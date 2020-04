Dacho sagt Heimatfestzug 2020 in Schwelm ab

„Der Heimatfestzug für das Jahr 2020 wird abgesagt. Gleichzeitig werden auch alle geplanten Sommerfeste, der Historische Stadtrundgang und die Veranstaltungen rund um das Heimatfest abgesagt.“ Diese von allen 13 Obernachbarn und dem Vorstand der Dacho unterschriebene Mitteilung wird sicherlich in die Geschichte der Schwelmer Nachbarschaften eingehen. Schweren Herzens haben am Donnerstagnachmittag die Organisatoren und Ausrichter des Heimatfestzugs auf die Corona-Pandemie und die Fortschreibung des Verbots von Großveranstaltungen durch die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten aller Lander reagiert. Diese hatten auch Volksfesten eine Absage erteilt, die bis zum 31. August stattfinden sollten.

„Das Verbot gilt erst einmal bis zum 31. August. Wir wären mit unserem Heimatfest zwar erst eine Woche später dran, aber unsere Nachbarschaften können keine Sommerfeste feiern. Wie soll der Wagenbau finanziert werden? Und viele unsere Nachbarn, die beim Bau mithelfen, sind Senioren. Das ist ganz schrecklich für uns alle“, sagt Christiane Sartor, Vorsitzende der Dacho, im Gespräch mit dieser Zeitung.

1936 ist der erste Heimatfestzug durch die Straßen von Schwelm gezogen. Nur in den Kriegs- und Nachkriegsjahren (1939 bis 1948) konnte die Veranstaltung nicht stattfinden. Mit dieser Tradition musste die Dacho nun wegen Corona brechen. „Uns ist bewusst, dass mit dieser Entscheidung circa 20 Veranstaltungen ausfallen werden, die zum Gemeinwohl unserer Stadt gehören. Die Verantwortung für die Situation, die durch die Covid-19-Pandemie entstanden ist, wiegt aber mehr als jedes Vergnügen“, schreibt die Dacho in ihrer zweiseitigen Stellungnahme, die auch auf ihrer Internetseite zu finden ist.

Bereits seit Wochen beobachten die Obernachbarinnen und Obernachbarn der Schwelmer Nachbarschaften zusammen mit dem Dacho-Vorstand die Entwicklung der Covid-19-Pandemie und haben auch die notwendigen Schritte beraten. Habe es am Anfang des Jahres noch Hoffnung auf ein fast normales Heimatfestjahr 2020 gegeben, sei bereits Ende Februar deutlich gewesen, dass dieses nicht so sein werde, schreiben die Nachbarschaften und sprechen auch die Sorgen und Nöte vieler Menschen – auch in den eigenen Reihen – an, die von der Situation durch Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und einer erhöhten Ansteckungsgefahr stark betroffen sind. „Die Menschen, die zur Risikogruppe gehören, machen einen großen und wichtigen Teil unserer Mitgliedschaft aus. Wer will erwarten, dass sie auf die Bauplätze und zu den Sommerfesten kommen? Wer kann dies ruhigen Gewissens verantworten?“, informieren die Vertreter der Nachbarschaften über die Hintergründe, die schließlich zur Absage des Heimatfestzugs geführt haben.

Nachbarn am Boden zerstört

Dacho und Obernachbarn stehen auch in schwierigen Zeiten zusammen. Der Festzug wurde schweren Herzens abgesagt. Foto: Privat / Verein

„Wir sind alle am Boden zerstört und hoffen, dass bis Ende des Jahres die Medizin ein Mittel in den Händen halten wird, die die Menschen vor dem Virus schützen kann“, so Christiane Sartor. Auch wegen der Vorgaben der Politik habe man gar nicht anders entscheiden können.

Das Schreiben endet aber auch mit einer Botschaft, die mutmachen soll: „Das Nachbarschaftsleben wird auch in 2020 weitergehen, wenn auch mit weniger Kontakt und direkten Treffen. Wir werden erleben können, dass Nachbarschaft nicht nur Heimatfest ist. Uns gab es schon immer ganzjährig und das wird auch so bleiben. Geben wir uns gegenseitig Sicherheit, zeigen wir Verantwortung im Kampf gegen Covid-19 und erhalten wir unser Brauchtum. Wir werden alle die Fahnen der Nachbarschaften hochhalten.“ Dazu werde es Vorschläge und Ideen geben. Die Zeit für das nächste Fest der Nachbarschaften werde kommen.