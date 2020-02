CDU Ennepetal nominiert Imke Heymann für Bürgermeisterwahl

Jetzt steht es auch offiziell fest: Bürgermeisterin Imke Heymann wird bei der Kommunalwahl am 13. September dieses Jahres wieder für das höchste politische Amt in der Stadt kandidieren. Der Vorstand der CDU hatte die Mitglieder zur Kandidatenwahl eingeladen und auch direkt die Amtsinhaberin als erneute Kandidatin vorgeschlagen. Bei der Wahl stimmten 24 Mitglieder für Heymanns Kandidatur. Es gab eine Gegenstimme und eine Enthaltung.

Da sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Kandidatin der SPD sein wird – der SPD-Vorstand soll das einstimmig empfohlen haben, die Mitglieder entscheiden am Samstag – will Imke Heymann als parteilose Bewerberin ins Rennen gehen. Wie berichtet, haben auch die Ennepetaler Grünen eine Wahlempfehlung zugunsten Heymanns ausgesprochen.

Kandidatur als Parteilose

Warum sie als Parteilose antreten will, erklärte sie in der CDU-Versammlung im Haus Ennepetal so: „Wenn ich die breite Unterstützung der Parteien bekomme, die 75 Prozent oder vielleicht am Ende noch mehr der Bürgerinnen und Bürger repräsentieren, ist es für mich ein Schritt der Anerkennung und der Wertschätzung, dass sie bereit sind, den ,Parteibuchgedanken’ beiseite zu legen und die Sache und unsere Stadt in den Vordergrund stellen.“ Weiter dazu heißt es in der Erklärung von Imke Heymann: „Wir alle wissen, wie schwer das für jede Partei ist, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten und jemand anderen zu unterstützen. Wenn ich diese breite Unterstützung bekomme (...), halte ich es für anständig auf diese Menschen zuzugehen und ihnen anzubieten, parteilos zu kandidieren“.

Einen Seitenhieb auf andere Bewerber gab sie auch: „Wer glaubt, eine Bürgermeisterin brauche die Parteien nicht, hat die grundlegende Funktionsweise der parlamentarischen Demokratie nicht verstanden. Eine Bürgermeisterin braucht die Unterstützung des Rates und damit der Vertreter der Politik, denn sonst erreicht man nichts.“

Imke Heymann Seit 2013 Mitglied der CDU Imke Heymann ist seit 2013 Mitglied der CDU. Der Wikipedia-Eintrag, sie sei im Jahr 2015 als parteilose Bewerberin für das Bürgermeisteramt angetreten, sei falsch. „Ich habe schon mehrfach versucht, das korrigieren zu lassen. Aber anscheinend ist dort jemand der Ansicht, es besser zu wissen als ich“, sagte sie in der CDU-Versammlung. „Ich bin 2015 als CDU-Mitglied angetreten, da ich ihre Werte teile und mit meinem Ehemann gemeinsam Teil der Gemeinschaft dieser Menschen sein wollte.“

Sie habe auch mit den „Freunden von der FDP gute und vertrauensvolle Gespräche geführt, denn auch mit den Liberalen habe man gut zusammengearbeitet. „Daher würde ich mich freuen, wenn die Ennepetaler FDP am Ende ihres Diskussionsprozesses auch zu der Entscheidung kommen würde, dass ich meine Arbeit im Sinne unserer Stadt die letzten Jahre so gemacht habe, dass man den eingeschlagenen Weg weiter fortsetzen möchte“, so Imke Heymann. Für die SPD sei es ein großer Schritt gewesen, ihren Mitgliedern eine solche Empfehlung auszusprechen. „Vor dem habe ich großen Respekt“, betonte sie vor der CDU.

„Verlässlich, ehrlich, transparent und mit offenem Visier – das ist der Weg, den ich weiter gehen möchte.“ sagte die Kandidatin. Sie teile die Werte der Ennepetaler CDU, „bin vielen von euch in Freundschaft und einem auch in Ehe verbunden (CDU-Fraktionschef Daniel Heymann – die Red.) und ich werde immer Teil dieser Ennepetaler CDU sein, solange es die Menschen gibt, die diese CDU ausmachen. Ich glaube, daran wird auch nie jemand zweifeln.“ Sie sagte noch: „Es ist kein Schritt weg von der Ennepetaler CDU. Meine Verbundenheit zu euch steht komplett außer Frage!“

Keine Zusicherungen an andere

Gleich zu Beginn ihrer Rede hatte Heymann sich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Fraktionen ausgesprochen, „mit denen eine sachliche und lösungsorientierte Diskussion möglich ist“. Es gelte auch, die Stadt vor „extremistischen Einflüssen von links und rechts“ zu schützen.

Nach ihrer Rede gab der Versammlungsleiter, CDU-Kreisgeschäftsführer Martin Spittler, die Diskussion frei. So fragte der stellvertretende Bürgermeister Manfred Drabent die Kandidatin, ob sie den anderen Parteien Versprechungen gemacht habe. Die Antwort von Imke Heymann war kurz und knapp: „Nein!“ Dann gab es viele Gratulationen mit Umarmungen für die Kandidatin. Der Vorsitzende der Ennepetaler CDU, Frank Machtenberg, überreichte ihr einen dicken Blumenstrauß.