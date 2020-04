Commerzbank Gevelsberg bietet Kunden Corona-Hilfen

Ein steigendes Geschäftsvolumen, neue Kunden – die Commerzbank im Marktbereich Gevelsberg freut sich über eine positive Entwicklung im vergangenen Jahr. Gleichzeitig muss sie auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie reagieren.

361 Millionen Euro hat das Geschäftsvolumen im Privat- und Unternehmerkundensegment mit Abschluss des vergangenen Jahres betragen. Eine Steigerung um 4,8 Prozent gegenüber 2018.

241 neue Kunden netto konnte die Bank in der Region hinzugewinnen. „Die Bereitschaft zum Wechsel der Bankverbindung ist so hoch wie nie zuvor“, sagt Stefan Vorberg, Leiter des Marktbereichs Gevelsberg. „Wichtiger Erfolgsfaktor war auch 2019 das kostenlose Girokonto. Dieses werden wir weiterhin anbieten.“ Das seit zehn Jahren andauernde Zinstief macht den Kunden indes zu schaffen. „Bei null Prozent Zinsen und 1,5 Prozent durchschnittlicher Inflation haben Kunden auch 2019 wieder einen Teil ihres Vermögens verloren. Seit Ende 2010 liegt dieser Wertverlust pro Bundesbürger insgesamt bei 1638 Euro – auch im Marktbereich Gevelsberg“, betonte Oliver Bormann, Niederlassungsleiter Privat- und Unternehmerkunden der Commerzbank-Niederlassung Bergisches Land.

Infobox Größere Standorte weiterhin für Kunden geöffnet Trotz Corona-Krise sind die Selbstbedienungs-Zonen an allen rund 1000 Commerzbank-Standorten geöffnet. Kunden können also weiterhin jederzeit Ein- und Auszahlungen tätigen. Die Bank hat einen Teil ihrer Filialen vorsorglich für den Kundenverkehr geschlossen – so auch die in Ennepetal und Schwelm. Commerzbank-Berater in diesen Filialen und das Kundencenter sind über die bekannten Rufnummern weiterhin telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Größere Standorte wie der an der Wittener Straße in Gevelsberg bleiben für Kunden geöffnet, die persönlichen Ansprechpartner stehen vor Ort zur Verfügung. Der Betrieb der Filiale in Gevelsberg läuft unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften. Beratungstermine finden nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung statt.

„Jeder Anleger muss sich überlegen, ob er seine Anlagen unverzinst auf einem Tages- oder Festgeldkonto belässt – das gilt auch in der derzeitigen Krise.“ Die Experten der Commerzbank erwarten nach einer Rezession im ersten Halbjahr bereits in der zweiten Jahreshälfte 2020 eine Erholung in der Realwirtschaft und damit auch an den Börsen. „Wer sein Geld mittelfristig angelegt und breit gestreut hat, sollte Ruhe bewahren. Panikverkäufe sind das Schlimmste, was man jetzt tun kann“, so Bormann weiter.

11 Millionen Euro an neuen Krediten vergab die Bank 2019 im Baufinanzierungsbereich circa. Das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahres. Ratenkredite waren im vergangenen Jahr ebenfalls stark gefragt. Hier wurden im Marktbereich Gevelsberg insgesamt gut sieben Millionen Euro neu vergeben.

52 Prozent der Privatkunden nutzen aktiv Online-Banking. Ende 2019 haben sich bereits 70 Prozent aller digitalen Nutzer über ihr Smartphone eingeloggt, ein Jahr zuvor waren es erst 43 Prozent. Die Commerzbank plant, ihre mobilen Angebote weiter auszubauen. Bis Ende 2023 sollen alle Produkte auf dem Smartphone abschließbar sein. Das heiße aber nicht, dass Kunden auf persönliche Beratung verzichten müssen. „Wir haben jeden Monat bundesweit neun Millionen Kundenbesuche in unseren Filialen. Deshalb werden wir auch künftig in unsere Filialen investieren und mit einem der dichtesten Filialnetze in der Fläche präsent sein“, heißt es vonseiten der Bank.

2 Prozent Wachstum verzeichnete das Kreditvolumen im Firmenkundenbereich der Region 2019 im Vergleich zum Jahr 2018. Die Zahl der neuen Firmenkunden in der Mittelstandsbank Wuppertal stieg im zweistelligen Bereich. „Die Commerzbank Mittelstandsbank im Bergischen Land plant, den Firmenkundenvertrieb in den nächsten Jahren gezielt auszubauen und weiter in Produkt- und Beratungskompetenz zu investieren“, sagt Jochen Welling, zuständig für die Mittelstandsbank in der Region Bergisches Land.

Corona-Krise

Arbeitnehmer, Selbstständige und Mittelständler fürchten sich im Moment vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Coronavirus’. Die Commerzbank gewährt Privatkunden, die zum Beispiel von Kurzarbeit betroffen sind, daher bei Ratenkrediten eine dreimonatige Zahlungspause. Danach verzichtet die Bank auf eine erneute Kreditwürdigkeitsprüfung.

„Bis jetzt haben wir erst vereinzelte Anfragen zu den Zahlungspausen. Die Tendenz der Anfragen nimmt aber leicht zu“, sagt Marktbereichsleiter Stefan Vorberg auf Nachfrage dieser Zeitung. Kleinunternehmer und Mittelständler, die wegen der Krise Liquiditätsengpässe oder Kreditbedarf haben, können sich bei der Commerzbank zu den neu aufgesetzten und ausgeweiteten KfW-Corona-Kreditprogrammen des Bundes beraten lassen. „Wir werden alles dafür tun, die Anträge von Unternehmen zeitnah zu prüfen und damit ihre Liquiditäts- und Kreditversorgung zu sichern“, betont Jochen Welling, von der Mittelstandsbank.

Keine Auswirkungen scheint die aktuelle Lage auf Konsumentendarlehen zu haben. In diesem Bereich ist die Nachfrage ungebrochen hoch. „Eine Eintrübung ist dort nicht in Sicht“, so Stefan Vorberg. „Auch die Nachfrage nach Immobilienkrediten ist auf hohem Niveau konstant.“