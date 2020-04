EN-Südkreis: Schüler lernen mit der Corona-Cloud

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. E-Learning, Online-Betreuung und Corona-Cloud: Die Osterferien fühlen sich in diesem Jahr für Schüler und Lehrer anders an.

Nichts los in den Schulen? Vorgezogene Osterferien wegen der Schulschließungen? Nein, ganz und gar nicht. Weder Schüler noch Lehrer haben Ferien und auch in den Schulen wird gearbeitet.

Die Schulsekretärinnen halten die Stellung und in fast allen Schulen der drei Südkreisstädte ist die Schulleitung präsent.

Sekundarschule Ennepetal

So auch in der Sekundarschule Ennepetal, wo Schulleiter Michael Münzer täglich von 7 bis 18 Uhr erreichbar ist. Einzelne Lehrer haben ebenfalls Dienst in der Schule und so finden Schüler nach telefonischer Anmeldung hier immer einen Ansprechpartner. „Für eine Betreuung gibt es bisher nur ein paar vorsorgliche Anmeldungen“, berichtet Münzer. Die Schüler lernen über die schuleigene „Corona-Cloud“, die der Lehrer Stefan Wendhausen entwickelt hat.

„Am Freitagmittag kam die Nachricht von den Schulschließungen, am Montag hatte der Kollege unsere Lernplattform fertiggestellt“, berichtet Münzer. „Damit klappt der Austausch sehr gut. 60 bis 80 Prozent unserer Schüler beteiligen sich aktiv und stellen ihre Ergebnisse in die Rückgabe-Ordner“.

Er selbst trifft sich mit seinem Englischkurs in Jahrgang 10 auch zum Video-Chat, denn für die bevorstehenden Zentralen Abschlussprüfungen gibt es noch einiges zu klären. „Am 1.4. haben wir Bescheid bekommen, dass die ZP10 stattfinden werden. Allerdings ein paar Tage später als vorgesehen“, so Münzer, und er räumt ein, dass ihm und vielen Kollegen die Schüler und der Unterricht fehlen. „Die digitalen Lernformen sind eine interessante Erfahrung und wir werden diese Werkzeuge sicherlich weiterhin nutzen, aber ich bin froh, wenn wieder richtiger Unterricht stattfinden kann.“

Gymnasium Gevelsberg

Auch am Gymnasium Gevelsberg wurde für zwei Kinder vorsichtshalber Bedarf angemeldet, bisher aber noch nicht genutzt. Die Schüler werden von ihren Lehrer online versorgt. „Das läuft gut und zuverlässig per E-Mail“, berichtet Schulleiterin Gabriele Streckert. „Wir hatten im Vorfeld unterschiedliche Online-Plattformen getestet, bisher erschien uns aber keine zuverlässig genug, deshalb machen wir das lieber per Mail.“

Da ist es sicherlich auch hilfreich, dass die Stadt Gevelsberg erst kürzlich alle Lehrerinnen und Lehrer des Gymnasiums mit Dienst-IPads ausgestattet hat. „Diese drei Wochen sind keineswegs Ferien“, sagt Gabriele Streckert. „Die Online-Betreuung findet im Dialog mit dem einzelnen Schüler statt und ist daher sehr zeitaufwändig.“

Die Schulleiterin selbst sitzt zur Zeit zehn bis zwölf Stunden täglich im Homeoffice, denn es gibt viel zu organisieren und zu entscheiden. Auch wegen des neuen G9, das an den Gymnasien seit diesem Schuljahr läuft. „Es haben wirklich alle gut zu tun“, sagt Gabriele Streckert und lobt ausdrücklich die Unterstützung des Krisenteams der Bezirksregierung Arnsberg, das besonders in der Anfangsphase der Schulschließung die Schulleitungen tatkräftig unterstützt hat.

