Stadtsportverband hatte das Sportentwicklungskonzept 2017 in Auftrag gegeben. Ende Oktober 2019 stellte Auftragnehmer Peter Wehr (Peter Wehr Consulting, Essen) seinen Abschlussbericht vor.

Das Konzept beinhaltet unter anderem eine Analyse der aktuellen Situation des Sports in Ennepetal, bewertet die Sportanlagen und gibt Handlungsempfehlungen für die künftige Sportentwicklung. Der Abschluss eines Bündnisses für den Sport wird in dem Konzept empfohlen.

bz: Die Bereitstellung funktionsgerechter und attraktiver Sportstätten (hier der Dorma Sportpark) ist laut "Bündnis für den Sport" die entscheidende Sportförderung der Stadt Ennepetal dar. Foto: Jens Pommerenke/AirPictures.de