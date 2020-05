Diese Frauen und Männer wollen in den Rat der Stadt Schwelm

Die Welt dreht sich weiter – Corona oder nicht. Das gilt auch für die Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen am 13. September. SPD und CDU haben auf Mitgliederversammlungen ihre Kandidaten bestimmt, die bei einer Wahl als Vertreter in die verschiedenen Gremien entsandt werden sollen.

Der Ortsverein Schwelm der Partei Die Linke wird am 6. Juni seine Kandidaten für den Schwelmer Stadtrat aufstellen. An diesem Tag wollen die Linken auch darüber entschieden, ob und wenn ja, wen sie als Kandidatin bzw. Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters nominieren.

Bündnis 90/Die Grünen haben noch keinen Termin genannt, zu dem sie ihre Kandidaten für das Stadtparlament nennen wollen. Sie kündigen auf ihrer Homepage (www.gruene-schwelm.de) an, zeitnah die Liste für die 19 Wahlbezirke zu erstellen. Die Umweltpartei will bei den Kommunalwahlen mit einer offenen Liste antreten, „denn für uns zählen Inhalte und Fachkompetenz“, so die Partei.

SPD Schwelm

Kommunalwahl: So werden die Sozialdemokraten unter dem Motto „GEMEINSAM“ in diesem Wahljahr antreten. In ihrer Mitgliederversammlung stand den Mitgliedern ein Wahlmarathon bevor. Nach gründlicher Vorbereitung hatte die Findungskommission der SPD den Mitgliedern nicht nur 19 Direktkandidaten für die Wahlkreise, sondern auch eine Reserveliste mit 38 Kandidaten präsentiert. „Die vorgeschlagenen Kandidaten repräsentieren einen Querschnitt durch die Bevölkerung“, schreibt die Schwelmer SPD. Auch bei dieser Kommunalwahl bietet die SPD Schwelm wieder Nichtmitgliedern die Möglichkeit, sich für ihre Stadt zu engagieren. So gehören sechs Kandidaten nicht der SPD an.

Die Liste der SPD wird von Thorsten Kirschner (Fraktionsvorsitzender) und Frauke Hortolani (stellvertretende Bürgermeisterin) angeführt. Viele neue Gesichter tauchen neben altbekannten auf und stärken die SPD Schwelm so in ihrer kontinuierlichen Arbeit für die Stadt. Als Kandidaten treten in den Wahlbezirken an: Daniel Nickel (Wahlbezirk 10/DRK-Bildungsinstitut), Saskia Schier (20/Seniorenstift St. Marien), Udo Karsten (30/GS Nordstadt 1), Stefan Wachter (40/GS Nordstadt 2), Faten Günther (50/Jugendzentrum), Detlef Wapenhans (60/Christliche Gemeinde Sedanstraße), Klaus Hexel (70/Kath. GS St. Marien), Alina Meuser (80/GS Ländchenweg), Gabi Tempel (90/Trausaal), Frauke Hortolani (100/Kita Stadtmitte), Elissavet Christoforidou (110/ Pfarrheim St. Marien), Johnnie Weidner (120/Ev. Feierabendhaus), Hans Werner Kick (130/Curanum Ochsenkamp), Anna Besa (140/GS Engelbert), Peter Schier (150/Bürgerbüro), Tobias R. Ortelt (160/MGS), Oliver Kochs (170/Stadtbücherei), Ralf Bosselmann (180/Petrus-Gemeindehaus) und Thorsten Kirschner (190/ GS Ländchenweg2/Fa. Erfurt).

Kreistagswahlen: Da die politische Arbeit nicht an den Stadtgrenzen Halt macht, wurden auch die Kandidaten für die Kreistagswahl nominiert. Zusammen mit Thorsten Kirschner wurden Sigrid Ristau und Heike Philipp von der Mitgliederversammlung nominiert. Vor diesem Hintergrund wurden auch die Delegierten und Ersatzdelegierten für die Vertreterversammlung der SPD des Ennepe-Ruhr Kreises gewählt.

