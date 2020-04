Corona-Virus gefährdet Schwelmer Hilfsprojekte

Die Erde hat ihr Gesicht im Zeichen der Corona-Pandemie verändert. Überall auf der Welt beschränken auch in Demokratien die Regierungen die Rechte ihrer Bürger, wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt, um ein unkontrolliertes Ausbreiten der Virusinfektion zu verhindern. In Frankreich und Spanien sind umfangreiche Ausgehbeschränkungen in Kraft. In Deutschland sind im Vergleich die Einschränkungen für das öffentliche Leben noch sehr moderat. Doch wie erleben die Menschen in sogenannten Dritte-Welt-Ländern die Pandemie? Der Verein Chance e.V. des Schwelmers Jens Bergmann unterstützt Entwicklungsprojekte in Peru und Kenia. Wie geht es den Menschen dort in Zeiten von Corona und wie wirkt sich die Pandemie auf seine Arbeit aus? Unsere Redaktion hat mit Jens Bergmann über diese Fragen gesprochen.

Jens Bergmann im Einsatz in Kenia. Foto: Privat / Verein

Corona bestimmt seit Wochen die Schlagzeilen der Medien in Deutschland. Doch über Peru und Kenia ist bei uns wenig zu lesen. Wie geht es den Menschen dort?

Jens Bergmann Ich bin täglich mit unseren Partnern in Kontakt und selber mit einem der letzten Flüge aus Peru zurückgekommen. In beiden Ländern herrscht strikte Ausgangssperre, d.h. aber allein für diese beiden Länder, dass Millionen Menschen schon nach einer Woche Stillstand kaum noch wissen, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Denn es gibt ja ein riesiges Heer von Tagelöhnern oder prekär Selbstständigen, wenn die nicht jeden Tag raus können, um selbst gemachten Kuchen, Bonbons oder Ähnliches zu verkaufen, gibt es bald kein Essen mehr. Rücklagen gibt es keine.

Die Lage in Peru?

In unseren Einsatzgebieten in Peru konnten wir den Indianern noch mitteilen, dass sie sich am besten in ihre Wälder zurückziehen und niemanden in ihre Dörfer lassen sollen. Denn sie leben isoliert und niemand weiß, wie empfindlich gerade Indigene auf das Virus reagieren. Indigene Völker wurden schon oft mit Viren aus der alten Welt ausgerottet. Außerdem gibt es in Peru 1,3 Mio. venezolanische Flüchtlinge, die von der Hand in den Mund leben und jetzt keinerlei Einkommen mehr haben. Das ist eine Zeitbombe.

Und wie sieht es in Kenia aus?

Jens Bergmann in dem Projektgebiet bei den Maasai in Kenia. Foto: Privat / Verein

In unserem Projektgebiet bei den Maasai in Kenia sind die Menschen nicht nur von Angst vor dem Virus betroffen, sie wissen schlicht weg weder ein noch aus: Ausgerechnet jetzt wurden die Schafherden von der Blauzungenkrankheit befallen, d.h. die Tiere verenden massenhaft, können nicht mehr geschlachtet werden. Diese wichtige Nahrungsquelle fällt weg. Die Regierung verbot alle Märkte, doch in der Savanne sind diese Märkte die einzigen Orte, an denen man Lebensmittel kaufen kann. Auch das fällt weg. Verboten wurden auch Viehmärkte, doch viele Maasai haben keine finanziellen Rücklagen, sie haben nur ihre Herden. Jetzt können sie keine Tiere mehr verkaufen, um so an Bargeld zu kommen. Der Tourismus ist auf Null gesunken. Die Maasai leben vom Tourismus und vom Vieh. Eine Katastrophe. Fast jedes Dorf hat ein eigenes Naturschutzgebiet. Diese verpachten sie an Safariunternehmen. Doch jetzt wird keine Pacht mehr gezahlt. Das ist eine Bedrohung für die Maasai und noch mehr für das ganze einmalige und fragile Ökosystem Serengeti/Maasai Mara. Eine Katastrophe, wenn jetzt jahrelang keine Touristen kommen. Dann stirbt vielleicht das ganze Ökosystem. Die Menschen in Peru und Kenia haben oft kein fließendes Wasser, kein Wissen über Hygiene. Ein weiteres Risiko.

