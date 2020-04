Ennepetal: Autokino an der Neustraße öffnet am Freitag

Ennepetal. Die Kluterthöhle und Freizeit GmbH kooperiert mit dem Schaustellerbetrieb Alexius und bietet ab Freitag ein Autokino in Ennepetal an.

In Ennepetal wird ein Autokino eröffnet. Schon am Freitag, 1. Mai, findet auf dem Gelände an der Neustraße, das zwischen Industrie-Museum und Feuerwache liegt, die erste Vorstellung statt. Ab 17 Uhr steht „Der König der Löwen“ auf dem Programm. Bis auf weiteres können Kinofreunde dort die Corona-kompatible Möglichkeit des Kinobesuchs nutzen. Um das Angebot auf die Beine zu stellen, haben sich der heimische Schaustellerbetrieb Alexius und die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG zusammengetan. Die Firma Bharat Forge CDP stellt das Grundstück kostenfrei zur Verfügung.

Kooperationspartner

„Wir mussten in der letzten Zeit immer nur Veranstaltungen absagen“, erklärt Florian Englert, Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH. „Wir wollten gerne mal wieder etwas veranstalten.“ Und so habe man sich wie viele andere im Land nach der Möglichkeit erkundigt, ein Autokino an den Start zu bringen. Parallel hatte sich auch Andreas Alexius, als Schausteller derzeit durch das Verbot von Großveranstaltungen besonders gebeutelt, mit dem Thema beschäftigt. „Ich stand ja vor der Frage, wie ich irgendwie Einnahmen generieren kann“, meint der Ennepetaler, der den Familienbetrieb mit seiner Frau Evelyn in dritter Generation führt.

Das Programm bis zum 9. Mai Freitag, 1. Mai: Der König der Löwen (17 Uhr), Das perfekte Geheimnis (20). Samstag, 2. Mai: Die Eiskönigin 2 (14), Der König der Löwen (17), Die Känguru Chroniken (20.30). Sonntag, 3. Mai: Die Eiskönigin 2 (14), Sonic the Hedgehog (17), Bohemian Rhapsody (20.15). Montag, 4. Mai: Chaos auf der Feuerwache (17), 96 Hours (20.15). Dienstag, 5. Mai: Die Eiskönigin 2 (17), Zombieland 2 (20.15). Mittwoch, 6. Mai: Chaos auf der Feuerwache (17), Das perfekte Geheimnis (20.15). Donnerstag, 7. Mai: A Toy Story – Alles hört auf kein Kommando (17), Jumanji: The next Level (20.15). Freitag, 8. Mai: Shaun das Schaf (16.30), Le Mans 66 – Gegen jede Chance (19.30). Samstag, 9. Mai: A Toy Story – Alles hört a. k. Kommando (14), Sonic the Hedgehog (17), Joker (20.15).

Nachdem beide Seiten voneinander gehört hatten, vereinbarten sie eine Kooperation. „Alle Beteiligten haben schnell und auf kurzen Wegen zusammengearbeitet“, freut sich Bürgermeisterin Imke Heymann. Und so kümmert sich der Schaustellerbetrieb Alexius um die technischen Aufbauten und den Ablauf vor Ort, während die Kluterthöhle und Freizeit GmbH die Programmgestaltung und den Ticketverkauf besorgt.

Einfach gestaltete sich die Vorbereitung für alle Beteiligten nicht, da keiner Erfahrungen mit dem Betrieb eines Autokinos hatte. „Ich plane lieber dreimal die Voerder Kirmes als einmal Autokino, meint Andreas Alexius scherzhaft angesichts der vielen Vorgaben.

Technik und Ablauf vor Ort

Gezeigt werden die Filme auf einer 52 Quadratmeter (5,5 x 9,5 Meter) großen LED-Wand, deren Unterkante sich in 3,50 Metern Höhe befindet. Die Technik erlaubt es, Filme schon nachmittags zu zeigen – sobald die Sonne hinter dem benachbarten Berg verschwunden ist. Auf dem über 1 Hektar großen Grundstück haben etwa 130 Fahrzeuge Platz. Damit alle gute Sicht haben, gilt eine Höhenbeschränkung für die Pkw von zwei Metern. Die Zufahrt erfolgt an der Neustraße über das Gelände des Industrie-Museums, die Ausfahrt über die Wehrstraße.

Bei den ersten Vorstellungen wird die Beschallung über eine Lautsprecheranlage erfolgen. „Die Frequenz für das Autoradio ist noch nicht genehmigt“, so Florian Englert. Die Bundesnetzagentur habe es derzeit mit einer Flut derartiger Anträge zu tun. Sobald die Genehmigung eintreffe, werde man den Ton über UKW ins Auto schicken.

Kartenvorverkauf

Der Preis für den Filmbesuch liegt bei 19,80 Euro für ein Auto inklusive maximal zwei Erwachsene. Für weitere nach den Schutzvorschriften erlaubte Insassen wie vor allem im Haushalt lebende Kinder werden pro Kopf weitere 5,50 Euro fällig. Karten können nur im Vorverkauf online über www.autokino-ennepetal.de erworben werden. Zugebucht werden können Popcorn und Getränke (das Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken ist nicht erwünscht), die verpackt auf dem Gelände abgegeben werden. Ein Abendkassen-Verkauf findet nicht statt.

Die E-Tickets (Barcode) werden durch die geschlossene Autoscheibe gescannt. Das Verlassen des Fahrzeugs ist nur für einen Toilettengang erlaubt (beaufsichtigte Toiletten, die nach jeder Benutzung desinfiziert werden, stehen zur Verfügung. Es wird gebeten, für den Gang zur Toilette einen Mundschutz zu tragen. Müll kann bei der Ausfahrt aus dem Fenster in einen Container geworfen werden. Da Motor während der Filmvorführung nicht laufen darf, werden die Besucher gebeten, je nach Außentemperatur Decken mitzubringen.

Sonstiges

Das Programm werde man von Woche zu Woche zusammenstellen, erklären Florian Englert und sein Mitarbeiter Felix Ronge. Es solle eine Mischung aus Blockbustern und Kultfilmen sein. Denkbar seien eventuell auch andere Open-Air-Veranstaltungen auf dem Gelände.

Dass das Ennepetaler Autokino mit dem in Gevelsberg, dass ebenfalls am Wochenende startet, konkurrieren könnte, glaubt Bürgermeisterin Imke Heymann nicht. „Das Gelände hier könnte sogar noch viel größer sein“, sieht sie eine ausreichende Nachfrage.

Übrigens dürfen die Mitglieder der Ennepetaler Feuerwehr vom Balkon der benachbarten Feuer- und Rettungswache aus die Filme kostenlos sehen. Der Film „Chaos auf der Feuerwache“, der am Montag, 4., und Mittwoch, 6. Mai, jeweils um 17 Uhr gezeigt wird, stößt dort bestimmt auf großes Interesse...