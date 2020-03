Coronavirus: Gevelsberger Händler richten Lieferservice ein

Gevelsberg. In der Corona-Situation sind Menschen angehalten, zu Hause zu bleiben. Diese Gevelsberger Geschäfte bieten daher einen Lieferservice an.

Wie berichtet müssen viele Gevelsberger Händler wegen der aktuellen Situation vorübergehend ihre Geschäfte schließen. Dabei gelten einige Ausnahmen. Mehrere Geschäfte haben jetzt auch Lieferdienste eingerichtet. Ein Überblick:

Markthalle

„Wir möchten allen durch die Corona-Pandemie Betroffenen helfen“, sagen die Betreiber der Gevelsberger Markthalle an der Mittelstraße. Sie bieten daher täglich an, ihren Kunden sämtliche Artikel der Bäckerei Borggräfe, der Fleischerei Semeraro, von Früchte Küster und Feinkost Hedtstück nach Hause zu liefern – ohne Mindestbestellmenge und ohne Liefergebühren.

Wer das in Anspruch nehmen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 02332/29 64, per Fax unter 02332/29 63 oder via E-Mail an sebastian@feinkost-hedtstueck.de melden. Auf diese Weise können alle Waren von allen Geschäften bestellt werden. Auch der täglich angebotene Mittagstisch und Speisen werden ausgeliefert. Die Bezahlung kann bar bei Lieferung, per PayPal, EC-Karte und auch auf Rechnung per Überweisung erfolgen.

Axel’s Sportwear

Der Herrenausstatter an der Mittelstraße bietet ebenfalls an, alle Teile innerhalb von Gevelsberg versandkostenfrei auszuliefern. Bestellungen werden per Telefon unter 0170/30 863 29, persönlich oder per WhatsApp beziehungsweise die E-Mail-Adresse Axels.sportswear@gmx.de entgegengenommen. Wer Fragen zu noch gelagerter geänderte Ware hat, soll sich mit Axel’s Sportswear in Verbindung setzen.

Blumen Graefer

Blumen Graefer an der Wittener Straße möchte seine Kunden weiterhin mit Blumen und Pflanzen versorgen. Das erfolgt zu den gewohnten Öffnungszeiten montags bis freitags zwischen 9 und 18 Uhr und am Samstag von 8.30 bis 14 Uhr.

Infobox Weitere Geschäfte Citymanagerin Lena Becker vom Stadtmarketingverein Pro City steht in regelmäßigem Kontakt zu Händlern in Gevelsberg. Auf der Internetseite von Pro City sind weitere Geschäfte aufgeführt, die einen Lieferservice anbieten – darunter auch weitere Apotheken. Die Seite ist erreichbar unter der Adresse www.city-gevelsberg.de.

Bestellungen werden telefonisch unter 02332/10 44 8, per Whatsapp unter 0163/801 044 8 oder via E-Mail an info@blumen-graefer.de angenommen. Ab einem Warenwert von 15 Euro und innerhalb von Gevelsberg ist die Lieferung kostenlos. Die Bezahlung erfolgt per PayPal-Überweisung oder mit dem passenden Betrag in einem Umschlag.

Buchhandlung Appelt

Die Buchhandlung Appelt an der Mittelstraße bietet ein Büchertaxi an. Bestellte Bücher werden werktags nach Absprache im Stadtgebiet von Gevelsberg, Ennepetal und Haspe zu Kunden nach Hause gebracht. Alternativ kann auch über den Onlineshop ab 20 Euro Warenwert versandkostenfrei bestellt werden. Wer eine Beratung braucht, kann sich per Telefon unter 02332/3233 oder via E-Mail an info@buchhandlung-appelt.de melden.

Engelbert-Apotheke

Bei der Engelbert-Apotheke an der Mittelstraße können Kunden ihre Arzneimittel telefonisch (02332/ 82 42 4), per Fax (02332/83 59 5) oder online (www.team-apotheken.de/engelbertapotheke) bestellen. Ausgeliefert wird nachmittags zu zwei Zeiten. Die Bezahlung erfolgt per Rechnung.

Juwelier Haarhaus

Philippe und Diana Marie von Juwelier Haarhaus in der Fußgängerzone bieten ihren Kunden weiterhin eine telefonische Beratung unter 02332/22 82 an und liefern Schmuckstücke auch nach Hause. Gutscheine gibt es online.

Kinderland

Auch das Kinderland „Happy World for Kid’s“ bietet aktuell einen Bestellservice an. Der Warenwert dafür muss mindestens 10 Euro betragen. Wer bestellen möchte, kann anrufen unter 02332/14 61 8 oder eine Mail schreiben an die Adresse ralfsaenger40@aol.com.

Kosmetikatelier

Das Kosmetikatelier Alexandra Weiß an der Neustraße liefert Kosmetikprodukte für Gesicht und Körper innerhalb von Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm und Haßlinghausen auf Wunsch nach Hause. Bestellen können Kunden über 0151/412 818 94.

Lebensart

Die Boutique Lebensart an der Wittener Straße möchte den Kontakt zu ihren Kunden halten und bietet daher ebenfalls die Möglichkeit an, Ware zu bestellen. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei oder nach Absprache persönlich nach Hause.

„Zusammenhalt ist in diesen Zeiten wichtiger denn je“, so das Lebensart-Team. Erreichbar ist es per E-Mail an Lebensart-gevelsberg@t-online.de oder per Handy 0160/20 326 84 (Annette Studnik), 0157/56 802 454 (Dorothee Schell).

Optik Dohms

Optik Dohms an der Mittelstraße bietet die Bestellung von Kontaktlinsen, Kontaktlinsenpflegemitteln, Gutscheinen, Sonnenbrillen und mehr an. Kunden können anrufen unter 02332/2413, eine Mail schreiben an optik-dohms@t-online.de oder sich über WhatsApp (0157/30996871), Facebook und Instagram melden. Optik Dohms bittet um Terminabsprachen vorzugsweise telefonisch oder über die genannten Kanäle. Auf Wunsch wird die Bestellung auch nach Hause geliefert. Die Zahlung sollte möglichst per EC-Karte oder auf Rechnung erfolgen.