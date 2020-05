Corona im EN-Kreis: 388 Menschen sind wieder genesen

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie?

Aktuelle Zahlen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es aktuell (Mittwoch, 27. Mai, 9 Uhr) 425 bestätigte Corona-Fälle, von diesen gelten 388 als genesen. Die Zahl der Bürger, bei denen das Virus nachgewiesen werden konnte, ist damit seit drei Tagen nicht gestiegen.

Stationär behandelt werden in Krankenhäusern im Kreis derzeit 4 Corona-Patienten. Einer von ihnen wird intensivmedizinisch betreut, niemand beatmet.

Die aktuell 23 Erkrankten wohnen in Ennepetal (2), Gevelsberg (1), Hattingen (3), Schwelm (2), Sprockhövel (6), Wetter (1) und Witten (8). In Breckerfeld und Herdecke ist derzeit niemand am Corona-Virus erkrankt.

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (11), Ennepetal (21), Gevelsberg (43), Hattingen (63), Herdecke (33), Schwelm (51), Sprockhövel (34), Wetter (33) und Witten (99).14 Menschen aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis sind mit oder an dem Corona-Virus verstorben. Sie stammen aus Ennepetal (3), Gevelsberg (3), Hattingen (2), Schwelm (2), Wetter (2) und Witten (2).

Für die bestätigten Fälle sowie für begründete Verdachtsfälle ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 101 Personen im Kreis.

Der Ennepe-Ruhr-Kreis liefert auf seiner Internetseite (www.en-kreis.de) verschiedene Grafiken, die unter anderem veranschaulichen, wie sich die Fallzahlen entwickeln, wie die Lage in den neun Städte ist und welche Altersgruppen betroffen sind.

Ebenfalls zu finden sind Vergleichszahlen aus allen Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen sowie eine Tabelle, die über die Verdoppelungsrate informiert.

Zu finden sind die Grafiken auf der Corona FAQ-Seite unter dem Punkt „Zahlen und Statistiken“.

Ansprechpartner

Ab sofort hat die stationäre Diagnostik am Schwelmer Kreishaus ihren Betrieb wieder aufgenehmen. Nach dem Drive-In-Prinzip können Patienten hier ein Zelt durchfahren. Termine hierfür vergibt der Krisenstab des EN-Kreises.

Telefonische Anlaufstelle beim Kreis ist das Bürgertelefon der Kreisverwaltung. Es ist unter 02333/4031449 täglich von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Der Hausärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der Rufnummer 116117 zu erreichen.