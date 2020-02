Einstellung der Menschen in Schwelm muss sich ändern

Ein jeder hat sicherlich im Urlaub die Erfahrung gemacht: der Ferienort ist sauber, nirgendwo liegt Müll im Stadtgebiet, und die Menschen erfreuen sich über den Anblick von Blumen. Ganz anders ist Schwelm. In seiner Heimatstadt muss der Schwelmer nicht lange nach Dreckecken suchen. Diese Erkenntnis ist auch in der Politik angekommen. Im vergangenen Jahr ist das City-Team aus der Taufe gehoben worden. Zwei Mitarbeiter der TBS sind seitdem im Innenstadtbereich bemüht, den Dreck von den Straßen zu holen und das Unkraut nicht in den Himmel wachsen zu lassen. Der Versuch ist erst einmal für die Dauer von zwei Jahren genehmigt worden und kostet die Schwelmer jährlich 100.000 Euro. Doch all diese Bemühungen werden ins Leere laufen, wenn sich die Einstellung der Menschen nicht ändert. Nicht die Stadt schmeißt den Müll auf die Straße, sondern die Menschen, die in dieser Stadt leben.