Welche Auswirkungen hat die Pandemie auf Ihre Projekte?

Als Spendenorganisation machen wir uns natürlich einerseits Sorgen, wie wir den vielen Menschen in dieser schlimmen Lage auch weiterhin zur Seite stehen können. In Peru und Kenia mussten wir im Gespräch mit unseren Partnerorganisationen die Jahrespläne aussetzen. Unser Team hat aber tolle, kreative Wege gefunden, wie wir die Menschen weiterhin begleiten können:

1. Überlebenspakete: Mehrere hundert Familien bekommen Überlebenspakete mit Lebensmitteln, Hygiene- und. Bildungsprodukten, um die schlimmste Zeit zu überstehen und damit die Leute auch zu Hause bleiben, statt Arbeit zu suchen.

2. Aufklärung: Hunderte Familien bekommen Corona-Aufklärung übers Händewaschen, Handtuch nutzen usw.

3. Radio: Viele Aktivitäten stellen wir auf Radio um. Statt tägliche Workshops, Kinderveranstaltungen, Konferenzen usw. zu veranstalten, verlagern wir viele Aktivitäten aufs Radio. So können wir in anderen Formaten sogar noch mehr Menschen erreichen als sonst. Zu den Themen gehören: Gesundheitsbildung, psycho-emotionale Gesundheit bei Stress, Corona-Wissen, Konfliktbewältigung, ökologisch nachhaltige Tätigkeitsfelder für die Zeit nach der Krise, Bildung für nachhaltige Entwicklung, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, Umweltbildung usw.

4. In Peru erwirken wir Sondergenehmigungen für einige Mitarbeiter, die sich dann direkt in die abgelegenen Dörfer begeben, um sich dort gemeinsam mit der Bevölkerung zu isolieren und gleichzeitig unser Programm fortführen zu können, ohne großartige Anfahrten und Infektionsrisiken für alle Beteiligten.

Hilfe zur Selbsthilfe leistet Chance e.V. auch in Kenia. Foto: Privat / Verein

5. In Kenia wollen wir Mini-Videos erstellen, die die Menschen übers Handy ansehen können. Es geht darum, ihnen die Krise zu erklären, damit sie nicht aus Frust, dass keine Touristen mehr kommen, anfangen, die Dorfnaturschutzgebiete und damit die Zukunft ihrer Kinder zu zerstören.

6. Wir finanzieren außerdem das Gehalt einer Ärztin in Peru.

Wie stellt sich die Lage in Südamerika und Afrika dar?

In Perus Nachbarland Ecuador sind einige Bereiche der Öffentlichkeit an einigen Orten schon kollabiert, vor allem das Gesundheitssystem. Peru und Kenia wollen das durch drakonische Maßnahmen verbieten. In Peru und Kenia herrscht eine nächtliche Ausgangssperre. In Peru gibt es jetzt Tage, an denen nur Männer oder nur Frauen raus können zum Einkaufen.

Wie ist die medizinische Versorgung vor Ort und in den Dörfern, die sie unterstützen?

