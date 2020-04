Ennepe-Ruhr: Interview mit Kreisdechant und Superintendent

Die Corona-Krise verändert auch das Leben in den Kirchengemeinden. Zu Ostern berichten Propst Norbert Dudek, Kreisdechant des Kreisdekanats Hattingen-Schwelm, und Pfarrer Andreas Schulte, Superintendent des Kirchenkreises Schwelm, im Interview, wie sie die Situation und den Umgang der Gläubigen damit wahrnehmen, wie sich das Gemeindeleben verändert hat und worauf sie hoffen.

Ostern ist das höchste christliche Fest. Ausgerechnet an diesen Tagen können Sie keine Gottesdienste in den Kirchen feiern. Was sagt Ihre Gemeinde dazu?

Norbert Dudek: Manche leiden richtig. Viele können sich überhaupt nicht vorstellen, Ostern nicht in die Kirche zu gehen.

Andreas Schulte: Das schmerzt uns alle sehr! Gerade in der Karwoche und am Osterfest zeigt sich in unseren Gemeinden ein reiches gottesdienstliches Leben. Da fehlt vielen Menschen jetzt die direkte Begegnung und das gemeinsame Feiern. Auf der anderen Seite erlebe ich gerade ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit auch über Entfernungen hinweg.

Und wie erklären Sie die Einschränkungen Ihrer Gemeinde?

Schulte: Ich versuche, auf allen Ebenen zu vermitteln, dass die Maßnahmen zum gesundheitlichen Schutz der Bevölkerung im Augenblick einfach notwendig sind, um das Schlimmste zu verhindern. Im Angesicht der erschreckenden Bilder aus allen Ecken dieser Welt und auch der Ängste und Sorgen in der eigenen Bevölkerung treffe ich da auf viel Verständnis. Das ist nicht selbstverständlich, wenn man etwa an die Einschränkungen bei Bestattungen oder auch an die schwierige Lage der Seelsorge in Krankenhäusern und Seniorenheimen denkt. Konfirmationen, Trauungen und Taufen müssen verschoben werden.

Dudek: Wir haben uns an die Gesetze zu halten. Es geht ja um die Gesundheit aller. Wir helfen also dem Leben, wenn wir uns daran halten. Außerdem trifft es viele Geschäftsleute und Angestellte viel härter als uns. Die haben Angst um ihre Zukunft. Demgegenüber jammern wir auf hohem Niveau.

Norbert Dudek/Andreas… Steckbriefe Andreas Schulte ist in Haan geboren 57 Jahre alt und verheiratet. Seit 2001 ist er Pfarrer in der Evangelischen Kirchengemeinde Voerde, Pfarrbezirk Altenvoerde, und seit 2017 Superintendent des Evangelischen Kirchenkreises Schwelm. Norbert Dudek wurde 1968 in Köln geboren . Er ist seit 2014 Propst in der Propsteigemeinde St. Marien, Schwelm-Gevelsberg-Ennepetal und seit Januar dieses Jahres zusätzlich Kreisdechant für das Kreisdekanat Hattingen-Schwelm.

Mit welchen Angeboten versuchen Sie, das fehlende Gemeinschaftserlebnis in der Kirche zumindest etwas zu kompensieren? Wie kann man das Gemeindeleben überhaupt aufrecht erhalten?

Dudek: Wir haben einen täglichen Online-Blog mit Mutmachbotschaften, täglich um 19 Uhr kommen Kerzen ins Fenster mit Einladung zum Gebet zuhause, parallel läuten alle Kirchenglocken der evangelischen und katholischen Kirchen. Die Gebetszeit ist auch mit den Freikirchen abgesprochen. Die Gottesdienste am Karfreitag, in der Osternacht, und weiter an Sonntagen werden übertragen, live oder als Aufzeichnung. Es gibt die Aktion „Ostern in der Tüte“: Eine Tüte wird gepackt mit Impulsen, Bastelanleitungen und Hilfen für kleine Feiern zuhause, jeweils für Familien oder für Erwachsene. Gesegnete Palmzweige wurden in den Kirchen bereitgelegt, ebenso werden Osterkerzen ab Ostern bereitgelegt. Wir übermitteln einen schriftlichen Ostergruß mit Palmzweig für alle Bewohner der Altenheime, die das möchten. Außerdem haben wir ja die wöchentliche, neu eingerichtete - ökumenische - Kolumne in dieser Zeitung. Dazu kommt die Aktion „Einkaufspaten“ mit praktischen Hilfen für zuhause wie Einkaufshilfen oder Bücherservice, auch über die Ostertage, und das Seelsorgetelefon, das vom Bistum Essen organisiert und täglich bistumsweit angeboten wird.

