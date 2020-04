EN: Schulöffnung in Corona-Zeit ist große Herausforderung

Rückkehr in den Klassenraum auf Kosten der Gesundheit? Die schnelle Öffnung der Schulen ab kommender Woche und inmitten der Corona-Pandemie stößt nicht nur bei Lehrer- und Elternverbänden auf starke Kritik. Marcel Gießwein, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen im Schwelmer Stadtrat und Mitglied der Grünen-Kreistagsfraktion, wirft der schwarz-gelben Landesregierung Fahrlässigkeit vor und auch, die Städte und den Kreis mit der Umsetzung der hygienischen Vorgaben alleine zu lassen.

Gießwein erklärte: „Den Schulen nur knapp eine Woche Vorlauf zu geben, um die Wiederaufnahme des Schulbetriebs zu organisieren, stellt unsere Stadt Schwelm, aber auch den Kreis und unsere Nachbarstädte Ennepetal und Gevelsberg als Schulträger nicht nur vor enorme Herausforderungen, sondern ist fahrlässig.“ Wichtige Fragen seien noch immer offen, einheitliche Standards Fehlanzeige.

„Obwohl Lehrerinnen und Lehrer ab Montag, Schülerinnen und Schüler ab Donnerstag wieder in die Schulen kommen sollen, ist nicht verbindlich geklärt, ob an allen Schulen Vorgaben zu Abstandsregelungen eingehalten werden können, wie viele Lehrkräfte aufgrund von Risiken freigestellt werden müssen, welche Hygienemaßnahmen für die Schulen und den Schülerverkehr vorgegeben werden beziehungsweise ob sie auch flächendeckend umgesetzt werden können.“

Schulbetrieb So soll es in Nordrhein-Westfalen laufen Von Montag, 20. April, bis Mittwoch, 22. April, öffnen die Schulen zunächst für Lehrkräfte und anderes Personal. Ab kommenden Donnerstag, 23. April, können Schüler und Schülerinnen der 10., 12. und 13. Klasse zur Prüfungsvorbereitung wieder freiwillig zur Schule gehen. Ab Montag, dem 4. Mai öffnen die Grundschulen, zunächst aber nur für Viertklässler. Schüler, die im nächsten Jahr vor Prüfungen stehen, starten ebenfalls am 4. Mai mit dem Unterricht. Danach werden nach und nach die Schulen fortlaufend für die anderen Jahrgänge geöffnet.

Um sich in seiner Heimatstadt ein Bild von der aktuellen Lage in den Schulen zu machen, hat Gießwein eine entsprechende Anfrage an die Stadt Schwelm gestellt. Dies geschieht auch vor dem Hintergrund, dass vor nicht einmal zehn Tagen der Kreis und alle neun EN-Städte die Landesregierung noch vor einem zu schnellen Öffnen der Schulen gewarnt haben. Marcel Gießwein will im Namen seiner Fraktion nun beispielsweise wissen, ob für alle Lehrer, Schüler und Betreuungskräfte genügend Mund-Nasen-Schutze vorhanden sind, wie die Hygienekonzepte der Schulen konkret aussehen und wer die Einhaltung in welcher Form sicherstellt.

Die Kritik von Bündnis 90/Die Grünen trifft einen wunden Punkt. Das Landesministerium hatte am Donnerstag seine Ausführungen zur schrittweisen Wiederaufnahme des Schulbetriebs per E-Mail an die Schulen verschickt. Ein O-Ton aus den Städten: „Eine lange Mail, aber es steht wenig Konkretes drin.“

Schwelm

Dauerkonferenzen zum Thema Corona gibt es sowohl in den Schulen als auch in den Rathäusern. Ralf Schweinsberg hat sich bereits am Donnerstag mit Mathias Wagener als Vertreter der Grundschulen und Marco Unger von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule getroffen und gemeinsam mit den Pädagogen eine Problemanalyse zur Wiederaufnahme des Unterrichts am 23. April erstellt. „Am Montag um 14 Uhr wird es ein weiteres Gespräch geben, an dem dann auch Direktorin Katharina Vogt vom Märkischen Gymnasium teilnehmen wird.“

„Wir haben die Grundreinigung beauftragt, die Firmen sind unterwegs. Wir gehen davon aus, das wir damit bis Donnerstag durch sind“, so Schwelms Beigeordneter. Offene Fragen bleiben aber noch in Sachen permanenter Reinigung. Genauere Informationen würden noch fehlen, sagt der Wahlbeamte. „Was sind zum Beispiel Kontaktflächen“, führt er als profanes Beispiel an. Ebenso das Thema Mundschutz. „Bis Donnerstag habe ich noch über Mundschutz nachgedacht, heute ist in der neuen Coronaschutzverordnung darüber nichts zu lesen“, so Schweinsberg. „Die Lage ändert sich stündlich und sie konkretisiert sich im Moment nicht. Das Problem ist nur, das wir die Vorgaben am Ende des Tages auch umzusetzen haben.“

