Dauerndes Ärgernis in Ennepetal: Müll in freier Natur

Es bleibt ein Dauerthema: Immer wieder laden rücksichtlose Zeitgenossen ihren Müll einfach in der freien Natur ab. Besonders krasse Fälle schildern Stefan Voigt und Matthias Raasch, Inhaber eines Garten- und Landschaftsbauunternehmens, sowie die ehemalige Stadtarchivarin Ingrid Windmöller. Die drei berichten von kubikmeterweise abgeladenem Abfall am Straßenrand und einer Wagenladung Unrat im Wald.

„In immer heftigerer Weise beseitigen immer mehr Zeitgenossen ihren Müll, Grünschnitt und Bauschutt illegal in der Landschaft. Dies wird dazu führen, dass Entsorgungskosten der Städte steigen und dann auch auf alle Bürger umgelegt werden müssen“, meinen Stefan Voigt, der nicht nur Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle, sondern auch ehrenamtlicher Landschaftswächter ist, und Matthias Raasch. Einsicht in das Fehlverhalten sei in den meisten Fällen nicht vorhanden – im Gegenteil: Einige Unbelehrbare würden dann noch aggressiv reagieren.

Beide nennen Beispiele: So sei der Recycling-Containerplatz an der Ambrosius-Brandt-Straße täglich am Abend voll mit abgelegtem Müll jeglicher Art. Obwohl die Stadt dankenswerterweise fast jeden Tag den Platz säubere, sei keine Besserung zu erkennen. Voigt und Raasch berichten zudem, dass entlang der L 699 durchs Tal der Ennepe „Big Bags“ voller Müll (je 1 Kubikmeter) illegal abgeladen worden seien. „Es ist nur der schnellen Reaktion der Stadtverwaltung zu verdanken, dass unser FFH-Schutzgebiet im Ennepetal nicht aussieht wie die Bronx in New York“, meinen beide. Darüber hinaus würde durch regelmäßige Orgien und die achtlos weggeworfenen Hinterlassenschaften von Jugendlichen am Klutertberg Ennepetals Nationales Naturmonument Klutertberg zerstört. Sogar Feuer würden diese Gruppen mitten im Klutertberg entzünden. Und jeden Freitagabend könne man entlang der Landstraßen die Hinterlassenschaften von McDonalds und Co. finden, berichten Stefan Voigt und Matthias Raasch.

Einen aktuellen Fall schildert die frühere Stadtarchivarin Ingrid Windmöller aus Rüggeberg. Beim Spaziergang mit ihrem Hund stieß sie auf dem Weg in den Filder Busch auf eine Wagenladung Unrat, die jemand dort abgekippt hatte.

Nach Meinung von Stefan Voigt und Matthias Raasch sei das Problem offenbar nur mit Kontrolle und Strafen in den Griff zu bekommen. „Wir rufen daher jeden verantwortungsvollen Bürger dazu auf, die Täter anzusprechen und ihr Vergehen zur Anzeige zu bringen“, so die beiden. Ihnen erschließe sich aber auch nicht, warum die Strafen im Bußgeldkatalog der Straßenverkehrsordnung regelmäßig drastisch erhöht würden, während diese Vermüllungen immer noch als Kavaliersdelikte geahndet würden. „Es ist unbegreiflich, dass das falsche Parken nun 55 Euro kosten soll, während das Verklappen von Müll jeglicher Art weitestgehend ungeahndet bleibt“, so Voigt und Raasch. Ihr Appell an die Bürger: „Lasst uns gemeinsam dafür sorgen, dass der hirnlose Teil der Bevölkerung nicht die Oberhand gewinnt und unsere schöne Stadt weiter in irrer Weise verunstaltet und vermüllt.“

Vermüllte Stellen in der Stadt: Das ist zu tun

Wer Müllsünder beobachtet oder vermüllte Stellen in der Stadt entdeckt hat, kann sich im Rathaus bei Firat Demirhan, 02333/979-382, melden.

Wer auf Containerstandorte stößt, an denen Unrat abgeladen wurden, kann sich bei Martin Wiedersprecher melden: 02333/979-191.