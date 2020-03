Corona: Schwelms Politik will wichtigen Beschluss fassen

Schwelm. Schwelms Politik will am Donnerstag einen wichtigen Beschluss fassen. Die dafür einberufene Sonder-Ratssitzung stößt auch auf Kritik.

Angesichts der Pandemie und der damit verbundenen Ungewissheit, welche Auswirkungen die Verbreitung des Coronavirus in den nächsten Tagen und Wochen auf lokaler Ebene mit sich bringt, will die Schwelmer Politik auf Nummer sicher gehen. Um weiter handlungsfähig zu bleiben, sollen Entscheidungskompetenzen vom Rat der Stadt Schwelm auf den Hauptausschuss übertragen werden. Mit diesem Vorgehen blieben Beschlüsse auch in Zeiten möglich, in denen große Teile der Politik womöglich für die Ratsarbeit ausfallen.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter für Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Umgesetzt werden muss die Sicherheitsvorkehrung durch den Rat selbst, da es sich bei der Verlagerung von Kompetenzen an den Hauptausschuss um eine Änderung der Hauptsatzung, konkret um die Änderung der Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung der Stadt Schwelm, handelt. Vollzogen werden soll sie im Rahmen einer Rats-Sondersitzung, zu der die Bürgermeisterin für kommenden Donnerstag, 19. März, um 19 Uhr in den großen Sitzungssaal im Rathaus an der Hauptstraße einlädt.

Interfraktionelle Gespräche

Politik und Verwaltung drücken aufs Tempo, um von den Ereignissen nicht überrollt zu werden. Vergangenes Wochenende fanden interfraktionelle Gespräche statt, wie die Handlungsfähigkeit weiter gesichert bleibt, falls sich die Situation so verschärft, dass Teile der Politik für die Gremienarbeit und damit für wichtige Entscheidungen ausfallen. Alle hoffen, dass sich die Lage in den nächsten Wochen wieder entspannt. Doch man will auch vorbereitet sein für den Fall, dass es noch länger dauert und es zu Ausfällen kommt. Der Rat (38 Mitglieder) ist mit 20 Anwesenden beschlussfähig, beim Hauptausschuss (17 Mitglieder) reichen neun. Das Gremium könnte also noch in einer Besetzung Entscheidungen treffen, die den Rat satzungsgemäß außer Gefecht setzen.

Der Antrag auf Satzungsänderung befand sich am Dienstag in der finalen Abstimmung. Stand jetzt wird er von SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen und Wählergemeinschaft SWG/BfS mitgetragen und gemeinsam gestellt. Er sieht neben der Übertragung von Kompetenzen vor, dass ab sofort und bis auf weiteres keine Vorberatungen mehr in den Fachausschüssen stattfinden – mit Ausnahme des Hauptausschusses.

Die Verwaltung soll zudem kurzfristig die Möglichkeiten von Video- oder Telefonkonferenzen auf Ebene des Ältestenrates einrichten, um in regelmäßigen Abständen die Sachlage neu zu bewerten und um zu den „normalen“ Sitzungsabläufen zurückzukehren, sobald es die Lage zulässt.

Mit dem Antrag verbunden ist auch eine Reihe von ersten Maßnahmen, bei denen die Politik schon jetzt dringenden Handlungsbedarf erkennt. Angedacht ist, für die Zeit, in der wegen der Pandemie keine OGS-Betreuung stattfindet, die Elternbeiträge zu erlassen. Ein weiterer Plan: Kindergartenbeiträge ab dem 30. Tag der Schließung der Kindertageseinrichtungen wochenweise zu erstatten. Entgegenkommen soll die Stadt auch dem neuen Pächter der Martfeld-Gastronomie: Von vorübergehender Aussetzung bzw. Stundung der Pacht ist die Rede.

Die Ratssitzung, für die Bürgermeisterin Gabriele Grollmann-Mock besondere hygienisches Vorkehrungen zusichert (siehe Infobox), soll der Gesundheit aller Beteiligten wie auch der Besucher wegen möglichst schnell über die Bühne gehen. Neben der Satzungsänderung befindet sich die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 103 „Rathaus – Neue Mitte“ mit auf der Tagesordnung. Die Bürgermeisterin hält die Genehmigung zum jetzigen Zeitpunkt für wichtig, weil das Vorhaben andernfalls für Monate in Verzug zu geraten droht. „Wir können in einer halben, dreiviertel Stunde mit der Ratssitzung durch sein“, erklärte die Bürgermeisterin. „Wenn sich alle einig sind, brauchen wir nur eine Viertelstunde“, meint CDU-Fraktionsvorsitzender Oliver Flüshöh.

Die eilig einberufene Ratssitzung ist in der Politik nicht unumstritten. FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Schwunk hält sie für überhastet und ist dagegen. Seine Fraktion habe keine Gelegenheit mehr, die Beschlussgegenstände vorab zu beraten. Er ist überzeugt, dass sowohl die Änderung der Satzung wie auch die Beschlussfassung zum B-Plan zu einem späteren Zeitpunkt im April immer noch möglich wären. Schwunk spricht bei der Sonder-Ratssitzuung auch von einem gesundheitlichen Risiko für Ratsmitglieder und von einem „schlechten öffentlichen Signal, wenn gleichzeitig die nächsten zwei Wochen das öffentliche Leben ruhen soll“.

Oliver Flüshöh (CDU) kann der Argumentation nichts abgewinnen. Es gehe darum, jetzt zu entscheiden, um später von den Ereignissen nicht eingeholt zu werden. Es gehe um die Sicherung von Handlungsfähigkeit. „Das jetzt noch zu politisieren, ist unmöglich“, findet Oliver Flüshöh (CDU), der das Verhalten des FDP-Fraktionsvorsitzenden als „unsäglich“ bezeichnete.

In gleiche Richtung äußerte sich SPD-Fraktionsvorsitzender Thorsten Kirschner. „Dringlichste Aufgabe der Politik ist es jetzt, handlungsfähig zu bleiben. Wer weiß denn schon, ob wir nach Ostern noch handlungsfähig sind. Wenn wir jetzt nicht entscheiden, könnte uns drohen, dass wir für Monate nicht mehr handlungsfähig sind. Herr Schwunk spielt mit dem Feuer.“