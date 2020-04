EN-Kreissportbund: Vereine sollen Hilfe schnell beantragen

Die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie lassen derzeit keine gemeinschaftlichen Sportveranstaltungen zu. Damit ist nicht ausgeschlossen, dass in diesem Jahr noch welche stattfinden können. Weil viele Vereine ihre Projekte nur mit finanzieller Unterstützung stemme können, ist es umso wichtiger, auch jetzt die Förderung nicht aus dem Auge zu verlieren. Der Kreissportbund weist in diesem Zusammenhang auf das Landesprogramm 1000x1000 hin. Die klare Botschaft: Fördermittel beantragen - „jetzt erst recht trotz Corona!“

Derzeit ist eine Planung von Sportveranstaltungen natürlich schwer, trotzdem rät der Kreissportbund,: „Beantragt die 1.000 Euro für euren Sportverein jetzt. Auch in diesem Jahr ist das Motto: Schnell sein lohnt sich.“

Vergabe nach Windhundprinzip

Seit dem 2. März können Sportvereine einen Antrag auf Förderung über 1.000 Euro in den genannten Förderschwerpunkten stellen. Die deutliche Überzeichnung des Förderprogramms im letzten Jahr zeigt, dass sich eine frühzeitige Antragsstellung lohnt. Anträge werden – nach dem Windhundprinzip – in der Reihenfolge des Eingangs im Förderportal bewilligt.

Antragsberechtigt sind Sportvereine, die als gemeinnützig anerkannt und Mitglied in einem dem Landessportbund NRW angeschlossenen Fachverband sowie dem zuständigen Stadt- bzw. Kreissportbund sind. Förderfähig sind Maßnahmen der Sportvereine, die im Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2020 durchgeführt werden bzw. wurden und sich einem der insgesamt sieben Förderschwerpunkte zuordnen lassen. Dabei handelt es sich um die Schwerpunkte „Kooperation Sportverein mit Schulen“, „Kooperation Sportverein mit Kindertageseinrichtungen“, „Integration“, „Inklusion“, „Gesundheitssport“, „Sport der Älteren“ sowie „Mädchen und Frauen im Sport“.

Jeder Verein kann in diesem Jahr einen Antrag stellen. „Seid kreativ bei der Gestaltung des Angebotes“, rät der KSB. Tipps und Ideen zur Umsetzung gibt es auch auf der Homepage des Kreissportbundes unter www.ksb-en.de. Der KSB steht aber auch gerne telefonisch zur Seite bei der Ideenfindung und Antragstellung. Die Rufnummer lautet 02302-914500.

Eigener YouTube-Kanal der Sportjugend

„Bewegt zu Hause“ mit der Sportjugend EN: Möglich macht’s ein eigener YouTube-Kanal als Angebot für Vereine.

Auch die Sportjugend Ennepe Ruhr nutzt die Zeit der Einschränkungen und will Kinder aus dem EN-Kreis zuhause in Bewegung bringen. „Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal eröffnet, in dem kleine Bewegungsangebote mit einfachen Mitteln für zu Hause vorgestellt werden“, teilen Kathrin Müller-Dahmen und Wiebke van Kempen mit. Die Vereine aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis seien herzlich eingeladen, den Kanal zu nutzen, ihre Videos darüber zu teilen und damit ihre Mitglieder weiter zu bewegen und natürlich auf diesem Weg in Kontakt zu bleiben.

„Den eigenen Trainer oder die Trainerin zu sehen, motiviert natürlich die Mitglieder viel mehr, sich zu bewegen. Interessierte Vereine können sich mit ihren Ideen und Projekte telefonisch bei uns melden oder uns eine Email schicken“, teilen sie mit. „Wir freuen uns, wenn viele Vereine unser Angebot nutzen und wir gemeinsam zu Hause in Bewegung bleiben.“

Kontakt: Kathrin Müller-Dahmen und Wiebke van Kempen 02302-914500 oder jubiref@sportjugend-en.de