Gymnasium Schwelm

Dem Lob schließt sich Katharina Vogt, Schulleiterin des Märkischen Gymnasiums Schwelm, gern an. Äußerst unzufrieden ist sie jedoch mit der Informationspolitik des Schulministeriums: „Wichtige Informationen, wie die Aussetzung der „Blauen Briefe“ oder die neuen Bedingungen für die Abiturprüfungen gingen bisher offenbar zuerst an die Presse und danach erst an die Schulen“, meint Vogt. „Ich sage meinem Kollegium scherzhaft, dass es durch die Zeitung schneller informiert wird, als durch die BASS (Bereinigte Amtliche Sammlung der Schulvorschriften).“

„Wichtig ist vor allem, dass die Schüler das Lernen nicht verlernen“: MGS-Schulleiterin Katharina Vogt. Foto: Ingenlath-Gegic

In der Zeit der Schulschließung werden die Oberstufenschüler des Märkischen Gymnasiums über die Plattform Moodle betreut. Die eignet sich nicht nur für Lernmaterial und Aufgabenstellungen, sondern auch für Videokonferenzen und regelmäßigen Austausch in den Kursen. Die jüngeren Schüler bekommen den Unterrichtsstoff per E-Mail und stehen so auch in Kontakt zu ihren Lehrern. Bei den meisten klappt es mit dem E-Learning und der Betreuung durch die Lehrer gut. „Wir haben bisher nur positive Rückmeldungen von Kindern und Eltern bekommen“, berichtet Katharina Vogt. „Für manche Kinder ist es aber nicht immer leicht, sich den Unterrichtsstoff zu Hause anzueignen. Wichtig ist vor allem, dass die Schüler das Lernen nicht verlernen.“ Betreuung findet am MGS aktuell und in den Osterferien für ein Kind statt.

Grundschule St. Marien Schwelm

An der Katholischen Grundschule in Schwelm werden zurzeit sieben Kinder betreut. „Die Eltern dieser Kinder arbeiten nachweislich in den systemrelevanten Berufen“, sagt Stefan Peschel, Schulleiter der Grundschule St. Marien in Schwelm Möllenkotten. „Die Anzahl der bei uns betreuten Kinder lag in diesen Wochen täglich zwischen fünf bis sieben, das ist mehr als an den anderen Schwelmer Grundschulen. An den Wochenenden wurde bisher keine Betreuung gewünscht.“

Auch während der Osterferien sollen täglich bis zu sechs Kinder betreut werden, berichtet der Schulleiter. Alle anderen Kinder lernen zu Hause. „Wir hatten schon vorher vermutet, dass die Schulen geschlossen werden und Lernmaterial vorbereitet. Als am Freitag, dem 13. März, die Nachricht kam, konnten wir den Kindern diese Lernpäckchen mitgegeben.“

Einige Lehrerinnen verschicken Lernaufgaben auch online und in einzelnen Fällen brachten sie die Aufgaben sogar persönlich zu den Kindern nach Hause. „Etwa 95 Prozent der Eltern können wir per Mail erreichen“, sagt Peschel. „Der Kontakt auf diesem Weg klappt mit den meisten Eltern recht gut. Manche Klassenlehrerinnen versorgen die Kinder auch telefonisch und beantworten deren Fragen.“

Auch Petra Ziegler ist als stellvertretende Schulleiterin der Katholischen Grundschule St. Marien in der Schule präsent. Zusätzlich ist sie Klassenlehrerin einer vierten Klasse und mit ihren Schülern online in Kontakt. Gemeinsam mit Alexandra Hamann-Pickut, der Integrationskraft ihrer Klasse 4B, traf sie sich mit den Kindern zu einem Video-Chat. „Von 19 Kindern haben 18 teilgenommen. Wir haben die Klasse in Kleingruppen aufgeteilt und Zeiträume vereinbart“, berichtet sie. „Es ging vor allem um den Austausch miteinander. Die Kinder hatten einen Riesenspaß und waren froh, sich endlich wieder zu sehen.“

Einige Kinder fragten, ob der Unterricht in den nächsten Wochen so weitergehen könne, doch nun sind erstmal Ferien. „Sollte die Schule nach den Osterferien weiterhin geschlossen bleiben, könnte der Unterricht durchaus so laufen“, meint Petra Ziegler. „Es ist zwar ein bisschen wuschelig, aber so bleiben wir alle wenigstens in Kontakt, denn der fehlt den Kindern sehr“, so die stellvertretende Leiterin.