Propst Norbert Dudek, Kreisdechant des Kreisdekanats Hattingen-Schwelm. Foto: Hartmut Breyer / WP

Wie läuft es in den Evangelischen Gemeinden? Sie haben ebenfalls viele Ideen entwickelt.

Schulte: Bei aller Tragik der Situation ist es unheimlich schön mitzuerleben, welche Kreativität plötzlich bei den Mitarbeitenden freigesetzt wird, um unter diesen Umständen geistliches Leben auf allen Ebenen zu ermöglichen. Wir erleben eine Art „Digitalisierungsschub“ in der Kirche, von dem wir mittelfristig sicher noch profitieren können; zum Beispiel, wenn ich an das Erreichen von jüngeren Menschen denke. Unsere neu eingerichtete Jugendkirche ist hier stark unterwegs. Ich habe viele dankbare Reaktionen auf einen Online-Gottesdienst am Palmsonntag in meiner Gemeinde mitbekommen, an dem ich selbst beteiligt war. Menschen in den Kirchengemeinden bieten ihre Hilfe bei Einkäufen an, und unser Beratungszentrum arbeitet hauptsächlich telefonisch. Einige Kinder, deren Eltern in sog. „kritischer Infrastruktur“ tätig sind, werden nach wie vor in unseren Kindertagesstätten betreut. Kindergottesdienste werden online gestellt, ganze Gottesdienstentwürfe und Osterbriefe werden verschickt, und auf der Homepage unseres Kirchenkreises finden sich täglich wechselnde Andachten. Das kirchliche Leben ist nicht tot; es gestaltet sich zurzeit nur anders.

Welche Einschränkungen schmerzen Sie besonders?

Dudek: Besonders die der sozialen Kontakte. Persönlich fehlen mir die Besuche bei Freunden, Familie, aber auch die dienstlichen Besuche bei Gemeindemitgliedern. Dann vermisse ich tatsächlich auch den Sonntagsgottesdienst mit vielen Menschen in der Kirche.

Schulte: Der direkte Kontakt zu den Menschen fehlt mir auch sehr. Umso wichtiger ist der Austausch über die verschiedenen Medien, damit niemand vereinsamt. Meine Aufgabe sehe ich jetzt neben meinem Mitwirken an geistlichen Angeboten vor allen Dingen darin, den Mitarbeitenden zur Seite zu stehen.

Aufgrund der Kontaktbeschränkungen können Sie Ihre seelsorgerischen Dienste nur bedingt wahrnehmen. Sind Sie momentan vor allem Telefonseelsorger?

Schulte: Ich bin gelernter Telefonseelsorger; insofern ist das nichts Neues für mich. Ich kommuniziere aber auch viel über E-Mail und über Video-Konferenzen.

Dudek: Vieles geht tatsächlich am Telefon und per E-Mail. Manchmal treffe ich auch Gemeindemitglieder beim Einkaufen. Manchen tut es einfach gut, ein paar Worte zu wechseln aber sich auch zu bedanken. Gerade die Kirchengemeinden übernehmen derzeit eine wichtige Funktion, indem sie Hilfsangebote für die Risikogruppen organisieren.

Pfarrer Andreas Schulte, Superintendent des Kirchenkreises Schwelm. Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Unter den Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie leiden in besonders hohem Maße die Bewohnerinnen und Bewohner in den Seniorenheimen und ältere Menschen, die ihre Wohnung kaum verlassen können. Die Altenhilfe ist eine Ihrer zentralen Aufgaben. Wie nehmen Sie diese unter diesen Umständen wahr?