Ruhrparlament: Erstmalig wählen die Bürger am 13. September 2020 auch das Ruhrparlament. Wer für den Südkreis des Ennepe-Ruhr Kreises antritt, entscheidet die Delegiertenkonferenz der Ruhr-SPD. Alina Meuser, Jochen Stobbe und Detlef Wapenhans werden hier die Schwelmer SPD vertreten. Sie bringen als Kandidatin Janine Schulze (JUSO Vorsitzende aus Ennepetal) auf Beschluss der Mitgliederversammlung mit.

CDU Schwelm

Auch in den Reihen der Kandidaten, die die CDU Schwelm ins Rennen um Wählerstimmen schickt, sind viele bekannte Gesichter auszumachen. Foto: Partei

Kommunalwahl: „Wir setzen auf Kompetenz, Erfahrung und Sachlichkeit in der Schwelmer Kommunalpolitik. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Ortsunion zur Kommunalwahl in diesem Jahr stehen für eine sachorientierte und konsensfähige Politik“, sagen die Christdemokraten. Das Team besteche durch seine Sachkompetenz und Erfahrung in den verschiedensten Bereichen. Die CDU Schwelm beruft sich bei ihren Kandidaten auf vorhandene Sachkompetenz, unter anderem in den Bereichen Finanzen und Soziales, und große Erfahrung im Bereich der öffentlicher Verwaltung. Darüber hinaus wird die „großen Verbundenheit mit ihrem Lebensraum in der Stadt der Nachbarschaften“ hervorgehoben. „Wir als CDU sind bestens aufgestellt, in einer Zeit vieler großer (Bau-)Vorhaben, die uns herausfordern werden“, lassen sich Fraktionsvorsitzender Oliver Flüshöh und CDU-Stadtverbandsvorsitzender Matthias Kampschulte zitieren.

Die Kandidaten sind im einzelnen: Matthias Kampschulte (Wahlbezirk 10), Johanna Burbulla (20), Hans-Jürgen Zeilert (30), Michael Müller (40), Michael Muth (50), Frank Nockemann (60), Carl-Christian Belitz (70), Regina Schmitz (80), Matthias Bach (90), David Nockemann (100), José Miguel Ordonez del Cid (110), Heinz-Georg Thier (120), Andreas Happe (130), Elmar-Björn Krause (140), Christiane Sartor (150), Hartmut Ziebs (160), Oliver Flüshöh (170), Jürgen Lenz (180) und Benjamin Speckenbach (190).

Wer wird Bürgermeister? Die Schwelmer haben die Qual der Wahl

In Aufstellungsversammlungen haben bereits zwei Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in Schwelm ihren Hut in den Ring geworfen. CDU und Bündnis 90/Die Grünen schicken den CDU Ratsherren Jürgen Lenz als gemeinsamen Kandidaten in den Wahlkampf. Die Schwelmer SPD hat den Parteilosen Stephan Langhard (Fachbereichsleiter im Ennepetaler Rathaus) für die Wahl zum Bürgermeister nominiert.

Am 26. Mai wird die FDP Schwelm ab 19,30 Uhr im Veranstaltungsraum der Sparkasse Schwelm zusammentreten und öffentlich ihren Bürgermeisterkandidaten wählen.

Die beiden bereits namentlich benannten Kandidaten wohnen in Schwelm. Auch der noch nicht offiziell gewählte Kandidat der Liberalen soll laut Aussage von FDP-Fraktionschef Michael Schwunk seinen Wohnsitz in Schwelm haben.

Bereits 2019 hatte der Gevelsberger Künstler Robert Schiborr unserer Zeitung gegenüber sein Interesse bekundet, als freier Kandidat für das Bürgermeisteramt kandidieren zu wollen.