Corona: Gevelsberg Winterwald ruft Suppenexpress ins Leben

Gevelsberg. Der Winterwald an der Ecke Mittelstraße/Nordstraße in Gevelsberg richtet einen Lieferservice ein. Auch Tiefkühlkost ist im Angebot.

Der Imbiss Winterwald an der Ecke Mittelstraße/Nordstraße hat einen Lieferservice eingerichtet. „Wir haben diesen Service und das Angebot quasi von heute auf morgen aus dem Boden gestampft“, sagt Betreiber Martin Wicik.

„Unser Angebot richtet sich an die Bevölkerungsgruppe, welche in diesen Zeiten schwierig oder gar nicht am fast nicht vorhandenen Alltagsleben teilnehmen kann, sei es auch nur Einkaufen.“ Deswegen habe man reagiert und den Suppenexpress ins Leben gerufen. Neben der Abholung der Speisen am Winterwald ist damit nun auch das Liefern der Speisen möglich.

Die Besonderheiten sind: für Gevelsberg und Ennepetal gibt es keinen Mindestbestellwert sowie identische Preise und Mengen wie am Imbiss. Gäste können eine Auswahl an Eintopfgerichten auch in tiefgekühlter Form bestellen.

Bestellungen können über die Nummer: oder per whatsapp oder über die Winterwald Gruppe bei Facebook oder vor Ort aufgegeben werden.