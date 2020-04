Martyrium in Schwelm: Drei Jahre Haft für Menschenräuber

Der Überfall auf zwei Jugendliche (15 und 16 Jahre) im Januar gegen drei Uhr morgens am Schwelmer Bahnhof endete für die drei beteiligten Räuber nun am Mittwoch mit sehr unterschiedlichen Strafen: Drei Jahre Gefängnis für Mikolay M., zwei Jahre Haft – ausgesetzt zur Bewährung – für Sarmad K. und lediglich Auflagen und Weisungen (nach Jugendstrafrecht) für Alexander T., lautete der Urteilsspruch der 2. Jugendkammer des Landgerichts Hagen.

Vorsitzende Richterin Heike Hartmann-Garschagen fasste die Feststellungen zum Tatablauf kurz zusammen: Am 15. Januar 2017 waren die beiden Teenager, die von einer Geburtstagsfeier aus Hagen kamen, von den drei Angeklagten angegriffen, geschlagen und ausgeraubt worden. Von drei bis sechs Uhr morgens zog sich das Martyrium für die beiden Jugendlichen hin, das zunächst am Bahnsteig begann, sich in der Fußgängerunterführung fortsetzte und schließlich auf einem nahe gelegenen Werksgelände endete.

Drohung, das Genick zu brechen

An diese einsame Stelle wären die beiden jungen Männer von ihren Peinigern gebracht worden, um auf sie den Druck zu erhöhen. Dort hätten sie sich mit dem Gesicht zu einer Wand stellen müssen, dort hätten sie sich, „unter der Drohung, dass ihnen sonst das Genick gebrochen würde“, bis auf die Unterwäsche ausziehen müssen. Schuhe, Pullover, Hosen, Handys, Geldbörse und eine silberne Armbanduhr nahmen die drei Angeklagten ihnen weg.

Die Kammer erkannte in ihrem Urteil auf erpresserischen Menschenraub und Raub. Den beiden Geschädigten war mehrfach in den Bauch geboxt worden, wobei sich Mikolay M. (damals 18 Jahre), besonders aggressiv hervortat: „Er nahm ein Opfer in den Schwitzkasten“, führte Richterin Hartmann-Garschagen leicht ironisch in ihrer Urteilsbegründung aus, „aber das war keine Liebesbekundung, sondern eine bedrohende Geste nach dem Motto: Ich habe dich in meiner Macht.“ Deshalb hätte der junge Pole als Haupttäter mit drei Jahren Gefängnis auch von allen drei Angeklagten die höchste Strafe bekommen: „Weil er bis heute keine strukturierte Lebensplanung vorweisen kann“, so die Vorsitzende Richterin. „Er war die treibende Kraft, der Aggressor, und hat sein Leben und seine Einstellung überhaupt nicht geändert.“

Auflagen für den jüngsten Täter

Sarmad K. (damals 22 Jahre) wurde nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt. Bei der zweijährigen Haftstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, konnte das Gericht „sein ernsthaftes Bemühen“ um einen Täter-Opfer-Ausgleich berücksichtigen. Er hatte den beiden Geschädigten im laufenden Prozess 500 Euro Schmerzensgeld angeboten, was jedoch nur eines der beiden Opfer auch annahm.

Lediglich mit einer Weisung und einer Auflage kam der Deutsche Alexander T. (zur Tatzeit 17 Jahre), am glimpflichsten davon. Er wurde von Rechtsanwalt Ingo Theis (Schwelm) verteidigt. Die Kammer gab dem jugendlichen Angeklagten die Weisung, seine begonnene Ausbildung abzuschließen sowie die Auflage, jeweils 300 Euro Schmerzensgeld an die beiden Opfer zu zahlen.