Drehorgel-Konzert vom Innenhof für Gevelsberger Senioren

Der Musiker „Fätz-Pätz“ spielt für die Bewohner der Gevelsberger Senioreneinrichtung Dorf am Hagebölling ein Konzert vom Innenhof aus.

„Für mich soll’s rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen“, singt Ulrich Pätzold-Jäger lauthals, während er die Kurbel seiner Drehorgel betätigt. Er hat sich vor dem Eingang des Dorfes am Hagebölling aufgestellt. Vom Balkon und aus den Fenstern der Einrichtung hören ihm die Bewohner mit ihren Pflegern begeistert zu. Nach zwei Strophen ist Schluss, Applaus schallt Pätzold-Jäger entgegen. Ebenso lauthals wie er gesungen hat, bedankt er sich – der Entfernung geschuldet.

Seit vergangener Woche sei er an verschiedenen Senioren-Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis unterwegs, sagt der Musiker, der auch als Moderator und Rezitator aktiv ist und 30 Jahre lang Fachbereichsleiter an der Volkshochschule Witten/Wetter/Herdecke gearbeitet hat. Das Dorf am Hagebölling sei seine zweite Station. „Ich singe gerne, auch Chansons. Das hier ist der Klamauk“, erklärt er scherzhaft und lacht. Seine Darbietungen würden gut angenommen.

Seit Jahren sei er schon mit der Drehorgel unterwegs. „Oft habe ich nur zwei Strophen pro Lied, aber die Senioren können zum Teil sechs bis sieben Strophen und singen noch weiter“, freut Pätzold-Jäger sich. Mitunter hörten ihm 60 bis 70 Leute von Balkonen aus zu. Zu seinen Auftritten schmücke er sich mit Accessoires wie Hüten. Seine Einnahmen kämen karitativen Zwecken zugute.