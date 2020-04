Corona: Gitarrenfestival Gevelsberg verschoben

Ungarn, Serbien, Italien – so verschieden wie die Herkunftsländer der Künstler, so vielfältig ist auch die musikalische Mischung, die das Gitarrenfestival Gevelsberg seinen Besuchern Jahr für Jahr bietet. Am Samstag, 4. April, wäre die mehrtägige Veranstaltung in ihre nunmehr 20. Auflage gestartet. Aus bekannten Gründen liegt sie bis auf Weiteres auf Eis. Vonseiten der Organisatoren heißt es: „Der neue Termin wird bekanntgegeben.“

Antal Pusztai, Vojin Kocić und Ema Kapor gehören zu den diesjährigen Szenegrößen der Gitarrenmusik, die ihren Weg nach Gevelsberg gefunden hätten und vielleicht auch noch finden werden. Auch Aniello Desiderio ist Bestandteil des geplanten Programms.

Möglichen Termin abklären

Er hat das Festival schon in den ersten Jahren mit geprägt und wäre somit Hauptact der Veranstaltung. „Ob das Programm aber so bestehen bleibt, wie wir es geplant hatten, ist unklar“, sagt Dagmar Tewes, Urheberin und Motor des Gitarrenfestivals Gevelsberg.

Auch zu einen Termin, an dem das weitere Vorgehen besprochen werden könnte, kann die Leiterin der Städtischen Musikschule derzeit nichts sagen. „So richtig schnell wird das nicht gehen“, befürchtet sie. Im Sommer würde das Gitarrenfestival mit anderen Festivals kollidieren.

„Wir müssen auch gucken, ob die eingeladenen Künstler an einem möglichen neuen Termin überhaupt Zeit haben“, erklärt Tewes. Gleiches trifft auf die Studenten zu, die aus aller Welt kommen und sich bereits für das Festival in Gevelsberg, dass für Teilnehmer auch Meisterklassen und Workshops bietet, angemeldet hatten.

Um die Finanzierung der Veranstaltung, die unter anderem vom Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Gevelsberg unterstützt wird, macht Dagmar Tewes sich derzeit keine Sorgen. „Unsere Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen hat gesagt, dass die Förderzusagen für dieses Jahr bestehen bleiben“, so Tewes. Bezüglich städtischer Mittel könne sie noch keine Aussage treffen.

Weitere Informationen zum Gitarrenfestival Gevelsberg gibt unter www.gitarre-gevelsberg.de