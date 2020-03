Coronavirus: Empörung über Schwelmer Gastronomin

Schwelm. Schwelmer Gastronomin Marie Rohleder erntet Unverständnis, weil sie ihre „Kultparty“ trotz Coronavirus im Hotel Fritz am Brunnen veranstalten will

Wie sehr das Thema „Coronavirus“ aktuell emotionalisiert, erlebte Marie Rohleder nun, die die Gastronomie im Hotel Fritz am Brunnen betreibt. Kurz nachdem sie bekannt gab, dass sie ihre „Kultparty“ durchziehen will, erntete sie dutzende empörte Kommentare – und sagte die Veranstaltung nur etwa 18 Stunden später wieder ab.

Der Text, der die Emotionen kochen ließ, lautet: „JAAAAAA... Sie findet statt! Trotz oder gerade wegen der aktuellen Entwicklungen und der ausgesprochenen Empfehlungen der Bundesregierung halten wir zum aktuellen Zeitpunkt an der Durchführung dieser lokalen Veranstaltung fest – wir fühlen uns unseren Gästen und der Region gegenüber verpflichtet – gerade in diesen durch die Medienwelt geprägten Zeiten weiterhin gastronomische und kulturelle Vielfalt anzubieten… Wir werden diese Veranstaltung mit Herzblut für unsere Gäste organisieren und durchführen. Seid ihr dabei???“

Ablenkung in schwierigen Zeiten

Die Ankündigung ließ in den diversen Facebook-Gruppen, in denen sie diese gesetzt hatte, die Emotionen hochkochen. Einer nach dem anderem gab seine Absage öffentlich bekannt, Marie Rohleder wurden Verantwortungslosigkeit und Profitgier vorgeworfen. Keinen ganzen Tag später gab sie dem Druck nach und schreibt: „Es ist ein Leichtes, in Zeiten von Facebook und Co. Meinung zu verbreiten. Alles hat wie immer mehrere Seiten und Gründe! Nichtsdestotrotz haben wir uns mit Ihren Kommentaren, Wünschen und Sorgen beschäftigt und im Hause entschieden, die Party abzusagen. JAAAA! Es ist die richtige Entscheidung! Es ging hier nicht um Kommerz oder um Verantwortungslosigkeit, sondern um die Menschen, die auch in schwierigen Zeiten eine Ablenkung suchen. Die verkauften Karten behalten ihre Gültigkeit und wir sind bemüht, einen neuen Termin zu finden.“

„Ich bin wohl etwas zu positiv und blauäugig an die Sache herangegangen“, teilt sie auf Nachfrage mit. Sie habe sämtliche Termine bis Ende des Monats nun abgesagt.