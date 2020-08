Ennepe-Ruhr: Heimat Shoppen wird 2020 fortgesetzt

Heimat Shoppen: In vielen Städten und Gemeinden laufen bereits Überlegungen und Planungen zur Umsetzung und Einbindung der Aktionstage.

Ennepe-Ruhr. Auch in diesem Jahr soll es in den Städten unserer Region wieder die erfolgreiche Aktion „Heimat shoppen“ geben.

Auch 2020 führt die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK) die erfolgreiche Aktion „Heimat shoppen“ durch. In diesem Jahr steht „Heimat shoppen“ unter dem Motto „Mitten ins Herz des Kunden“ und ist vor allem auf die Persönlichkeit des Geschäftsinhabers und der Mitarbeiter sowie ihre Serviceangebote fokussiert.

Die Covid-19-Pandemie zeigt deutlich, wie wichtig diese Attribute sind. Aber trotz schwieriger Umstände können die Aktionstage stattfinden. Nur anders als geplant.

In vielen Städten und Gemeinden laufen bereits Überlegungen und Planungen zur Umsetzung und Einbindung der Aktionstage. „Wir möchten die Kreativität und das Engagement unserer lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen unterstützen, indem wir auf ihre Leistungen, gerade in den schwierigen Zeiten der Corona-Pandemie und der ‚neuen Normalität‘ aufmerksam machen. Jetzt zeigt sich, wie richtig das diesjährige Motto ist“, so Tina Nöcke, SIHK-Fachbereich Handel und Dienstleistung.

Alle Aktionen machen deutlich, dass Handel, Dienstleistung und Gastronomie vor Ort den Kunden nach wie vor mit ihren umfangreichen Angeboten zur Verfügung steht. Heimat shoppen bedeutet eben auch „Einkaufen bei Nachbarn und Freunden“.

Aus diesem Grund möchte die SIHK den Einzelhandel mit der Aktion Heimat shoppen unterstützen. „Schicken Sie uns gerne kurze Berichte mit Bildern zu Ihren Aktionen - auch aus der Zeit des Lock-Downs und des anschließenden Re-Starts“, fordert Tina Nöcke auf. „Wir werden diese sammeln und auf den Heimat Shoppen-Kanälen veröffentlichen.“Darüber hinaus bietet die SIHK die Aktion #GemeinsamDurchstarten für ihre Mitgliedsunternehmen an.

Unter www.sihk.de/durchstarten können die lokalen Händler, Dienstleister und Gastronomen ein aussagekräftiges Bild oder Kurzvideo inklusive Zitat, wie sie durchstarten und was es für sie in diesen Zeiten bedeutet, einstellen lassen.

Weitere Informationen erteilt Tina Nöcke unter Telefon 02331 390-277, noecke@hagen.ihk.de oder www.sihk.de/heimatshoppen.