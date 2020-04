Corona: Schulen öffnen im EN-Kreis – das muss man wissen

Die Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis öffnen am Donnerstag, 23. April, wieder ihre Türen. Zunächst nur für Abiturienten und Prüflinge von Haupt-, Real-, und Gesamtschulen sowie den Berufskollegs. Damit die Schulen nicht zu Infektionsherden werden, gilt es, strenge Hygieneanforderungen umzusetzen. Viel Zeit dafür bleibt nicht – unter Hochdruck bereiten sich auch die Schulen in Trägerschaft des Ennepe-Ruhr-Kreises vor. Gefordert sind zunächst die Berufskollegs in Witten, Hattingen und Ennepetal sowie die Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel. Die Förderschulen werden vorerst noch nicht öffnen.

Plexiglas-Trennwände, Hinweisschilder und Flatterband: Was zurzeit im Supermarkt ein gewohntes Bild ist, wird ab jetzt auch zum Alltag vieler Schüler gehören. Seit Tagen plant Christoph Uessem, Leiter der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Sprockhövel, zusammen mit dem Kollegium und dem Schulpersonal akribisch einen sicheren Schulstart in Zeiten von Corona.

Fragen rund ums Thema Reinigung

Rund 170 Schüler der zehnten Klassen und 85 Abiturienten erwartet Schulleiter Uessem ab heute zum Unterricht. „Wir verteilen die Schüler auf verschiedene Gebäude, nehmen nur die größten Räume und reduzieren die Klassengröße auf maximal 14 Schüler“, nennt Uessem einige Eckpunkte.

Größer sind die Fragen rund um das Thema Reinigung. Gründlich sauber sollte nicht nur nachmittags nach Schulschluss gemacht werden, sondern sobald ein Wechsel der Schüler in Räumen, Fluren und Toiletten stattfindet. Ein zeitlicher Aufwand, der während des Schulablaufs kaum zu bewerkstelligen ist. Hier müssen noch Lösungen gefunden werden.

Wichtig für Uessem ist neben dem Schutz der Schüler auch der seiner Kollegen. „Ein Drittel des Kollegiums gehört zur Risikogruppe. Gleiches gilt für die Mitarbeiterinnen im Sekretariat, für die ich mir neben Schutzwänden am Liebsten zusätzlich einen Mundschutz wünschen würde“, so Uessem.

Gemeinsame Hygienebegehungen von Schulleitern und Mitarbeitern des Gesundheits- und Schulamtes sowie des Gebäudemanagement des Kreises hat es zudem an den drei Berufskollegs gegeben. Im Berufskolleg Ennepetal werden ab Donnerstag voraussichtlich rund 390 Schüler erwartet.