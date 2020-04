Corona im EN-Kreis: Sorge vor mehr Gewalt in Familien

Die Kinder- und Jugendschutzambulanz (Kizz) gegen sexualisierte und häusliche Gewalt im EN-Südkreis hat sich im vergangenen Jahr vermehrt mit Fällen von häuslicher Gewalt auseinandersetzen müssen. Die Mitarbeiter der Beratungsstelle befürchten, dass sich die Situation in Familien in Folge der Corona-Pandemie noch verschärfen könnte. Laut Polizei spiegelt sich eine solche Entwicklung derzeit aber noch nicht in den Einsatzzahlen wider.

„Es reicht“, erhebt der Vater plötzlich seine Stimme und haut mit der Faust auf den Tisch. Sein knapp drei Jahre alter Sohn ist schon den ganzen Tag unruhig, rennt durch die Wohnung, stellt Blödsinn an. Das Kind weint, weil der Vater es anschreit. Die Mutter tröstet. Gleichzeitig entbrennt ein Streit zwischen den Eltern. Der Kleine könne doch nichts dafür. Die noch junge Familie sitzt schon seit Wochen zuhause. Wegen der Corona-Pandemie ist das öffentliche Leben quasi zum Erliegen gekommen. So langsam fällt ihnen die Decke auf den Kopf, die Stimmung ist zunehmend gereizt. „Das wäre eine ganz klassische Situation, in der Spannung schlimmstenfalls auch zu Gewalt führen könnte“, weiß Ina Wetter von der Kizz.

Die coronabedingte Isolation könne dafür sorgen, dass diese Spannung selbst in sogenannten Nicht-Problem-Familien entstehe. Gemeint sind Familien, in denen es noch keine Überforderung oder anderweitige Vorbelastung in der Partnerschaft gibt.

Strukturen aufrechthalten wichtig

„Die Alltagsstruktur ist weg und man hockt aufeinander“, nennt Wetter ein paar mögliche Gründe dafür. „Wenn es keine Möglichkeit gibt, diese Spannung zum Beispiel durch Sport abzubauen, fallen schon mal böse Worte und die Zündschnüre sind kürzer“, erklärt sie. Sorgen mache sie sich auch um Familien, mit denen sie durch ihre Arbeit bereits zu tun habe, die keine Bewältigungsstrategien hätten. „Da Frage ich mich, wie die das im Moment so hinkriegen“, sagt Wetter.

Sie rät Familien derzeit unbedingt dazu, feste Tagesstrukturen aufrechtzuerhalten. Dabei können einfache Dinge schon entscheidend sein. Aufstehen, Mittagessen, einmal am Tag nach draußen gehen, um zu spazieren. „Man kann sich einen Plan erstellen“, führt sie weiter aus. Im Internet gebe es viele Ideen, wie Familien ihren Alltag gestalten könnten. Dabei warnt sie auch vor zu viel Medienkonsum, besonders bei Kindern. „Klar ist es verführerisch, Kinder vor den Fernseher oder die Spielekonsole zu setzen“, sagt Ina Wetter. Zu viel sei aber nicht gut. Als Elternteil mache es zudem Sinn, sich auch einmal Zeit alleine zu gönnen.

Infobox Spezialisierte Beratungsstelle der Pro Familia Die Kizz-Beratungsstelle ist eine spezialisierte Beratungsstelle der Pro Familia EN-Südkreis im Ibach-Haus in Schwelm, Wilhelmstraße 45. Die Kinder- und Jugendschutzambulanz ist zuständig für die Städte Schwelm, Gevelsberg, Sprockhövel, Ennepetal und Breckerfeld bei sexualisierter und häuslicher Gewalt gegen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre. Aktuell bietet sie eine offene telefonische Sprechstunde für sexualisierte und häusliche Gewalt an: Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. In dringenden Notfällen können auch persönliche Beratungsgespräche vor Ort in der Beratungsstelle stattfinden. Die Kizz ist erreichbar unter 02336/4436425,

Fax: 02336 4436420, E-Mail:

en-suedkreis.kizz@profamilia.de

Zur Not bestehe immer die Möglichkeit, sich an Beratungsstellen und Jugendämter zu wenden. „Auch in der aktuellen Situation kann man sich in Notfällen bei uns persönlich vor Ort beraten lassen“, macht Ina Wetter deutlich. Melden könnten sich beispielsweise auch Menschen, die in ihrem direkt Umfeld Anspannung oder sogar Gewalt in Familien vermuten. Sie rät: „Wenn Nachbarn das Gefühl haben, dass ein Kind in Gefahr sein könnte – hinhören, hingucken und im Zweifel Hilfe holen.“ Gewalt können auch schon vermeintliche Kleinigkeiten sein, wie Wetter betont.

So habe es 2019 bei der Kizz vermehrt Anfragen von Jugendämtern gegeben, die den Verdacht hatten, dass Kinder von Gewalt betroffen sein könnten. „Das bedeutet nicht direkt, dass es auch eine tatsächliche Zunahme an Fällen gibt, sondern dass genauer hingeschaut wird“, erklärt Wetter. „Schon in den vergangenen Jahren ist bei Fachleuten zunehmend angekommen, dass auch ein Klaps auf den Po schon Gewalt ist.“ Das sei für Kinder erniedrigend und könne bereits psychische Schäden nach sich ziehen.

Landestrend erkennbar

Genaue Zahlen zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt in den vergangenen Wochen nennt die Polizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises auf Nachfrage keine. „Häusliche Gewalt ist ein sogenanntes PKS-Delikt“, erklärt Pressesprecherin Sonja Wever. PKS steht für Polizeiliche Kriminalstatistik.

Die erfasse alle Vorgänge, die bereits abgeschlossen seien und werde immer monatlich erhoben, so Wever weiter. Aktuell könne sie daher noch keine validen Zahlen nennen. Aber: „Es ist ein Landestrend im Hinblick auf die Pandemie erkennbar“, sagt sie. „Im Vergleich zum Vorjahr gibt es keinen Anstieg von Einsätzen wegen häuslicher Gewalt.“

Tatsächlich würden die Zahlen aktuell sogar ein wenig unterhalb des Vorjahres-Wertes liegen. Sonja Wevers persönliche Einschätzung deckt sich aber mit der der Kizz. „Da gibt es viele Faktoren: die Isolation in der Wohnung, Existenzängste. Das könnte zu Gewalt führen“, sagt sie. Die Betonung liegt auf „könnte“.

Der Pro-Familia-Beratungsstelle EN-Südkreis, zu der die Kizz gehört, ist es daher wichtig, für dieses Thema zu sensibilisieren, damit Gewalt in Familien in diesen isolierten Zeiten wahrgenommen wird.