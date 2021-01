Die Renaturierung der Schwelme geht weiter

Der Oberlauf der Schwelme ist bereits renaturiert. Nun ist der nächste Abschnitt an der Reihe.

Der Wupperverband wird im Bereich der Körnerstraße/ Ecke Jahnstraße die Schwelme auf rund 100 Metern ökologische aufwerten. In diesem Stück auf Schwelmer Stadtgebiet fließt sie zurzeit noch in einer gemauerten Sohlschale. Die Arbeiten, die in dieser Woche beginnen sollen, werden ca. 3 bis 4 Wochen dauern und durch den Betrieb Gewässer des Wupperverbandes durchgeführt.

Das Gewässer wurde in der Vergangenheit an dieser Stelle an die rechte Talseite verlegt, vermutlich, um nutzbare Wegefläche für ehemals dort angesiedelte Industrie zu gewinnen. In den letzten Jahren hat der Wupperverband bereits den Oberlauf der Schwelme naturnah gestaltet und eine urbane Wander- und Erholungsfläche entwickelt. Die Sohlschale und eine Verrohrung im Bereich einer Wiesenzufahrt stehen dem Ziel einer weiteren ökologischen Verbesserung des Gewässers entgegen. Durch einen Rückbau der Befestigungen kann der Gewässerabschnitt renaturiert werden.



Aus heutiger Sicht gibt es keinen Grund mehr, das Gewässer in einer festen Sohlschale zu kanalisieren. Sie führt zu einem zu schnellen Abfluss und verhindert den Aufbau von natürlichen Gewässerstrukturen. Deshalb soll sie entfernt werden, ebenso wie die Verrohrung, die oberhalb des Trapezgerinnes gebaut ist. Diese wird durch eine Furt ersetzt, so dass das landwirtschaftlich genutzte Grundstück oberhalb erreichbar bleibt. Auf diese Weise wird eine für Gewässerorganismen wichtige, durchgängige Sohle hergestellt.

Das Grundstück liegt unmittelbar neben der städischen katholischen Grundschule und ist im Eigentum der Stadt Schwelm. Neben der gewässerökologischen Verbesserung dient die Maßnahme auch dem Erlebbarmachen eines natürlich gestalteten Gewässers, da dieser Schwelme-Abschnitt unmittelbar neben der Innenstadt an einem vielfrequentierten Weg liegt.

Die Maßnahme wird mit 32.000 Euro zu 80 Prozent vom Land gefördert