Das ist Dr. Rebecca Wiesner aus Schwelm

Dr. Rebecca Wiesner ist am, 11. Juli 1967 in Wuppertal geboren, was sie bis heute ärgert.

„Ich habe die ersten drei Tage meines Lebens in Wuppertal verbracht, das ist natürlich für mich als waschechte Schwelmerin nicht optimal“, sagt sie und lacht.

Dennoch hat sie auch ihren Sohn Till (24) nicht in Schwelm zur Welt gebracht, was dieser ebenso gar nicht toll findet.

Gemeinsam mit ihrem Mann Guido und ihrem Sohn ist Rebecca Wiesner in der Freiwilligen Feuerwehr im Löschzug Winterberg bei der Stadt Schwelm aktiv.

In ihrer Freizeit fotografiert und reist sie zudem sehr gern und oft.

Sie hat in Schwelm ihr Abitur gemacht, anschließend von 1987 bis 1990 ihre Ausbildung zur Krankenschwester in Grafschaft absolviert.

Ihr Medizinstudium begann sie 1991 an der Ruhr-Universität in Bochum. Neben der Uni arbeitete sie als Krankenschwester im Schwelmer Krankenhaus, damals noch Verbandskrankenhaus.

1999 begann sie ihre ärztliche Laufbahn in der Medizinischen Klinik. Acht Jahre später wurde sie Oberärztin und war längst ein bekanntes Gesicht im Hause.

Nach weiteren zehn Jahren wurde sie Chefärztin der Klinik für Intensivmedizin, die unter ihrer Führung zu einem eigenständigen Bereich ausgebaut wurde.

Seit Beginn des Jahres verstärkt sie die Klinikleitung nun als stellvertretende Ärztliche Direktorin.