Schulte: Auch hier ist viel Kreativität gefragt, und die zeigen unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger vor Ort auch. Es wird in diesem Bereich viel telefoniert, und morgen ist in Ennepetal vor einem Seniorenheim ein Gottesdienst mit Verstärkeranlage zum Osterfest geplant.

Dudek: Die Seelsorge an alten Menschen ist für mich keine herausgehobene Aufgabe gegenüber anderen. Im normalen Gemeindebetrieb habe ich sogar eher den Eindruck, dass alte Menschen, besonders jene in den Altenheimen, eher zu kurz kommen. Wir haben jetzt allen Bewohnern und Bewohnerinnen in Altenheimen, die mit uns irgendwie im Kontakt sind, zu Ostern einen Kartengruß zukommen lassen. Ich hoffe zumindest, dass der Gruß bei allen angekommen ist. Eine Idee im Haus Elisabeth in Ennepetal war, eine Andacht in der Form zu feiern, dass ich draußen bin und die Bewohner drinnen. Das fand ich auch eine tolle Idee. Im Marienstift in Schwelm wird den Senioren ermöglicht, unsere Online-Gottesdienste mitzufeiern. Ebenso gibt es im Haus Maria Frieden in Gevelsberg eine Übertragung in die Zimmer. Aber bei den Häusern von anderen Trägern ist die geistliche Betreuung von uns tatsächlich noch schwieriger. Das liegt aber meist nicht an den Hausleitungen. Die freuen sich über alles, was möglich ist.

Haben Sie den Eindruck, dass die Corona-Krise die Gemeinschaft in Ihrer Gemeinde stärkt?

Dudek: Es scheint so, dass viele jetzt noch mehr spüren, was wir aneinander haben. Das geht mir übrigens auch so. Ich erfahre auch viel Dankbarkeit für das, was wir gerade tun. Dabei finde ich es toll zu merken, dass wir da auch mit unseren Geschwistern in den anderen Kirchen und Gemeinden unserer Städte zusammenstehen. Das ist einfach schön.

Schulte: Wir merken durch die Krise auf einmal auf neue Art und Weise, was wir aneinander haben. Und was wir alles auf die Beine stellen können.

Kurz & knapp Entweder – oder Fisch oder Fleisch?

Dudek: Eindeutig Fleisch. Gerne auch Salat und Gemüse. Fisch nur im Aquarium.

Schulte: Karfreitag Fisch und Ostern Fleisch. Beides ist wichtig!



Bugs Bunny oder Roger Rabbit?

Dudek: Weder noch. Eher Snoopy oder Rémy, die Ratte aus dem Film „Ratatouille“.

Schulte: Wenn schon Osterhasen, dann nur die aus Schokolade!



Lesen oder Filme gucken?

Dudek: Gerne beides, aber nichts Gruseliges – dann kann ich nicht schlafen.

Schulte: Ich kenne Menschen, die können beides gleichzeitig. Ich nicht! Also eins nach dem anderen!

Nehmen Sie in Zeiten der Krise, der Bedrohung des Einzelnen in gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht, eine verstärkte Hinwendung zum Glauben und auch zur Kirche wahr?

Schulte: Diese Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil uns dazu ja der öffentliche Raum fehlt. Gottesdienste in Krisenzeiten sind meistens gut besucht. Gerade das ist jetzt nicht möglich. Ich denke aber schon, dass zurzeit mehr gebetet wird als sonst.

Dudek: Ich nehme das eigentlich nicht wahr. Ich glaube, manche vermissen uns als Kirchengemeinde gar nicht. Der eine oder die andere kommen vielleicht jetzt zum Nachdenken, was uns wirklich Halt gibt im Leben. Und für die bin ich auch gerne da. Aber andere haben den Glauben an Gott komplett aus ihrem Leben gestrichen. Wie eine Autobatterie, die man nicht mehr aufladen kann, weil sie ganz leergezogen ist. Da hilft nur: Neue Batterie kaufen oder eben, sein Leben ganz neu ausrichten. Aber das möchten manche nicht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Gott sie aus ihrer Liste nicht gestrichen hat. Und ich freue mich auch über jedes Zeichen der Solidarität, egal was wer glaubt.

