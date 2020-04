„Schwelm wird bunt“ : Die Innenstadt blüht auf

Schwelm. Die Aktion „Schwelm wird bunt“ bietet nicht nur was fürs Auge, sondern ist in diesem Jahr auch ein kleiner Beitrag zum Schutz der Artenvielfalt.

Wenn in diesem Frühling und Sommer ein paar Bienen und Insekten mehr als sonst in der Innenstadt umher schwirren, könnte das auch daran liegen, dass die diesjährige Aktion „Schwelm wird bunt“ nicht nur optisch erneut voll eingeschlagen hat. Denn diesmal ist etwas neu.

Passend zum herrlichen Frühlingswetter lässt das Schwelmer Stadtmarketing die Innenstadt in diesen Tagen wieder bunt und prächtig aufblühen. Mittwoch vergangener Woche wurden die bepflanzten Blumenkübel an den diversen Laternenmasten aufgehängt, die in den kommenden Monaten der Innenstadt eine zusätzliche Blütenpracht bescheren. Am Prinzip hat sich nichts geändert: Unterstützer sponsoren einen der bepflanzten Blumenkübel und werden dafür als Blumen-Paten mit einer Plakette am Laternenmasten bedacht.

So sehen die Blumenkübel momentan noch aus. In der Innenstadt wurden diesmal insgesamt 22 aufgehängt. Foto: Stadtmarketing

Doch das „verflixte 7. Jahr“, solange gibt es die Aktion schon, die 2013 erstmals prächtig gedieh, ist für „Schwelm wird bunt“ ein ganz besonderes. Erstmals konnten die Sponsoren neben der klassischen Bepflanzung mit Geranien und Co. auch eine mit einer biodiversen Bepflanzung auswählen. Also mit Pflanzen, die nicht nur hübsch sind, sondern Insekten einen guten Lebensraum bieten. Es war gedacht als kleiner Beitrag für mehr Artenschutz mitten in der Innenstadt.

Die Idee, die Stadt aufzuhübschen und gleichzeitig etwas für die Natur zu tun, hat die meisten Sponsoren sofort überzeugt. „Der größte Teil hat sich für die bienenfreundliche Bepflanzung entschieden“, teilte hocherfreut Claudia Lipka, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Schwelm mit. Im Unterschied zum Blumenkübel mit klassischer Bepflanzung, für den Sponsoren 250 Euro zahlen mussten, kostet der mit insektenfreundlichen Blumen 40 Euro mehr.

Sponsoren Sie unterstützen die Blütenpracht in diesem Jahr Folgende Sponsoren haben in diesem Jahr die Schwelmer Blütenpracht ermöglicht: AGU-Schwelm, Apollo Optik, Architekturbüro Klaus K. Lange, AVU, Bunzel Augenoptik, CDU - Fraktion Schwelm, Elektro Klaus Schöneweiß, Gelateria Eiscafé Conti, Gerbracht GmbH, Gerd Haas Metallveredelung, Hans Mürer Elektroinstallationen, Ihre Strafverteidiger, Rewe Schürholz, Schuhhaus Klauser, Schwelmer & Soziale Wohnungsbaugenossenschaft, Stadtmarketing Schwelm, Steuerbüro Breuer, Städtische Sparkasse zu Schwelm, Vermögensverwaltung Vits, Werbegemeinschaft Schwelm. Ein Sponsor will ungenannt bleiben. Informationen für Interessenten für diese blühende Aktion gibt’s beim Stadtmarketing Schwelm unter 02336/860370

Bestückt wurden Laternen am Märkischen Platz, an der Untermauerstraße und Casinostraße, in der Fußgängerzone, an der Wilhelmstraße und eine am Neumarkt. Insgesamt 22 sind es in diesem Jahr. Das seien zwar zwei weniger als im Vorjahr, berichtet Claudia Lipka. Für die Geschäftsführerin des Stadtmarketings ist das aber kein Zeichen nachlassender Bereitschaft als vielmehr Ausdruck von Sorgen und Ungewissheit in der Corona-Zeit in Reihen der potenziellen Unterstützer. „Ich denke, dass ist der ganzen Situation geschuldet“, sagt sie.

Patenschaft übernommen

Aus diesem Grund hat sich das Stadtmarketing zu einem Signal entschlossen und sponsert in diesem Jahr selbst einen blühenden Kübel „im Namen all derer, denen es aufgrund der aktuellen Situation nicht möglich ist, eine Patenschaft zu übernehmen“, wie es in der Mitteilung der GmbH dazu heißt. Der Blumenkübel hängt an einem Laternenmast unmittelbar am Stadtmarketing-Büro in der Untermauerstraße.

Um die Pflanzen kümmern, müssen sich Sponsoren und Stadtmarketing nicht mehr. Im Sponsoring enthalten ist die Pflege und Bewässerung der Blumenkübel, die bis Oktober von der Firma Flower und Shower geleistet wird, die auch die Kübel vergangene Woche aufhängte.