Das Schreiben von Marcel Gießwein liegt seit Freitagmittag auf dem Tisch von Schweinsberg. In Anbetracht der sich schnell ändernden Faktenlage könne er die Fragen nicht abschließend beantworten, bei manchen Sachverhalten sei die Stadt auch einfach nicht zuständig, beispielsweise beim ÖPNV. „In Schwelm haben wir keine Schulbusse, hier werden die Schulen durch Linienbusse angefahren.“

Grünen-Ratsherr Marcel Gießwein hatte auch gefragt, ob es auf das gemeinsam mit dem Landrat und allen Hauptverwaltungsbeamten aller Städte des EN-Kreises gestellte Schreiben an Minister Laumann (NRW) bereits eine Antwort gegeben habe. Darauf liefert Kreis-Pressesprecher Ingo Niemann am Freitagmittag dieser Zeitung eine knappe Antwort: „Nein“.

Optimismus verbreitet Marco Unger von der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule. „Wenn es am Donnerstag wieder los geht, werden wir gut aufgestellt sein“, so der kommissarischer Schulleiter im Gespräch mit dieser Zeitung. 83 Jugendliche besuchen die Jahrgangsstufe 10. „Der Sicherheitsabstand ist garantiert. Wir werden die Klassen aufteilen, aus drei, werden sechs Klassen. Wir nutzen verschiedene Eingänge. Selbst in den Pausen wird jeder Schüler 25 qm Pausenhof für sich haben“, so Unger. Die Schule hat ein Hygienekonzept und einen Raumplan erstellt. Auch am ursprünglichen Start für die Abschlussprüfungen (12. Mai) wird die Realschule festhalten, obwohl das Schulministerium die Verschiebung der Prüfungstermine freistellt. Nur etwas wird für die Realschüler in diesem Jahr anders sein: Es wird keine zentralen Prüfungen geben, die Schule selbst darf diesmal die Aufgaben stellen.

Katharina Vogt spricht von ca. 100 Abiturienten, die maximal erwartet würden. „Wir werden über das Wochenende abfragen, wer kommt“, so die Direktorin des Märkischen Gymnasiums Schwelm. Die Einhaltung des Mindestabstands sei kein Problem. Unklarheit herrsche unter den Lehrern noch, wer zur Risikogruppe gehöre. „Dazu gibt es vom Land keine klare Definition.“ Die Schule habe ein sehr junges Kollegium, eine Rolle spiele aber noch die Frage der Betreuung bei Kollegen, die Kinder hätten.

Gevelsberg

„Kommunen sind dafür da, in Krisenzeiten auch Krisen zu managen. Das ist auch das, was die Bürger von uns erwarten“, sagt Bürgermeister Claus Jacobi, verschweigt aber keineswegs, das bis zum Schulstart noch einige Probleme zu lösen sind. und er sich vom Land deutlichere Handlungsempfehlungen und eine bessere Ausstattung mit Schutzmitteln gewünscht hätte. „Schutzmasken sind ein riesen Problem.“ Betroffen sind in Gevelsberg 120 Gymnasiasten, 60 Real- und 45 Hauptschüler. „Wichtig ist, dass die Schüler kommen können, aber nicht kommen müssen“, so Jacobi.

Ennepetal

Von einer besonderen Herausforderung spricht Dr. Stefan Krüger, Leiter des Reichenbach-Gymnasiums. Er fühle sich aber nicht alleingelassen, wenngleich jede Schule für sich ein Hygienekonzept zu erstellen hat. „Es ist stemmbar. Wir haben vor den Osterferien schon damit begonnen, uns auf diesen Tag vorzubereiten.“ Die Frage, die sich am RGE aktuell stellt: Wie viele der rund 130 Abiturienten machen ab Donnerstag tatsächlich Gebrauch von den Unterrichtsangeboten zur Prüfungsvorbereitung. Bis Montagvormittag sollen sich die Schüler erklärt haben. „Die Einhaltung von Mindestabständen lässt sich in unserer großen Schule mit Sicherheit einhalten“, so Krüger. Es werde in Gruppen von maximal acht Personen unterrichtet, Desinfektionsmittel sei ausreichend vorhanden.

In Kleingruppen wird auch an der Sekundarschule unterrichtet. Schulleiter Michael Münzer hatte bereits am Donnerstag die Mundschutz-Pflicht angekündigt. Um Mindestabstände zu wahren, wird an den Toiletten eine Aufsicht aufgestellt.