Begegnen Ihnen Menschen, die jetzt mit ihrem Glauben hadern? Was sagen Sie denen?

Dudek: Ja, allerdings. Die Bibel ist voll von Menschen, denen es ähnlich ging. Aber dennoch ist jede Glaubens-Geschichte nochmal anders. Manchmal hilft es, die Situation einfach in Ruhe anzuhören, aufzudröseln und gemeinsam zu überlegen, was könnte der nächste Schritt sein zu einer Lösung meines Problems.

Schulte: Ich sage ihnen, dass es richtig ist, mit all seinen Fragen und auch den Zweifeln zu dem zu gehen, der diese Welt in seinen Händen hält. Ostern, das Fest der Auferstehung Jesu, ist nicht ohne den Blick auf den Karfreitag zu haben, ohne den Blick auf das Kreuz Jesu. Ich kann die Frage nach dem Sinn des Leids nicht beantworten. Ich bringe sie aber in meine Gebete und denke dabei an den, der in Leid, Schmerz und Tod gegangen ist und sich am Ende doch als stärker erwiesen hat als alles, was uns bedrängt.

Machen Sie sich Sorgen, dass die Corona-Krise den Mitgliederschwund in den christlichen Kirchen verstärken könnte – am Ende vielleicht auch dadurch, dass mancher in Zeiten wirtschaftlicher Not die Kirchensteuer sparen möchte?

Dudek: Der Mitgliederschwund ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Mir tut es um jeden Leid, der oder die für sich in der Kirche keine Zukunft sieht. Für mich ist das so, als ob man in sein eigenes Rettungsboot ein Leck haut. Bei manchen, die austreten, kann ich das aber durchaus auch verstehen. Ein Kirchenaustritt hat ja nicht nur finanzielle Gründe. Aber wenn es darum geht, findet man vielleicht auch eine andere Lösung. Meine knappe Antwort wäre also: Ich mache mir eher Sorgen um die Menschen, nicht um den Mitgliederschwund.

Schulte: Ehrlich gesagt mache ich mir mehr Sorgen darum, wie wir es in einer immer komplexer werdenden Welt schaffen, die frohe Botschaft des Evangeliums in Wort und Tat so zu verkündigen, dass Menschen zum Glauben an den dreieinigen Gott finden. Denn das ist unser Auftrag als Kirche. Dass wir dies in Zukunft mit weniger Mitteln tun müssen, wissen wir schon lange. Die Corona-Krise mag darum die Frage und die Diskussion darüber noch dringlicher werden lassen, was wir uns einfach nicht mehr leisten können und wo wir unbedingt auch in Zukunft investieren und da sein müssen.

Ostern ist das Fest der Auferstehung und der Hoffnung. Welche konkrete Hoffnung haben Sie in Bezug auf die aktuelle Situation?

Schulte: Mit Gottes Hilfe werden wir Wege aus der Krise finden. Ich hoffe zudem, dass der Gemeinschaftssinn sich als stärker erweist als der Egoismus und dass der Blick für die Schwachen nicht verloren geht. Vielleicht gelingt es uns allen auch, neu zu sortieren, was wirklich wichtig im Leben und was weniger wichtig ist. Und nicht zuletzt wünsche ich mir eine Stärkung unseres Glaubens an den Auferstandenen gerade in dieser schweren Zeit.

Dudek: Ich glaube, Krisen bringen das Beste und auch das Schlechteste im Menschen zum Vorschein. Ich hoffe, dass wir dem Besten in uns Raum geben und nicht der Angst oder dem Eigennutz. Vielleicht können wir alle aus der Situation lernen, was uns wirklich trägt und das nichts in unserem Leben selbstverständlich ist: Nicht Nudeln und Klopapier, aber auch nicht Demokratie, Solidarität, Gemeinsinn oder die Möglichkeit, am Sonntag in die Kirche zu gehen.