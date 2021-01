Ennepe-Ruhr: Zahl der Elektrofahrzeuge hat sich verdoppelt

Schwelm Wie steht es um die Elektromobilität im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Kfz-Statistik für 2020 bietet einige Überraschungen.

Ein wachsendes Umweltbewusstsein und die deutlich erhöhte Kaufprämie für Elektrofahrzeuge haben spürbar Schwung in die Elektromobilität gebracht. Ende 2020 waren beim Ennepe-Ruhr-Kreis insgesamt 1267 reine E-Fahrzeuge zugelassen. Das sind etwas mehr als doppelt soviele wie zum Vorjahreszeitpunkt. Ende 2019 waren im Ennepe-Ruhr-Kreis 589 Elektrofahrzeuge zugelassen.

E-Kennzeichen bietet Sonderrechte im Straßenverkehr

Dazu kamen noch 3817 Hybrid-Fahrzeuge, also Fahrzeuge, die aus einer Kombination von Verbrennungsmotor und Elektro angetrieben werden. Auch hier die gute Nachricht. Die Zahl der Hybridfahrzeuge hat im Verlaufe des Jahres 2020 ebenfalls deutlich zugelegt. Zum Vorjahreszeitpunkt waren in EN noch 2026 Hybrid-Fahrzeuge unterwegs. "Insgesamt ,stromern" damit zwischen Hattingen und Breckerfeld, Herdecke und Schwelm 5084 Fahrzeuge", teilte die Kreisverwaltung mit.

Von diesen sind übrigens 1931 Fahrzeuge mit einem "E-Kennzeichen" unterwegs. Das "E" im Kennzeichen bietet Sonderrechte im Straßenverkehr und setzt voraus, dass der CO2-Ausstoß des Fahrzeugs unter 50 g/km liegt oder die Reichweite mit Elektroantrieb mindestens 40 km beträgt.

So erfreulich das Plus bei den E-Fahrzeugen sein mag, gemessen an der Gesamtzahl zugelassender Fahrzeuge im EN-Kreis ist die Entwicklung ernüchternd. Beim Straßenverkehrsamt waren Ende vergangenen Jahres insgesamt 259.139 Fahrzeuge gemeldet (+1,5 Prozent gegenüber 2019). Es bedeutet, dass der Anteil an E-Fahrzeugen und Hybridfahrzeugen im Ennepe-Ruhr-Kreis aktuell nicht einmal 2 Prozent beträgt.

Verteilt auf die einzelnen EN-Städte ergeben sich bei den reinen Elektrofahrzeugen folgende Zulassungszahlen: Breckerfeld 32 (2019: 11), Ennepetal 101 (62), Gevelsberg 116 (62) Hattingen 255 (102), Herdecke 104 (43), Schwelm 102 (53), Sprockhövel 107 (45), Wetter 104 (51) und Witten 346 (160).

Analog dazu die Verteilung der zugelassenen Hybrid-Fahrzeuge auf die EN-Städte: Breckerfeld 117 (2019: 67), Ennepetal 482 (217), Gevelsberg 392 (203), Hattingen 643 (317), Herdecke 300 (171), Schwelm 348 (193), Sprockhövel 324 (175), Wetter 319 (173) und Witten 892 (507).

Weniger neue Dieselfahrzeuge, mehr mit WIT-Kennzeichen

Die Zulassungsstatistik des Ennepe-Ruhr-Kreises bietet darüberhinaus viele weitere Informationen: Vier von fünf Fahrzeugen - genau 201.687 - sind Personenkraftwagen. Darüberhinaus waren Ende 2020 insgesamt 21.073 Krafträder, 10.535 Lkw und 18.514 Anhänger zugelassen.

Leicht rückgängig ist die Zahl der zugelassenen Neufahrzeuge 12.635 Fahrzeuge (2019 13.360) erhielten in den letzten zwölf Monaten erstmals ein Kennzeichen. Umgeschrieben wurden 49.036 (46.903). Die Zahl der Diesel-Neuzulassungen sank im Vorjahresvergleich um 744 (2.726/3.470)





3.464 Fahrzeuge, die für den Straßenverkehr zugelassen sind, sind älter als 30 Jahre und damit mit dem H-Kennzeichen unterwegs, 6.620 haben ein Saisonkennzeichen, 1.133 ein Kurzzeitkennzeichnen. In 2020 weiter gestiegen ist die Zahl von Fahrzeugen mit einem "WIT" Kennzeichen - seit gut acht Jahren als Alternative zu "EN" wieder wählbar. Sie stieg um 2.518 auf 36.125.