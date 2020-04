Corona: So eingeschränkt sind die Tafelläden im EN-Kreis

Ennepetal/Schwelm/Gevelsberg. Tafelläden in Ennepetal, Schwelm und Gevelsberg können Bedürftige aktuell nicht so versorgen wie sonst. Die Verantwortlichen suchen nach Lösungen.

Armut ist nicht verschwunden, nur nicht mehr sichtbar vor den Tafelläden. Corona hat die Menschen, die ansonsten meistens einmal wöchentlich in den Tafelläden mit Lebensmitteln versorgt werden, in ihre Wohnungen verbannt, oftmals auch in die Isolation. Die Tafelläden sind geschlossen.

„Wir sind da, wir arbeiten daran, Lösungen zu finden, um unsere Gäste so schnell wie möglich wieder richtig versorgen zu können“, sagt Karin Nebel, die Gründerin und Koordinatorin des Tafelladens in Ennepetal. So ähnlich klingt es auch bei Stefanie Krah-von Reth, die Leiterin des Fair-Hauses der Diakonie an der Kaiserstraße in Schwelm, die sich zusammen mit Angelika Eck von der Caritas um die Tafeln in Schwelm (im Fair-Haus) und in Gevelsberg (Hagener Straße 89, Eingang Rückseite Haufer Bahnhof) kümmert.

Gutschein-Aktion vor Ostern

Was passiert mit den Menschen, die derzeit nicht mehr die Tafelläden aufsuchen können, aber Lebensmittel benötigen? Vor Ostern konnten die Tafeln Dank der Rotarier Gutscheine ausgeben. „Wir haben aber nicht alle Kunden damit versorgen können“, berichtet Stefanie Krah-von Reth. Rund 100 Kunden habe man in Schwelm, 60 bis 80 in Gevelsberg. Am Fair-Haus in Schwelm wurde daher eine Schleuse eingerichtet, um kontaktlos Tüten mit Lebensmitteln ausgeben zu können. „Die Kunden müssen sich telefonisch bei uns anmelden und bekommen dann einen Termin. Nur jeweils eine Person darf dann die Tüte in Empfang nehmen“, so die Fairhaus-Leiterin.

Infobox Ehrenamtliche Fahrer gesucht Die Tafelläden in Schwelm und Ennepetal suchen ehrenamtliche Fahrer, die die spendenden Geschäfte anfahren und Obst, Gemüse und andere Lebensmittel zu den Tafelläden transportieren. In Schwelm können sich Interessierte an das Fair-Haus, erreichbar unter 02336/15205, und in Ennepetal an Karin Nebel, erreichbar unter 0157/78251629, wenden. In Gevelsberg hat der Rotaract-Club eine Aktion zugunsten Bedürftiger ins Lebens in gerufen. Mehr dazu auf der Seite Gevelsberg.

Auch die Gevelsberger Tafelkunden müssten deswegen nach Schwelm kommen. Die Fairhaus-Chefin selbst bemühte sich in diesen Tagen auch um eine finanzielle Förderung ihrer Tafelläden. „Wir haben einen Antrag bei der Aktion Mensch gestellt, aber es lagen einfach schon zu viele für den begrenzten Fördertopf vor. Wir bekommen also nichts“, so Stefanie Krah-von Reth.

Vor Ostern gab der Ennepetaler Tafelladen auch Gutscheine aus. Karin Nebel hat schon im Ennepetaler Rathaus Gespräche geführt, um einen weitgehend normalen Lebensmittelausgabebetrieb organisieren zu können, solange der Tafelladen in der Lindenstraße in Voerde geschlossen bleiben muss.

„Geschützt werden vor dem Coronavirus müssen ja nicht nur unsere Gäste, sondern auch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die fast alle im Rentenalter sind und somit als gefährdet gelten“, sorgt sich Karin Nebel. Auch Stefanie Krah-von Reth sieht das so, und spricht noch einen Dank auch an die ehrenamtlichen Frauen und Männer aus, die in Gevelsberg im Tafelladen wirken. „Ein starkes Team“, so Stefanie Krah-von Reth. „Wenn die Menschen zu uns kommen, geht es ja nicht nur um die Lebensmittel. Sie kommen untereinander ins Gespräch, haben soziale Kontakte, die ihnen oft im Alltag fehlen.“

Und Karin Nebel, die mit ihrer Stellvertreterin Susanne Joswig und Helfern den Laden in Voerde wuppt, bricht eine Lanze für ihre Gäste: „Sie werden schon mal als Schmarotzer bezeichnet. Nein, es sind Menschen mit wenig Einkommen oder Rente. Sie sind bei uns willkommen. Sie sind unsere Gäste.“ Es würden auch nur Lebensmittel ausgeteilt, die von Geschäften nicht mehr verkauft werden könnten. Die Verteilung sei auch ein Beitrag gegen die Vernichtung von Lebensmitteln, die noch unbesorgt verzehrt werden können.

Gespräch im Rathaus

Karin Nebel, die im Jahr 2006 in Ennepetal den Tafelladen gründete und seit dieser Zeit Koordinatorin ist, hat in dieser Woche einen weiteren Termin im Rathaus. Gesprächsziel ist, wieder Gemüse, Obst und andere Lebensmittel ausgeben zu können – wie in normalen Zeiten. Dazu benötige man derzeit eine Ausgabestelle, vor der rund 60 bis 70 Menschen Abstand haltend Platz hätten. Karin Nebel ist sich sicher, dass dies organisatorisch zu schaffen ist. Armut würde dann in Ennepetal wieder sichtbar sein, aber auch gelindert werden, Gästen geholfen.