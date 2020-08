Ennepe-Ruhr: Schulklasse wegen Corona geschlossen

Schwelm. An verschiedenen Schulen im Ennepe-Ruhr-Kreis befinden sich Schüler wegen Corona in Quarantäne. Eine Klasse wurde vorsorglich geschlossen.

Positiv getestete Reiserückkehrer hatten am vergangenen Freitag erstmals auch Auswirkungen auf Schulen im Kreis. In Hattingen waren zwei Geschwisterkinder positiv getestet worden. In Witten und Sprockhövel gab es in Familien mit fünf Schülern bestätigte Fälle. Da alle Kinder nach den Sommerferien bereits wieder zur Schule gegangen waren, hat das Gesundheitsamt Tests veranlasst. Die Ergebnisse liegen nun vor.

Die positiv getesteten Geschwisterkinder aus Hattingen besuchen die Grundschule Heggerfeld und die Realschule Grünstraße. Heute steht für alle ermittelten Kontaktpersonen aus der Schüler- und Lehrerschaft beider Schulen ein vom Gesundheitsamt des Kreises organisierter Test an.

In Witten hatten positiv getestete Familienmitglieder von Schülern zu möglichen Verdachtsfällen an der Grundschule Hüllberg und der Otto-Schott Realschule geführt. Die Testergebnisse liegen vor. Sie sind alle negativ. Die beiden betroffenen Schüler bleiben trotzdem weiter als Kontaktpersonen in Quarantäne. Eine Testung der betroffenen Schulklassen und Mitschüler muss nicht erfolgen und der Unterricht kann wieder stattfinden.

Positiver Fall in Sprockhövel

In Sprockhövel besucht ein Kind die Wilhelm-Kraft Gesamtschule, in dessen Familie Angehörige positiv getestet wurden. Das Testergebnis liegt nun ebenfalls vor und ist negativ ausgefallen. Das betroffene Kind bleibt als enge Kontaktperson weiter in Quarantäne. Da die Wilhelm-Kraft Gesamtschule eine weiterführende Schule mit Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist, müssen keine weiteren Schüler oder Lehrer getestet werden. Der Unterricht kann weiter stattfinden.

Ebenfalls in Sprockhövel hat es an der Mathilde-Anneke-Hauptschule einen Verdachtsfall gegeben. Das Testergebnis ist positiv. Die Testung der betroffenen Klasse wird derzeit vom Gesundheitsamt geplant. Die Klasse ist bis zum Vorliegen der Testergebnisse vorsorglich geschlossen, jedoch nicht komplett in Quarantäne. Für eine Mitschülerin wurde vom EN-Kreis eine Quarantäne angeordnet, zwei weitere werden durch das zuständige Gesundheitsamt betreut, da sie nicht im Ennepe-Ruhr-Kreis wohnen.

Jeder Fall wird einzeln bewertet

Da es bereits zu ersten Fragen und Irritationen unter den Schülern, Lehrern und Eltern der betroffenen Schulen rund um das Thema „angeordnete Quarantäne“ bzw. „vorsorgliche Klassen-Schließung“ gekommen ist, betont das Kreisgesundheitsamt, dass bei Auftreten eines jeden positiven Falls die Situation in der jeweiligen Klasse jedes Mal aufs Neue genau bewertet wird.

Ein vorsorglicher Ausschluss einer Klasse, um Testungen zu planen und durchzuführen, ist somit nicht automatisch mit einer angeordneter Quarantäne für alle Schüler gleichzusetzen, sondern dient in erster Linie dem Schutz aller Beteiligten.