Ennepe-Ruhr-Kreis: Oliver Flüshöh offiziell nominiert

CDU und FDP im Ennepe-Ruhr-Kreis haben ihren gemeinsamen Landratskandidaten Oliver Flüshöh nun auch offiziell nominiert. Während der Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion am Samstag von seinem eigenen Kreisverband 100 Prozent Zustimmung der Delegierten erhielt, waren es bei den Liberalen 95 Prozent.

In seiner Vorstellungsrede zeigte Flüshöh Eckpunkte für eine „neue, moderne Kreispolitik“ auf. Im Mittelpunkt werde eine strukturierte und einheitliche Kreisentwicklung in den Bereichen Wirtschaft, Leben, Wohnen, Bildung, Grundversorgung, Mobilität, Teilhabe und Tourismus stehen – begleitet durch eine solide Haushaltspolitik, die den Städten eine langfristige Planbarkeit für Investitionen in Bildung und Infrastruktur ermögliche. Darüber hinaus nehme er die Themen Sicherheit, z. B. in den Bereichen Digitalisierung und kritische Infrastrukturen, aber auch den Klimaschutz in den Fokus, so der 45-Jährige. Dabei gehe es ihm darum, die Menschen mitzunehmen.

Freude bei den Kreisvorsitzenden

Die Kreisvorsitzenden von CDU und FDP freuten sich über das Ergebnis. CDU-Kreisvorsitzender Dr. Ralf Brauksiepe erklärte: „Mit Oliver Flüshöh schicken wir einen kompetenten Fachmann ins Rennen, mit dem uns der Wechsel im Kreishaus nach 70 Jahren SPD-Führung gelingen wird.“ Und FDP-Kreisvorsitzender Michael Schwunk: „Mit ihm wird es uns gelingen, dass wir endlich bei den großen Zukunftsaufgaben wichtige Schritte vorankommen. Wir brauchen neue Mehrheiten im Kreistag mit einer starken neuen Führung unter Oliver Flüshöh.“