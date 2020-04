Der Mai-Tanz findet diesmal in Schwelm zu Hause statt

Schwelm. Wegen Corona fällt der Tanz in den Mai diesmal aus. Nicht so in Schwelm. Ein Bürger will die Stadt beschallen, jeder soll zu Hause tanzen.

Brauchtumspflege in Zeiten von Corona stellt Heimatverbundene dieser Tage vor besondere Herausforderungen. Volksfeste sind wegen des Versammlungsverbots abgesagt. Das Maibaum-Aufstellen auf dem Bürgerplatz findet deshalb nicht statt. Auf die Gevelsberger Kirmes und den Heimatfestzug in Schwelm müssen die Menschen in der Region in diesem Jahr gänzlich verzichten. Nicht so beim Tanz in den Mai. So ist jedenfalls der Plan eines Schwelmers. Der will am Donnerstag, 30. April, zwischen 19 und 21 Uhr die Innenstadt von Schwelm von seinem Balkon aus beschallen. Zu Rock- und Pop-Klassikern vom Plattenteller sollen die Nachbarn beschwingt in den Wonnemonat tanzen. Natürlich unter strenger Einhaltung der Abstandsregelungen, die die Coronaschutzverordnung des Landes NRW vorgibt.

„Meine verrückte Idee ist, den Schwelmern einen öffentlichen Tanz in den Mai vor der eigenen Haustür, auf dem Balkon, im eigenen Garten oder am offenen Fenster mit cooler, generationsübergreifender Musik zu gestalten“, sagt der in der Stadt nicht gerade unbekannte Musik-Fan im Gespräch mit dieser Zeitung. Auch das Stadtmarketing konnte der Bürger für diese Idee begeistern. Der „Digitale Feierabendmarkt“, der seit 14 Tagen den Freitagstreff auf den Bürgerplatz von Angesicht zu Angesicht in Pandemie-Zeiten abgelöst hat, findet deshalb bereits am Donnerstagabend statt. Auf der Facebookseite „Feierabendmarkt Schwelm“ wirbt der Veranstalter für das außergewöhnliche Event in Krisenzeiten: „Feier mit den etwas anderen #Feierabendmarkt in der Corona-Krise in dieser Woche den Tanz in den Mai @home“. Stützt die heimische Gastronomie und stärkt das Zusammengehörigkeitsgefühl beim Tanz in den Mai am offenen Fenster, auf dem Balkon oder im eigenen Garten. Vielleicht hört man ja von irgendwo die passende Musik (zwischen 19 und 21 Uhr), um ein wenig gute Laune und Optimismus in diesen Krisenzeiten beim Miteinander auf Distanz vermittelt zu bekommen. Lasst Euch überraschen!“

Blaupause liefern Aktionen im Ausland

Tanz in den Mai in Zeiten in Corona: Die Musik kommt vom Nachbarn, jeder tanzt in seinem Garten oder auf seinem Balkon allein und doch irgendwie gemeinsam. Ein Zeichen der Solidarität in Krisenzeiten. Foto: Bernd Richter / WP

Die Blaupause für seine Aktion hat sich der Schwelmer, der anonym bleiben möchte, im Ausland abgeschaut. Dort musizieren die Menschen vom Balkonen aus und schaffen so ein Wir-Gefühl in Zeiten des Versammlungsverbots. „Was in New York, Spanien und Italien möglich ist, sollte doch auch in Schwelm funktionieren. Ich bin leider nicht so musikalisch, dass ich selbst ein Instrument spielen kann. Aber mit der Musik, die ich spielen werde und die jeder kennt, will ich ebenfalls gute Laune verbreiten. Ich will zeigen: Wir Schwelmer halten in der Krise zusammen, auch wenn wir nicht zusammenkommen können“, sagt der Hobby-Discjockey. Die Musik soll ab 19.10 Uhr (nach Glockengeläut und Muezzinruf) zu hören sein und gegen 21 Uhr mit dem Glockenschlag der Christuskirche wieder verstummen.

Der Schwelmer, der bekannt ist für seine unkonventionellen Einfälle, ist sich natürlich bewusst, das er sich mit seiner Aktion in einer rechtlichen Grauzone bewegt. Wie werden die Nachbarn reagieren, wie die Stadt, das Ordnungsamt und die Polizei? Wenn abends die Kirchenglocken läuten, empfinden dass viele Schwelmer als ein Stück Heimat. Die Schwelmer haben sich daran gewöhnt, dass am späten Nachmittag der Muezzin zum Gebet ruft. Und wenn in der Nacht zum 1. Mai die Musik zum Maitanz etwas lauter spielt, ist das für unseren Musikfreund auch ein wenig Traditionspflege.

„Wo kein Kläger, da kein Richter“, sagt Ordnungsamtsleiter Christian Rüth, auf die Möglichkeit angesprochen, dass Bürger in der Nacht zum 1. Mai ihre Musikanlagen auch mal lauter als gewöhnlich aufdrehen. Aber wenn sich ein Nachbar über zu laute Musik beschweren sollte, dann werde man dieser Beschwerde sicherlich nachgehen und den Verursacher ermahnen – unabhängig von Corona. Die Grenzen, was eine Lärmbelästigung sei und was nicht, ziehe das Immissionsschutzgesetz. Im Übrigen sei sein Team auch an diesem Abend unterwegs, um die Einhaltung der Coronaschutzverordnung zu überwachen.

So funktioniert der „Digitale Feierabendmarkt“

Donnerstag, 30. April 2020, bieten die teilnehmenden digitalen #Markthändler (Schwelmer Gastronomen und Weinhändler) erneut einen Liefer- oder Abholservice für Speisen und Getränke an. Spätestens ab 19 Uhr sollten dann alle teilnehmenden Schwelmerinnen und Schwelmer das Essen bei sich zu Hause haben und sich in den ZOOM-Chat (Meeting-ID 947-574-8387) einwählen.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger können dann digital vernetzt miteinander ca. 30 min. beim Essen verbringen. „Zugleich dürft ihr gespannt sein, ob dazu die passende Musik in der Stadt erschallt. Tanzt gemeinsam mit uns in den Mai!“, werben die Organisatoren des alternativen Feierabendmarktes in der Corona-Zeit zum Mitmachen, bis es wieder den normalen Feierabendmarkt geben kann.