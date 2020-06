Die Wahl für Bürger in Schwelm: Gelbe Tonne oder Gelber Sack

Schwelm. Die Bürger in Schwelm können künftig den mit dem dem „Grünen Punkt“ gekennzeichneten Verpackungsabfall auch in einer Gelben Tone sammeln.

Was lange währt, wird endlich gut! Dieses Sprichwort hat sich auch bei der Sammlung des Verpackungsmülls in Schwelm bewahrheitet. Bereits 2018 ringen die Systembetreiber des Dualen Systems, der EN-Kreis und somit die Städte um ein neues Vertragswerk. Die Schwelmer hatten die freie Wahlmöglichkeit zwischen Gelbem Sack und Gelber Tonne mit in den Verhandlungsmarathon gebracht. Damit sollte der Verschmutzung der Straßen durch gerissene Säcke am Tag ihrer Abfuhr vorgebeugt werden. Jetzt ist es amtlich: Für den Bürger wurde eine Lösung gefunden.

TBS gaben entscheidenden Impuls

Das Angebot der AHE, die Gelbe Tonne als Wahlmöglichkeit anzubieten, stößt auf großes Interesse in Politik und Verwaltung im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis. Auch Ralf Schweinsberg, Erster Beigeordneter der Stadt Schwelm, begrüßt die Initiative. Er erinnert daran, dass der Impuls für das Wahlangebot der Gelben Tonne in einem Gespräch der Technischen Betriebe Schwelm mit der AHE entstanden ist. „Wir freuen uns, wenn dieses Modell auch für andere Kommunen interessant sein sollte und sie sich anschließen“, meint Schweinsberg, der an diesen Gesprächen beteiligt war.

Die AHE bietet an, die sogenannten Gelben Säcke (Abfall der mit dem „Grünen Punkt“ gekennzeichnet ist) als Wahl­option zusätzlich in einer gelben Tonne zu sammeln. „Die Haushalte haben die Wahlfreiheit“, erklärt AHE-Geschäftsführer Johannes Einig: „Durch das zusätzliche Angebot einer gelben Tonne lösen wir ein seit vielen Jahren andauerndes Problem. So erreichen wir eine ökologischere Abfallwirtschaft und geben ein verantwortliches Statement für eine saubere Stadt.“

Wer sich für die gelbe Tonne ent­scheiden möchte, kann sich darüber auf der neuen Internet-Seite der AHE: www.tonnENwahl.de informieren. Hauseigentümer können diese sofort auch bestellen. Für Mieter und Wohnungseigentümer ist dies ab 1. August möglich. Den neuen Service gibt es ab 1,49 Euro brutto monatlich. Vollservice (AHE holt die Tonne vom Grundstück bis zu 10 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt):1,99 Euro im Monat.