Coronavirus: Panik in Apotheken im Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Coronavirus: In den Apotheken gibt es gewisse Dinge gar nicht mehr. Der EN-Kreis versetzt seinen Krisenstab in Alarmbereitschaft.

Corona ist seit den aufgetretenen Krankheitsfällen in Norditalien und dem Abriegeln ganzer Städte das bestimmende Thema – auch in den Apotheken der Region. „Innerhalb von zehn Tagen hat sich der Preis für Atemmasken verdreifacht. Ich bin ausverkauft und habe 60 neue bestellt, die ich zum Wochenende erwarte“, sagt Dr. Ludwig Kerckhoff. Und auch davon hat der Inhaber der Bahnhof-Apotheke an der Schulstraße in Schwelm am Mittwoch bereits wieder 20 Stück verkauft – gegen Vorkasse.

„Unter den Kunden geht eine irrationale Angst um, weil das Coronavirus ein unbekannter Gegner ist, ganz anders als bei Influenza, die dem Namen nach ein bekannter ist und vergleichbar“, sagt Dr. Kerckhoff. Die Kunden in seiner Apotheke seien leicht panisch, würden trotz der hohen Preise für Atemmasken nicht zucken. Dr. Kerckhoff spricht von einem kleinen, aber überhitzten Markt, der langsam auch den Bereich der Desinfektionsmittel erreiche.

Das beobachtet Michael Mahl, Vorsitzender des Apothekenbezirks Ennepe-Ruhr, für alle Städte des Kreises: „Die globalen Lieferketten für Atemmasken brechen zusammen.“ In den Apotheken des gesamten Kreises gäbe es kein anderes Thema mehr als das Virus. Dabei sei vor allem der Mundschutz eine trügerische Sicherheit. „Wer sich wirklich schützen will, müsste einen Ganzkörperanzug tragen und auch die Augen bedecken“, sagt Mahl. Aus seiner Sicht ist die aktuelle Panik – zumindest unter gesunden Menschen – nicht angebracht. „Die Wahrscheinlichkeit an der Influenza zu versterben, liegt deutlich höher.“

Besonnenheit und Wachsamkeit

Dennoch beherrscht das Thema das öffentliche Leben wie kaum ein zweites: Zahlreiche Test nach Verdachtsmomenten – bislang zumindest alle negativ: Das Coronavirus hat den Ennepe-Ruhr-Kreis bislang zwar nicht erreicht, dennoch herrscht höchste Wachsamkeit. Der Krisenstab ist in Alarmbereitschaft versetzt. „Mit diesem Infektionsimport nach Nordrhein-Westfalen sowie mit Infektionsketten, die näher an den Ennepe-Ruhr-Kreis heran rücken, war mit Blick auf ähnliche Erkrankungen und ihre Verläufe zu rechnen. Niemand konnte und kann ausschließen, dass es weitere Fälle geben wird. Dies gilt natürlich auch für unsere Region“, sagt Dr. Sabine Klinke-Rehbein, Amtsärztin in der Kreisverwaltung.

Um einer Verbreitung des Coronavirus entgegenzutreten, hatte der Kreis bereits Ende Januar zu Besonnenheit und Wachsamkeit geraten. Folge: Während der vergangenen Wochen gab es mehrere Fälle, in denen sehr vage Anfangsverdachtsmomente vorlagen, sicherheitshalber veranlasste Tests fielen samt und sonders negativ aus.

Die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts, um einen Verdachtsfall als „begründet“ zu bewerten, sind eindeutig. „Entweder waren die Betroffenen in einer als Risikogebiet eingestuften Region und weisen mit Fieber, Husten, Atemnot und eventuell eine Lungenentzündung und Symptome von Atemwegsinfekten auf. Oder sie hatten Kontakt zu einem definitiv an Corona-Erkrankten und weisen unspezifische Allgemeinsymptome auf“, erläutert Klinke-Rehbein. Diese Verdachtsfälle hat es im Ennepe-Ruhr-Kreis bisher nicht gegeben. Allerdings gab es mehrere Fallkonstellationen, in denen es aus Sicht des Gesundheitsamts notwendig war, genauer hinzusehen, auf das Virus zu testen und den Krankheitsverlauf zu beobachten. „Dies sind immer Einzelfallentscheidungen im Sinne der Gesundheit aller“, so die Amtsärztin.

Kreis lädt Ordnungsämter ein

Wenn in solchen Fällen die Diagnostik auf den Weg gebracht wird, lautet der parallele Ratschlag an die Betroffenen stets: So lange zu Hause bleiben, bis klar ist, um welche Erkrankung es sich handelt.

Die aktuellen Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen waren für die Kreisverwaltung Anlass, den Krisenstab in Alarmbereitschaft zu versetzen. „So sind wir schneller handlungsfähig, falls tatsächlich der erste Coronafall im Ennepe-Ruhr-Kreis auftreten sollte“, sagt Michael Schäfer, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung sowie Leiter des Krisenstabs.

Für Freitag hat der Ennepe-RuhrKreis zudem Vertreter der Ordnungsämter der neun Städte eingeladen. „Neben Informationen rund um die aktuelle Lage wollen wir dann auch die Zusammenarbeit abstimmen“, nennt Schäfer die Gründe für das Treffen.

Quarantäne und Isolierstation

Ob und wann diese notwendig sein wird, ist derzeit nicht absehbar. Klar ist aber, welche Empfehlungen in einem solchen Fall im Fokus stehen würden: Die Betroffenen würden sich mit Blick auf die Schwere des Krankheitsverlaufs entweder in häuslicher Quarantäne oder auf einer Isolierstation im Krankenhaus aufhalten. Aufgabe des Gesundheitsamts wäre es, Kontaktpersonen zu ermitteln. Bis zum Ablauf der Inkubationszeit sollten diese ihre Wohnungen ebenfalls nicht verlassen und den Empfang von Besuch auf das Notwendige beschränken.