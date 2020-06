Ennepe-Ruhr-Kreis: Das ist Standort für neue Polizeiwache

Auf dieser Fläche entsteht das Gefahrenabwehrzentrum des Ennepe-Ruhr-Kreises am Strückerberg zwischen Gevelsberg und Schwelm.

Ennepe-Ruhr. Die Verantwortlichen haben bekanntgegeben, welchen Standort die neue Polizeiwache des Ennepe-Ruhr-Kreises bekommt.

Die neue zentrale Polizeiwache des Ennepe-Ruhr-Kreises soll ihren Standort am Strückerberg in der Nähe des Gefahrenabwehrzentrums finden. Das haben die Verantwortlichen des Projekts am Mittwochvormittag bekanntgegeben.

Die Übergabe des Gebäudes soll in knapp drei Jahren sein. Am Mittwoch unterzeichneten Landrat Olaf Schade, der Investor und der Architekt die entsprechenden Verträge.

Das Gefahrenabwehrzentrum entsteht auf einem Grundstück, das sich auf Ennepetaler Stadtgebiet befindet. Es soll die Kreisleitstelle und die Kreisfeuerwehrzentrale unter einem Dach vereinen.