EN-Südkreis: Beliebte Adventsaktion fällt Corona zum Opfer

Pause für eine beliebte Tradition: Schweren Herzens sagen die Damen des Lions Clubs Ennepe-Ruhr-Audacia die Auflage des diesjährigen Kinderadventskalenders ab.

„Viele unserer Sponsoren entstammen dem örtlichen Einzelhandel, der Gastronomie und anderen kleineren Betrieben. Diese wollen wir in der jetzigen Zeit nicht zusätzlich belasten“, erklärt Annette Höfinghoff, warum im Rahmen einer außerordentlichen Vorstandssitzung – wegen der Coronakrise per Videokonferenz abgehalten – dieser Entschluss getroffen wurde. „Wir möchten unsere langjährigen Unterstützer nicht in die Verlegenheit bringen, hier eine Entscheidung über Spenden in der momentan unsicheren Situation treffen zu müssen.“

Lage bleibt unklar

Ferner sei noch nicht absehbar, ob die bisherigen VVK-Stellen im Spätherbst überhaupt geöffnet sind oder ob nicht weitere Beschränkungen im Einzelhandel zu befürchten sind.

Richtig sei, dass es gerade auf Grund der Corona-Krise vermehrt zu Hilfsbedürftigkeit kommen werde, sind die Damen sicher. Und deshalb haben die Damen die gute Nachricht, dass alle langfristig geförderten Projekte an Kindergärten und Schulen – wie z.B. „Mut tut gut“, Klasse 2000, das Heilpädagogische Reiten sowie die bedarfsorientierte Unterstützung des Frauenhauses EN und der Tafelläden – weiter geht.

„Wir sind darüber hinaus auch weiterhin Ansprechpartnerinnen für besondere Notsituationen“, kann Anja Kaiser versprechen, die als Servicebeauftragte die Projekte koordiniert und sich hier eng mit der Schatzmeisterin des Clubhilfswerks, Annette Altfeld, abgestimmt hat. „Dies lässt unsere Finanzlage zum Glück zu.“

Überraschung für kleine Künstlerin

Eine besondere Überraschung werden sich die Damen zudem überlegen für die kleine Künstlerin des bereits ausgewählten eigentlichen Titelbildes des Kalenders – die Enttäuschung wäre sonst sicher groß.

Welche Activities im laufenden Jahr noch stattfinden, kann derzeit noch nicht mit Sicherheit geplant werden. Sobald es die Situation aber zulasse, werde auch wieder mit Hochdruck an der Sammlung von Spenden (ob Sach- oder Geldspenden) gearbeitet – den guten Zweck will schließlich keiner aus den Augen verlieren.

Die Damen hoffen dennoch, dass einige der Sponsoren freiwillig einen Beitrag an den Club leisten, um diese Pläne zu vereinfachen.