Ufuk Ergen (rechts), Fraktionsvorsitzender der BIZ im Rat der Stadt, und sein Stellvertreter Mesut Erarslan vor der neuen Geschäftsstelle am Neumarkt.

Politik Ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt in Schwelm

Schwelm. „Kinder an die Macht!“ Mit der Textzeile aus einem Song von Herbert Grönemeyer könnte ein Teil des Wahlkampfprogramms der neuen Fraktion im Rat der Stadt Schwelm BIZ überschrieben werden. Jugend und Bildung hatten sich die Neulinge in der Schwelmer Lokalpolitik auf ihre Fahnen geschrieben. Die Bildung eines Jugendstadtrats ist auch der Inhalt ihres ersten Antrags, den die beiden Ratsherren gemeinsam mit anderen Fraktionen jetzt auf den Weg gebracht haben.

Doch das ist nicht das Einzige, was Fraktionsvorsitzender Ufuk Ergen (35) und sein Stellvertreter Mesut Erarslan (45) mit ihren Unterstützern in der noch jungen Legislaturperiode auf die Beine gestellt haben. Seit wenigen Tagen hat die Wählergruppe BIZ – die drei Buchstaben stehen für Bildung, Innovation und Zukunft - auch eine eigene Geschäftsstelle und die liegt im Erdgeschoss des Hauses Neumarkt 6, mitten in der Neuen Mitte Schwelm. Nur ein Haus weiter residiert die SWG.BfS, eine weitere Wählergemeinschaft im Stadtrat.

Beim Blick durch das Fenster der Geschäftsstelle hat die BIZ die Baustelle des neuen Rathauses direkt im Auge. Die gut 100 Quadratmeter große Geschäftsstelle soll nicht nur für die Wählergruppe, sondern für alle Schwelmer, Jung & Alt, ein Treffpunkt werden, sagen die beiden Ratsherren. Und dieser Treffpunkt soll möglichst bald einen Namen bekommen. Diesen hofft die BIZ mit Unterstützung der Bürger zu finden.

Ufuk Ergen und Mesut Erarslan rufen die Schwelmer auf, ihre Vorschläge mitzuteilen, wie der neue Treffpunkt am Neumarkt einmal heißen soll. Als kleine Belohnung winkt ein Einkaufsgutschein über 100 Euro von der Werbegemeinschaft. Namensvorschläge können bis Ende Februar 2021 in der Geschäftsstelle schriftlich abgegeben oder per E-Mail unter info@biz-schwelm.de eingereicht werden.

„Wir wollen einen Ort der Begegnung schaffen, an dem man Politik transparent macht“, sagt Ufuk Ergen. Die Räumlichkeiten mit Internetanschluss werden interessierten Schwelmer nach Absprache kostenfrei von der BIZ zur Verfügung gestellt. Die BIZ könnte sich folgende Nutzungsmöglichkeiten vorstellen: Lernraum für Schüler und Studierende, die einen ruhigen Platz benötigen; Co-Working Space für Schwelmer, die eine Alternative zum Home Office suchen; ein Ort des Austausches zwischen Senioren und Jüngeren bei Kaffee und Waffeln. Kaffee, Tee und Wasser steht ebenfalls kostenlos bereit.

„Uns ist bewusst, dass die Umsetzung dieser Nutzungsmöglichkeiten während der Corona-Pandemie noch etwas schwierig ist, aber wir möchten bereits damit starten, an ausgewählten Tagen unsere Räumlichkeiten auf Anfrage und selbstverständlich unter strikter Einhaltung des Infektionsschutzes zur Verfügung zu stellen. Interessenten können sich ab sofort per Mail an uns wenden“, sagt Ufuk Ergen.

Das erste politische Projekt hofft die BIZ mit Unterstützung weiterer Fraktionen verwirklichen zu können. Im Kommunalwahlkampf hat die Wählergruppierung sich für die Bildung eines Jugendstadtrats stark gemacht. „Wir haben uns sehr darüber gefreut, zusammen mit den Grünen und der SPD einen Antrag zum Thema kinderfreundliche Kommune auf den Weg zu bringen“, so Ufuk Ergen. Geplant ist ein Projekt über vier Jahre, an dessen Ende die Einbeziehung von Kindern und Jugendliche in öffentliche Entscheidungsprozesse steht. Gute Erfahrungen hat die Stadt Schwelm bereits mit der Kinderratssitzung im Jahr 2019 gesammelt. Der entsprechende gemeinsame Antrag steht im Stadtrat zur Entscheidung an.