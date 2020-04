Corona: Ergebnisse in Ennepetal und Gevelsberg negativ

Gevelsberg/Ennepetal. Entwarnung für die Altenheime Haus Elisabeth in Ennepetal und Dorf am Hagebölling in Gevelsberg: Die Tests auf Corona sind alle negativ.

Gute Nachricht im Zusammenhang mit den beiden begründeten Verdachtsfällen im Haus Elisabeth in Ennepetal und Dorf am Hagebölling in Gevelsberg. Der Ennepe-Ruhr-Kreis teilte am Mittwoch mit, dass für diese beiden Personen die Testergebnisse bereits vorliegen und negativ sind.

Die vorliegenden Ergebnisse unterfüttern die Einschätzung des Kreises, der die Wahrscheinlichkeit eines positiven Testes bei den Mitarbeitern und Bewohnern als gering einschätzte, wie das Kreishaus am Vortag mitteilte.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis geht dennoch auf Nummer sicher und lässt wie berichtet alle Bewohner und Mitarbeiter vorsorglich testen. Zusammen mit dem AWo-Seniorenzentrum Egge in Witten, wo es einen bestätigten Fall einer mit dem Corona-Virus infizierten Person gibt, handelt es sich um insgesamt rund 780 Personen.

Vordringliche Aufgabe ist es, drohende Infektionsketten zu verhindern. Möglich werden die Tests in dieser Größenordnung, weil die mobile und stationäre Corona-Diagnostik des Ennepe-Ruhr-Kreises aktuell freie Kapazitäten hat. „Unsere Teams, die jetzt rausfahren, sind normalerweise in der stationären Diagnostik am Kreishaus beschäftigt“, erklärt Michael Emmert vom DRK. „Sie haben bereits Erfahrung im Umgang mit den Corona-Abstrichen und wissen, welche Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten sind.“