Lokales Steckbrief Jens Bergmann Jens Bergmann ist 45 Jahre alt und wurde in Schwelm geboren. Von Beruf ist er Diplom-Dolmetscher, der Verein Chance e.V. wurde von ihm 2003 gegründet. Zurzeit ist Jens Bergmann wieder zurück in seiner Heimat: „Ich war auch schon live im Online-Gottesdienst der Schwelmer Kirche K3, wo ich aus Peru und Kenia berichtete und woher schon einige Notspenden eingegangen sind, um den Menschen zu helfen.“ „Ich war bis Mitte März noch in Peru, wo es ganz schnell ging: innerhalb von sechs Tagen vom ersten Fall zur totalen Ausgangssperre und geschlossenen Grenzen. Ich konnte mit einem der letzten regulären Flüge das Land verlassen. Unsere deutschen Freiwilligen wurden teilweise von der Bundesregierung zurückgeholt. Auf absehbare Zeit sind keine Projektbesuche möglich. Zur Zeit läuft unsere Partnerschaft ebenfalls digital.“ Seine Lebenseinstellung beschreibt Jens Bergmann gerne mit der Aussage eines Nobelpreisträgers. Hans-Peter Dürr, der 1987 mit dem Alternativen Nobelpreis und 1995 den Friedensnobelpreis erhalten hat, habe einmal sinngemäß gesagt: Wenn ich die täglichen Horrornachrichten konsumiere, geht es mir schlecht. Wenn ich aber beginne, mich zu engagieren, finde ich auch selbst neue Hoffnung.

In Villa Rica, dem 10.000-Einwohner-Städtchen, wo in Peru unser Projektzentrum liegt, gibt es 3 bestätigte Fälle. Unter den hygienischen Bedingungen vor Ort ist auch das schon zu viel. Das Krankenhaus wurde abgerissen und ist katastrophal in Behelfsbaracken untergebracht, ohne Ausrüstung. Von den vier Ärzten sind drei desertiert, kurz bevor die Ausgangssperre kam. Nur Doctor Aldave, den alle in Villa Rica lieben, weil er unter Einsatz seines Lebens Leben rettet, wenn z.B. Leute im Regenwald von einer Schlange gebissen werden, ist vor Ort geblieben. Auch ohne viele Infektionen war die Überlastung schon so groß, dass das Krankenhaus ein Video ins Netz stellte, in dem Dr. Aldave vor Erschöpfung in einem uralten Rollstuhl sitzt, erzählt, dass er alles versucht hat, Ärzte zu finden. Erfolglos. Wir haben jetzt eine Kooperation mit Aldave und dem Krankenhaus, liefern einfache Ausrüstung und haben eine venezolanische Flüchtlingsfrau gefunden, die Ärztin ist. Wir finanzieren ihr Gehalt, bis der Staat einspringt, so dass es zumindest wieder zwei Ärzte gibt. In Kenia gibt es eigentlich gar kein funktionierendes Gesundheitssystem für die Armen. Zum Glück sind mehr als 50 Prozent der Bevölkerung unter 20, so dass hier die schweren Verläufe vielleicht nicht so schlimm werden. Am besten haben es diejenigen, die in kleinen Dörfern in der Wüste, im Regenwald oder in den Bergen isoliert und autark leben.

Falls jemand medizinische Hilfe braucht, gibt es die für die Menschen dort vor Ort überhaupt?

Nur sehr eingeschränkt. Beatmungsgeräte Fehlanzeige. Deshalb ist ja ohnehin die Lebenserwartung in beiden Ländern geringer, denn wer z.B. Krebs, Herzprobleme oder ähnliches hat, stirbt daran viel häufiger als wir hier.

Falls jemand spenden möchte: Was wird am dringendsten benötigt?

Alle unsere Maßnahmen kosten viel Geld: Überlebenspakete für die besonders Armen. Radiozeiten, um die Menschen in der Krise zu begleiten. Das Gehalt der Ärztin und die Ausrüstung des Krankenhauses. Wir erwarten zunächst Kosten von bis zu 20.000 Euro, die noch nicht gedeckt sind. Außerdem kennen wir sowohl in Kenia als auch in Peru noch viele Kinder, denen es jetzt noch schlechter geht als ohnehin schon. Gern würden wir noch weitere Kinder in unser Patenkinderprogramm aufnehmen, um weiteren Familien helfen zu können. Paten sind ebenfalls dringend gesucht. Alle Spenden sind wie immer steuerlich absetzbar. Hilfreich ist auch Verbundenheit und Anteilnahme am Schicksal der anderen.