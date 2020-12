Corona im EN-Kreis: Inzidenzwert knackt die 200er-Grenze

Ennepe-Ruhr. Im Ennepe-Ruhr-Kreis erreichen die Corona-Fälle einen neuen Rekordwert. So ist die Situation in Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal.

Was gibt es Neues zur Corona-Pandemie im Ennepe-Ruhr-Kreis? Von Anfang an halten wir Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden und berichten weiter.

Aktuelle Zahlen

Im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es 5313 bestätigte Corona-Fälle (Stand Freitag, 18. Dezember), von diesen sind aktuell 1093 infiziert, 4126 gelten als genesen. Die Zahl der Infektionen ist innerhalb der letzten 24 Stunden um 134 gestiegen.

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen 7 Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt im Kreisgebiet auf dem neuen Rekordwert von 221,22 (197,15).

Da die Vorgaben der Coronaschutzverordnung des Landes bereits sehr weitreichend sind, hat sich der Krisenstab in seiner heutigen Sitzung trotz des Überspringens der 200er Marke entschieden, keine weiteren Vorgaben für den Ennepe-Ruhr-Kreis zu machen.

Patienten in Krankenhäusern

In den Krankenhäusern im Kreisgebiet sind derzeit 84 Patienten mit einer Corona-Infektion in stationärer Behandlung. 16 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut, 4 werden beatmet.

Erkrankte

Die aktuell 983 Erkrankten wohnen in Breckerfeld (12), Ennepetal (52), Gevelsberg (103), Hattingen (280), Herdecke (64), Schwelm (112), Sprockhövel (123), Wetter (47) und Witten (300).

Gesundete

Die Gesundeten kommen aus Breckerfeld (109), Ennepetal (393), Gevelsberg (509), Hattingen (689), Herdecke (369), Schwelm (379), Sprockhövel (249), Wetter (276) und Witten (1153).

Verstorbene

Vermelden muss die Kreisverwaltung auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Corona. Verstorben ist ein 80-jähriger Mann aus Gevelsberg. Die Zahl der mit oder an einer Corona-Infektion verstorbenen Menschen ist damit auf 94 gestiegen. Sie kommen aus Breckerfeld (3), Ennepetal (7), Gevelsberg (14), Hattingen (15), Herdecke (29), Schwelm (5), Sprockhövel (7), Wetter (4) und Witten (10).

Personen in Quarantäne

Für die positiven Fälle sowie für Ansteckungsverdächtige ist häusliche Quarantäne angeordnet. Insgesamt gilt diese Vorgabe für 3129 (Vortag 3266) Personen im Kreis.

Schulen, Kitas und Heime

Die Lage in einigen Pflegeheimen im Kreis ist angesichts der hohen Zahlen sehr beunruhigend. Die Amtsärztin Dr. Sabine Klinke-Rehbein appelliert an alle, sich auch im Vorfeld der Besuche an die AHA-Regeln zu halten.

Mit Beginn der Weihnachtsferien gab es in den Schulen des Kreises insgesamt 74 so genannte Indexfälle. Deshalb mussten an 34 Schulen Quarantänen für fast 1000 Personen angeordnet werden.